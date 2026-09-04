45 ఏళ్లకే రూ.1 కోటి కార్పస్: 25, 30, 35 ఏళ్ల వయస్సులో ఎస్ఐపీ ఎంత చేయాలి?
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (ఎస్ఐపీ) ద్వారా దీర్ఘకాలిక సంపదను సృష్టించడం సులువవుతుంది. 45 ఏళ్ల వయస్సు నాటికి రూ.1 కోటి నిధిని సమకూర్చుకోవడానికి 25, 30, 35 ఏళ్ల వయసున్న వారు ప్రతినెలా ఎంత పొదుపు చేయాలో గణాంకాలతో సహా తెలుసుకోండి.
పిల్లల ఉన్నత చదువులు, రిటైర్మెంట్ అవసరాలు లేదా సొంతింటి కల.. లక్ష్యం ఏదైనా సరే రూ.1 కోటి నిధిని సిద్ధం చేసుకోవడం ప్రతీ వేతన జీవికి కీలకమైన ఆర్థిక మైలురాయి. మొదటి చూపులో ఇది పెద్ద మొత్తంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభంలోనే ఆలోచించి క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేస్తే ఈ లక్ష్యాన్ని సులభంగా సాధించవచ్చు. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎస్ఐపీ (SIP) విధానం ఇందుకు అనువైన మార్గంగా నిలుస్తోంది.
ఎస్ఐపీ ద్వారా ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పెంచడమే కాకుండా, కాంపౌండింగ్ (చక్రవడ్డీ) ప్రయోజనంతో దీర్ఘకాలంలో భారీ సంపదను అందిస్తుంది. అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్లు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులపై ఆధారపడి ఉంటాయని, వీటికి ఎలాంటి గ్యారెంటీ ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
వార్షికంగా సగటున 12 శాతం రిటర్న్ వస్తుందని అంచనా వేస్తే, 45 ఏళ్ల వయస్సు నాటికి రూ.1 కోటి పొందేందుకు ఏ వయస్సు వారు ఎంత ఎస్ఐపీ చేయాలో ఈ కింద చూద్దాం.
25 ఏళ్ల వయసులో ప్రారంభించే వారికి: నెలకు రూ. 10,200
25 ఏళ్ల వయస్సులో పెట్టుబడి మొదలుపెడితే 45 ఏళ్ల నాటికి 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సమయం లభిస్తుంది. కాంపౌండింగ్ ఎక్కువ కాలం పనిచేయడం వల్ల నెలానెలా పెద్ద మొత్తం కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
- ప్రతి నెల ఎస్ఐపీ: రూ. 10,200
- పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 20 ఏళ్లు
- ఊహించిన సగటు రిటర్న్: 12%
- మొత్తం పెట్టుబడి: రూ. 26.48 లక్షలు
- అంచనా రిటర్న్స్: రూ. 76.42 లక్షలు
- లభించే మొత్తం కార్పస్: రూ. 1 కోటి
30 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెడితే: నెలకు రూ. 20,500
ఒకవేళ పెట్టుబడిని 30 ఏళ్ల వయసులో ప్రారంభిస్తే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి 15 ఏళ్ల వ్యవధి మాత్రమే ఉంటుంది. కాంపౌండింగ్ కాలవ్యవధి 5 ఏళ్లు తగ్గడం వల్ల నెలవారీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని రెట్టింపు చేయాల్సి వస్తుంది.
- ప్రతి నెల ఎస్ఐపీ: రూ. 20,500
- పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 15 ఏళ్లు
- ఊహించిన సగటు రిటర్న్: 12%
- మొత్తం పెట్టుబడి: రూ. 36.90 లక్షలు
- అంచనా రిటర్న్లు: రూ. 65.51 లక్షలు
- లభించే మొత్తం కార్పస్: రూ. 1.02 కోట్లు
35 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెడితే: నెలకు రూ. 44,000
35 ఏళ్ల వయసులో శ్రీకారం చుడితే 45 ఏళ్లు వచ్చేసరికి కేవలం 10 ఏళ్ల సమయం మాత్రమే మిగులుతుంది. దీంతో ప్రతినెలా ఎస్ఐపీ చెల్లించాల్సిన భారం ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది. కాంపౌండింగ్ ప్రభావం తగ్గుతుంది కాబట్టి జేబు నుంచి ఎక్కువ డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది.
ప్రతి నెల ఎస్ఐపీ: రూ. 44,000
పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 10 ఏళ్లు
ఊహించిన సగటు రిటర్న్: 12%
మొత్తం పెట్టుబడి: రూ. 52.80 లక్షలు
అంచనా రిటర్న్స్: రూ. 48.41 లక్షలు
లభించే మొత్తం కార్పస్: రూ. 1.01 కోట్లు
సమయమే అతిపెద్ద బలం
ఈ పోలికను గమనిస్తే, ప్రారంభించే వయస్సు నెలవారీ పెట్టుబడిపై ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో స్పష్టమవుతుంది. 25 ఏళ్లకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొదలుపెట్టిన వ్యక్తికంటే 35 ఏళ్లకు ప్రారంభించే వ్యక్తి నెలకు నాలుగు రెట్లకు పైగా ఎక్కువ మొత్తం పొదుపు చేయాల్సి వస్తోంది. సమయం ఎక్కువ ఇచ్చేకొద్దీ కాంపౌండింగ్ వేగంగా పనిచేసి ఎక్కువ సంపదను సృష్టిస్తుంది.
(గమనిక: ఇక్కడ లెక్కించిన 12 శాతం రిటర్న్ అనేది కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే. మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్స్ ఎక్కువ లేదా తక్కువ కావచ్చు. అందుకే తగిన ఆర్థిక ప్రణాళికతో క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం అవసరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More