శబరిమల అభివృద్ధికి వేగం: రూ.533 కోట్ల పనుల్లో 80 శాతం టెండర్లు పూర్తి
శబరిమల ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కింద రూ. 533 కోట్ల విలువైన పనుల్లో 80 శాతం టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయిందని కేరళం మంత్రులు వెల్లడించారు. చాలక్కాయం-పంబ రహదారిని ప్రారంభించిన సందర్భంగా దర్శనం, ప్రసాదాల లభ్యతపై కీలక వివరాలు ప్రకటించారు.
పతనంతిట్ట: శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా కేరళం ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. శబరిమల అభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన రూ.533 కోట్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కింద చేపడుతున్న పనుల్లో ఇప్పటికే 80 శాతం టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయిందని ఆ రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్, ప్రజాపనుల శాఖ (పీడబ్ల్యూడీ) మంత్రి పి.కె. బషీర్ ఆదివారం వెల్లడించారు. దీనివల్ల యాత్రా మార్గాల అభివృద్ధి వేగవంతం కావడంతో పాటు మౌలిక సదుపాయాలు మరింత మెరుగుపడతాయని వారు తెలిపారు.
శబరిమల యాత్రా సీజన్ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దక్షిణ భారతదేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది అయ్యప్ప భక్తులు సన్నిధానానికి తరలివస్తుంటారు. భక్తుల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేందుకు ఆధునికీకరించిన చాలక్కాయం-పంబ రహదారిని ఇరువురు మంత్రులు పతనంతిట్టలో ఆదివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖలు, కాంట్రాక్టర్ల మధ్య ఉన్న సమన్వయం వల్లే కేవలం నెలన్నర రోజుల్లో ఈ రహదారి పునరుద్ధరణ పనులను పూర్తి చేయగలిగామని చెప్పారు. సెప్టెంబరులో ఆమోదం పొందిన ఈ ప్రాజెక్టును నవంబరులోనే పూర్తి చేశామని మంత్రులు వివరించారు.
స్థానిక సంస్థల బకాయిల చెల్లింపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్
శబరిమల యాత్రకు సంబంధించి గత రెండేళ్లుగా స్థానిక సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలలో ఎక్కువ భాగాన్ని మరో రెండు రోజుల్లో క్లియర్ చేయనున్నట్లు దేవాదాయ మంత్రి మురళీధరన్ ప్రకటించారు. యాత్రా మార్గాల్లో పారిశుద్ధ్యం, ఇతర మౌలిక సేవలు అందించే స్థానిక సంస్థలకు ఈ నిధులు ఎంతో ఊరటనిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
నిమిషానికి 75 మంది 18 మెట్లు ఎక్కేలా ఏర్పాట్లు
ఆలయానికి పోటెత్తే భారీ భక్తజన సందోహాన్ని నియంత్రించడం అనేది, వారు పవిత్రమైన 18 మెట్లను ఎంత వేగంగా ఎక్కుతారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుందని మురళీధరన్ స్పష్టం చేశారు. నిమిషానికి 75 మంది చొప్పున భక్తులు 18 మెట్లు ఎక్కగలిగితే రద్దీని సులభంగా నియంత్రించవచ్చని, తద్వారా అయ్యప్ప దర్శనం మరింత సాఫీగా సాగుతుందని ఆయన తెలిపారు. "ఈ విషయంలో పోలీసులకు అవసరమైన ఆదేశాలు జారీ చేశాం" అని మంత్రి వెల్లడించారు.
అరవణ, అప్పం ప్రసాదాలకు కొరత లేదు
శబరిమల ఆలయంలో భక్తులకు అందించే అప్పం, అరవణ ప్రసాదాల లభ్యతపై వస్తున్న ఆందోళనల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని దేవాదాయ మంత్రి తేల్చిచెప్పారు. తాను స్వయంగా ప్రసాదాల తయారీ కేంద్రాన్ని సందర్శించానని, అక్కడ సిబ్బంది 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా శ్రమిస్తూ ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలగకుండా చూస్తున్నారని కొనియాడారు. మొత్తం 75 లక్షల టిన్నుల అరవణ ప్రసాదాన్ని అందుబాటులో ఉంచితే ఈ యాత్రా సీజన్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాఫీగా పూర్తవుతుందని దేవస్థానం బోర్డు భరోసా ఇచ్చినట్లు మురళీధరన్ వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More