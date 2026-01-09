Edit Profile
    శబరిమల స్వర్ణ చౌర్యం కేసులో సంచలనం: ప్రధాన అర్చకుడు కందరరు రాజీవరు అరెస్ట్

    శబరిమల ఆలయ స్వర్ణ తాపడం మాయమైన కేసులో ప్రధాన అర్చకుడు కందరరు రాజీవరును సిట్ అరెస్ట్ చేసింది. 1998లో విజయ్ మాల్యా విరాళంగా ఇచ్చిన బంగారానికి సంబంధించిన ఈ అక్రమాలపై కేరళ హైకోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ వేగంగా సాగుతోంది.

    Published on: Jan 09, 2026 3:43 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలోని బంగారు తాపడం మాయమైన కేసులో కేరళ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) అత్యంత కీలకమైన అడుగు వేసింది. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు (తంత్రి) కందరరు రాజీవరును సిట్ అధికారులు శుక్రవారం అరెస్ట్ చేశారు. ఆలయ పవిత్రతకు సంబంధించిన ఈ కేసులో ఒక ఉన్నత స్థాయి అర్చకుడిని అరెస్ట్ చేయడం కేరళవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది.

    శబరిమల స్వర్ణ చౌర్యం కేసులో సంచలనం: ప్రధాన అర్చకుడు కందరరు రాజీవరు అరెస్ట్ (PTI)
    శబరిమల స్వర్ణ చౌర్యం కేసులో సంచలనం: ప్రధాన అర్చకుడు కందరరు రాజీవరు అరెస్ట్ (PTI)

    అసలేమిటీ బంగారం వివాదం?

    ఈ వివాదానికి మూలాలు 1998లో ఉన్నాయి. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త విజయ్ మాల్యా శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయ గర్భాలయం (శ్రీకోవిల్) చుట్టూ ఉన్న చెక్క శిల్పాలకు, ద్వారాలకు బంగారు తాపడం చేయించడం కోసం 30.3 కిలోల బంగారం, 1,900 కిలోల రాగిని విరాళంగా ఇచ్చారు. అయితే, ఇటీవల నిర్వహించిన తనిఖీల్లో గర్భాలయ ద్వారాలకు, ద్వారపాలకుల విగ్రహాలకు ఉన్న బంగారు తాపడంలో భారీగా అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలింది. బంగారం ఉండాల్సిన చోట ఇతర లోహాలు ఉన్నాయని, అసలు బంగారం మాయమైందని ఆరోపణలు రావడంతో ప్రభుత్వం సిట్ విచారణకు ఆదేశించింది.

    విచారణలో వెలుగుచూసిన నగ్న సత్యాలు

    ఈ కేసు విచారణపై కేరళ హైకోర్టు సోమవారం సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇప్పటివరకు జరిగిన విచారణలో సిట్ అధికారులు పలు ఆసక్తికర విషయాలను కోర్టుకు నివేదించారు.

    సాక్షుల విచారణ: ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 181 మంది సాక్షులను సిట్ విచారించింది.

    మరో 6 వారాల గడువు: కేసు తీవ్రతను బట్టి దర్యాప్తు పూర్తి చేసేందుకు హైకోర్టు సిట్ బృందానికి మరో ఆరు వారాల అదనపు సమయాన్ని కేటాయించింది.

    ముందస్తు కుట్ర: శ్రీకోవిల్ ద్వారాలకు తాపడం చేసే క్రమంలో కొందరు అధికారులు, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కుమ్మక్కై బంగారాన్ని దారిమళ్లించినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయి.

    రాజీవరు అరెస్ట్ వెనుక కారణాలు

    ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్ట్ అయిన నిందితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల ఆధారంగానే కందరరు రాజీవరును సిట్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గర్భాలయ ద్వారాలకు మళ్లీ తాపడం చేయించాలని ఆయనే స్వయంగా సిఫార్సు చేశారని, ఆ సమయంలో జరిగిన లావాదేవీల్లో ఆయన పాత్రపై స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని సిట్ భావిస్తోంది. కొచ్చిలోని సిట్ కార్యాలయంలో సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించిన అనంతరం ఆయన అరెస్ట్‌ను అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు.

    భక్తుల్లో ఆందోళన

    కోట్లాది మంది భక్తులు ఆరాధ్యదైవంగా కొలిచే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో ఇలాంటి అక్రమాలు జరగడం, పైగా ప్రధాన అర్చకుడే అరెస్ట్ కావడం భక్తులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. శాస్త్రీయ విచారణ కోసం విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ (VSSC) నిపుణుల సహాయం కూడా తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

    News/News/శబరిమల స్వర్ణ చౌర్యం కేసులో సంచలనం: ప్రధాన అర్చకుడు కందరరు రాజీవరు అరెస్ట్
    
