ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
శబరిమల దుకాణాలపై రూ.లక్ష జరిమానా.. అపరిశుభ్రతపై కొరడా
శబరిమల తీర్థయాత్ర సీజన్ తొలి వారంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 29 దుకాణాలకు రూ.లక్ష జరిమానా విధించారు. అపరిశుభ్రత, నిల్వ ఆహారం, అధిక ధరలపై ఉమ్మడి తనిఖీ బృందాలు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నాయి.
శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయ పరిసరాల్లోని దుకాణాలపై ఉమ్మడి తనిఖీ బృందాలు కొరడా ఝళిపించాయి. ప్రస్తుత తీర్థయాత్ర సీజన్ తొలి వారంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 29 కేసుల్లో రూ.లక్ష జరిమానా విధించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
స్థానిక స్వపరిపాలన, రెవెన్యూ, ఆరోగ్యం, ఆహార భద్రత, లీగల్ మెట్రాలజీ, పౌర సరఫరాల శాఖల అధికారులతో కూడిన ఉమ్మడి బృందం రాత్రి వేళల్లోనూ తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. పతనంతిట్ట జిల్లాలోని ఆలయం లోపల, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ సోదాలు సాగుతున్నాయి.
అపరిశుభ్రత.. అధిక ధరలపై నిఘా
ఇప్పటివరకు గుర్తించిన ఉల్లంఘనల్లో ఎక్కువ భాగం హోటళ్లు, తినుబండారాల దుకాణాల్లో అపరిశుభ్రతకు సంబంధించినవేనని అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. సర్వర్లు చేతులకు గ్లౌజులు, తలకు కవర్లు ధరించకపోవడం, వంటశాలలు శుభ్రంగా లేకపోవడం వంటి లోపాలను బృందాలు గుర్తించాయి.
నిర్ణయించిన ధరల కంటే ఎక్కువకు విక్రయిస్తున్నారన్న ఫిర్యాదులపైనా అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తూనికలు, కొలతల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్న దుకాణాలపైనా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆదివారం సన్నిధానంలోని ఒక హోటల్లో నిల్వ ఉన్న ఆహారాన్ని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేశారు; ఆ సంస్థకు జరిమానా విధించారు. కుళ్లిపోయిన భాగాలను మాత్రమే తొలగించి ఆ పండ్లతో జ్యూస్ తయారు చేయకూడదని, కుళ్లిన పండ్లను పూర్తిగా పారవేయాలని బృందాలు కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేశాయి.
భక్తులతో నేరుగా చర్చలు.. సీజన్ షెడ్యూల్
మూడు బృందాలు ఈ తనిఖీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. ఆహార దుకాణాలను తనిఖీ చేయడంతో పాటు అయ్యప్ప భక్తుల నుంచి నేరుగా అభిప్రాయాలు తీసుకుంటున్నారు. భక్తుల ఫిర్యాదుల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటన పేర్కొంది.
వార్షిక మండల తీర్థయాత్ర సీజన్ కోసం నవంబర్ 17న శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయాన్ని తెరిచారు. డిసెంబర్ 27న మండల పూజ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ రోజుకు ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ కోసం డిసెంబర్ 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆలయాన్ని తిరిగి తెరుస్తారు. జనవరి 14న మకరవిళక్కు ఉత్సవం జరుగుతుంది. జనవరి 19 వరకు భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తారు. జనవరి 20న ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు.