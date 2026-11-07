ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్పా.. శబరిమల యాత్రకు సర్వం సిద్ధం
శబరిమల మండల-మకరవిళక్కు యాత్ర సీజన్ కోసం కేరళ ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల రక్షణ, సదుపాయాలతో పాటు పోలీసు సిబ్బంది సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించినట్లు రాష్ట్ర హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితల వెల్లడించారు.
శబరిమల శ్రీధర్మశాస్త్రాన్ని దర్శించుకునేందుకు విచ్చేసే కోట్లాది మంది భక్తుల భద్రత, సౌకర్యార్థం కేరళ ప్రభుత్వం సమగ్ర ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. వార్షిక మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తుల రక్షణతో పాటు విధుల్లో ఉండే పోలీసు సిబ్బంది సంక్షేమానికి పలు కీలక చర్యలు చేపట్టినట్లు కేరళ హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితల తెలిపారు. 2027 జనవరి 20 వరకు ఈ యాత్రా సీజన్ కొనసాగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నీలక్కల్లో కొత్త పోలీస్ బ్యారక్ ప్రారంభం
శబరిమల మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా నీలక్కల్ వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన పోలీస్ బ్యారక్ను హోం మంత్రి శనివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ కొత్త బ్యారక్లో 700 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బంది బస చేసే వెసులుబాటు ఉందని వివరించారు. నీలక్కల్లో విధుల్లో ఉండే సుమారు 1,750 మంది సిబ్బందికి ఆహారం అందించేలా మెస్ సదుపాయాలను విస్తరించినట్లు వెల్లడించారు.
పోలీసు సిబ్బంది లగేజీ అలవెన్స్ను రూ. 300 నుంచి రూ. 600కు పెంచామని, దినసరి మెస్ గ్రాంట్ను రూ. 90కి పెంచినట్లు మంత్రి తెలిపారు. పోలీసుల సంక్షేమ చర్యల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 3.60 కోట్లను మంజూరు చేసింది.
మూడు జోన్లుగా భద్రతా వలయం
యాత్రా ప్రాంగణాన్ని సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించేందుకు వీలుగా భద్రతా ప్రాంతాన్ని మూడు ప్రధాన జోన్లుగా వర్గీకరించినట్లు కేరళ ప్రభుత్వం తెలిపింది. సన్మిధానం (ఆలయ సముదాయం), పంబ, నీలక్కల్లను ఈ మూడు జోన్లుగా విభజించారు. శాంతిభద్రతల విభాగం ఏడీజీపీ పి. విజయ్ను ఈ భద్రతా ఏర్పాట్లకు నోడల్ ఆఫీసర్గా నియమించారు.
ఏఐ స్మార్ట్ పార్కింగ్, చిన్నారులకు రిస్ట్ ట్యాగ్లు
నీలక్కల్ వద్ద వాహనాల పార్కింగ్ను సజావుగా నియంత్రించేందుకు కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత 'స్మార్ట్ పార్కింగ్' సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. దీని కోసం ప్రభుత్వం రూ. 3 కోట్లను కేటాయించింది.
రద్దీలో తల్లిదండ్రుల నుంచి వేరుపడే పిల్లలను త్వరగా గుర్తించి అప్పగించేందుకు వీలుగా 'రిస్ట్ ట్యాగ్' (చేతికి వేసే ట్యాగ్) కార్యక్రమానికి రూ. 13 లక్షలు కేటాయించారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే భక్తుల పిల్లల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
తాత్కాలిక పోలీస్ స్టేషన్లు, ముమ్మర తనిఖీలు
యాత్రా సీజన్లో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం సన్మిధానం, నీలక్కల్, వడశేరిక్కర వద్ద తాత్కాలిక పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వడశేరిక్కర వద్ద శాశ్వత పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం పరిశీలనలో ఉందని మంత్రి తెలిపారు.
సాంప్రదాయ యాత్రా మార్గాలు, భక్తులు బస చేసే కేంద్రాల వద్ద పెట్రోలింగ్ను తీవ్రతరం చేశారు. యాంటీ సబోటేజ్ తనిఖీలు, జనసమూహ నియంత్రణ బారికేడ్లు, సీసీటీవీ నిఘా, ఇంటెలిజెన్స్ పర్యవేక్షణను మరింత బలపరిచారు. తిరువాంకూర్ దేవస్వం బోర్డు, ప్రభుత్వం, పోలీసులు కలిసికట్టుగా పనిచేసి భక్తులకు ప్రశాంతమైన, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తారని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ 41 రోజుల మండల పూజల సీజన్ నవంబరు 17 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More