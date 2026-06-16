'సర్వం' ఏఐ సంచలనం.. రూ.1,950 కోట్ల భారీ నిధుల సేకరణ
ఇండియన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్ 'సర్వం' (Sarvam) సిరీస్ బి నిధుల సేకరణలో భాగంగా 234 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.1,950 కోట్లు) సమీకరించింది. ఐటీ దిగ్గజం హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ సారథ్యంలో జరిగిన ఈ పెట్టుబడులతో సంస్థ మార్కెట్ విలువ 1.5 బిలియన్ డాలర్లకు చేరి యూనికాన్ హోదాను సొంతం చేసుకుంది.
బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న భారతీయ ఏఐ స్టార్టప్ 'సర్వం' గ్లోబల్ టెక్ మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. తన సిరీస్ బి నిధుల సేకరణలో భాగంగా తొలి విడతలోనే 234 మిలియన్ డాలర్లను (సుమారు రూ.1,950 కోట్లు) రాబట్టింది. మొత్తం 300 మిలియన్ డాలర్ల నిధుల సేకరణను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ సంస్థ ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ 1.5 బిలియన్ డాలర్లకు (రూ.12,500 కోట్ల పైమాటే) చేరింది. దేశీయంగా సొంత సాంకేతికతతో ఏఐ రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలనే భారత ఆకాంక్షలకు ఈ పెట్టుబడులు మరింత ఊతాన్ని ఇస్తున్నాయి.
హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ భారీ పెట్టుబడి
ఈ నిధుల సేకరణకు ప్రముఖ ఐటీ సేవల దిగ్గజం హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Technologies) నాయకత్వం వహించింది. సర్వం స్టార్టప్లో 10.46 శాతం వాటాను దక్కించుకుంటూ హెచ్సీఎల్ ఏకంగా 150 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టింది. నియంత్రణ సంస్థల ఫైలింగ్స్ ప్రకారం, ఈ రౌండ్లో బెసిమర్ వెంచర్ పార్ట్నర్స్ కొత్తగా చేరగా, పాత ఇన్వెస్టర్లు ఖోస్లా వెంచర్స్, పీక్ ఎక్స్వీ పార్ట్నర్స్ కూడా భాగస్వామ్యమయ్యారు. మిగిలిన 66 మిలియన్ డాలర్ల నిధులను త్వరలోనే ఇతర ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సమీకరించనున్నట్లు సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
నిధుల వినియోగం - లక్ష్యాలు
ఈ భారీ నిధులను సరికొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు, మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఉపయోగించనున్నారు. "ఈ నిధులను విభిన్న విభాగాల్లో పెట్టుబడిగా పెడుతున్నాం. మొదటిది, మరింత మెరుగైన, పోటీతత్వంతో కూడిన ఫ్రంటియర్ మోడల్స్ అభివృద్ధి చేయడానికి, పరిశోధనలు (R&D) సాగించడానికి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేస్తాం. రెండోది, కంప్యూట్ మౌలిక వసతుల కల్పన. భారతదేశంలో పూర్తిస్థాయి అప్లికేషన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఈ నిధులు తోడ్పడతాయి" అని సర్వం కో-ఫౌండర్ ప్రత్యుష్ కుమార్ వివరించారు.
విదేశీ టెక్నాలజీపై ఆధారపడకుండా..
ఇటీవలే అమెరికా ప్రభుత్వం ఆ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) తన సరికొత్త మోడల్స్ (ఫేబుల్ 5, మైథోస్) ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించింది. ఇలాంటి అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు, రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో, భారతదేశానికి సొంత ఏఐ సాంకేతికత ఎంత అవసరమో సర్వం నిధుల సేకరణ నిరూపిస్తోంది. విదేశీ మోడళ్లను తెచ్చుకుని వాటిని భారతీయ డేటాతో మార్చడం కాకుండా, మన దేశంలోనే ప్రాథమిక స్థాయి నుండి సొంత మోడళ్లను సర్వం నిర్మిస్తోంది.
బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ప్రభుత్వ సాంకేతికత, రక్షణ రంగాలలో కోడింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ అవసరాల కోసం ఈ మోడళ్లను ఉపయోగించనున్నారు. ప్రధానంగా భారత సాయుధ దళాల (Armed forces) కోసం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేని క్లోజ్డ్ సిస్టమ్స్ (Air-gapped conditions) లో సురక్షితంగా పనిచేసేలా దీనిని డిజైన్ చేయగలగడం ఈ స్టార్టప్ యొక్క అతిపెద్ద ప్రత్యేకత.
సాధారణ కార్మికుల కోసం స్మార్ట్ గ్లాసెస్
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో సర్వం 'కేజ్' (Kaze) పేరుతో సరికొత్త స్మార్ట్గ్లాసెస్ను ప్రకటించింది. ఇది నేరుగా వినియోగదారుల కోసం కాకుండా వ్యాపార సంస్థల (B2B) ఉత్పాదకతను పెంచడం కోసం తయారు చేశారు.
"ఈ స్మార్ట్గ్లాసెస్ను కంపెనీలు మా ఏఐ ఏజెంట్లతో కలిపి సబ్స్క్రిప్షన్ పద్ధతిలో కొనుగోలు చేస్తాయి. ప్రస్తుతం వీటి తయారీ ప్రక్రియ నడుస్తోంది. వీటిని కొనుగోలు చేసే మొదటి విడత కంపెనీలను ఇప్పటికే గుర్తించాం" అని ప్రత్యుష్ కుమార్ తెలిపారు.
నిరంతరం ఫోన్లు లేదా కంప్యూటర్లు వాడలేని డెలివరీ డ్రైవర్లు, ఫీల్డ్ వర్కర్ల ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. నెలకు రూ. 25,000 జీతం తీసుకునే సాధారణ ఉద్యోగి కూడా ఏఐ సేవలను తక్కువ ఖర్చుతో వాడుకునేలా చేయడంపైనే తాము దృష్టి పెట్టామని సంస్థ పేర్కొంది.
సర్వం ఏఐ మోడల్స్ ఇవే
సర్వం పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రస్తుతం శక్తివంతమైన ఏఐ మోడల్స్ ఉన్నాయి. అందులో '105B మోడల్' నాలెడ్జ్, రీజనింగ్ విభాగాల్లో గ్లోబల్ మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. కన్జ్యూమర్ హార్డ్వేర్ (మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్స్) పై పనిచేసేలా 'సర్వం 30B'ని ఆప్టిమైజ్ చేశారు. అలాగే చేతిరాతను, భారతీయ భాషల పత్రాలను సులభంగా గుర్తించే 'సర్వం విజన్' (Sarvam Vision) మోడల్ను ప్రస్తుతం 35 మిలియన్ల ఇన్సూరెన్స్ ఫారాలు, భూ రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. 2023లో కేవలం 41 మిలియన్ డాలర్లతో ప్రయాణం ప్రారంభించిన ఈ స్టార్టప్, రెండున్నరేళ్లలోనే ఈ స్థాయికి ఎదగడం గమనార్హం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More