రియాద్లోని సౌదీ అరామ్కో కార్యాలయంపై హౌతీల దాడి.. దెబ్బతిన్న భవనం
సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లోని చమురు దిగ్గజం 'సౌదీ అరామ్కో' పాలనా భవనంపై యెమెన్లోని హౌతీ మిలిటెంట్లు క్షిపణి దాడికి పాల్పడ్డారు. పడిన ష్రాప్నెల్ వల్ల భవనం పాక్షికంగా దెబ్బతింది. అయితే ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని సౌదీ ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ ధ్రువీకరించింది.
యెమెన్కు చెందిన ఇరాన్ మద్దతుగల హౌతీ రెబల్స్ సౌదీ అరేబియాపై వరుస క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులతో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఆదివారం నాటి తాజా దాడిలో సౌదీ ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థ 'సౌదీ అరామ్కో' కింగ్ అబ్దుల్లా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న పరిపాలనా భవనాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. విరుచుకుపడిన క్షిపణి శకలాలు (Shrapnel) పడటంతో భవనం కిటికీలు, భాగాలు పాక్షికంగా ధ్వంసమయ్యాయి. గత నెల రోజులుగా ఈ ఆర్థిక రాజధాని ప్రాంగణంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నిబంధన అమలులో ఉండటంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని, ఎవరికీ గాయాలు కూడా కాలేదని అధికారులు ప్రకటించారు.
వరుస దాడులతో ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం
సౌదీ అరేబియా చమురు మౌలిక సదుపాయాలపై హౌతీల దాడులు ఇప్పుడే కొత్త కాదు. ఇటీవల ధహ్రాన్లోని ప్రధాన కార్యాలయంపై, తూర్పు ప్రావిన్స్లోని షైబా చమురు క్షేత్రంపై కూడా ఇలాంటి దాడులే జరిగాయి. గత నెలలో రియాద్ ప్రధాన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిపిన దాడిలో పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోగా, వందలాది మంది గాయపడ్డారు. దానితో పోలిస్తే రాజధాని రియాద్లో ఇది మరో భారీ దాడి అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ సౌదీ అరేబియా ఆర్థిక వ్యవస్థను కేవలం చమురుపైనే కాకుండా ఇతర రంగాలు, విదేశీ పెట్టుబడుల వైపు మళ్లించేందుకు లక్షల కోట్ల డాలర్ల ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నారు. అయితే, వరుసగా జరుగుతున్న ఈ దాడులు విదేశీ పెట్టుబడులు, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధుల రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఫలితంగా కొన్ని కీలక పెట్టుబడి సదస్సులు వాయిదా పడటం లేదా రద్దవ్వడం జరుగుతోంది. వాల్ స్ట్రీట్ దిగ్గజ సంస్థలైన గోల్డ్మన్ శాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ కన్సల్టెన్సీలకు కేంద్రమైన రియాద్ ఫైనాన్షియల్ హబ్లో ప్రత్యక్ష పనివేళల పునరుద్ధరణ మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశముంది.
ప్రాంతీయ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు
మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు నానాటికీ తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో ఈ దాడులు వేగం పుంజుకోవడం గమనార్హం. సౌదీ వైమానిక దళాలు రియాద్తో పాటు తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాల వైపు వచ్చిన అనేక క్షిపణులను గాల్లోనే కూల్చివేశాయి.
మరోవైపు, ప్రాంతీయ రాజకీయంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇజ్రాయెల్లో ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు రికార్డు పాలనకు చెక్ పెడుతూ, కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశాన్ని ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ గాదీ ఐజెన్కోట్ దక్కించుకున్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు ఒక కొలిక్కి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, హౌతీలు మాత్రం ఎర్రసముద్రం, సౌదీ నౌకాయానంపై పట్టు సడలించడం లేదు. అరామ్కో సంస్థ తన రవాణా మార్గాలకు ముప్పు వాటిల్లకుండా పైప్లైన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు విదేశాల్లో చమురు నిల్వలను పెంచుకునేందుకు వేగంగా చర్యలు చేపడుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More