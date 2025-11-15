SBI Clerk Mains అడ్మిట్​ కార్డులు విడుదల- ఇలా చెక్​ చేసుకోండి..

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) జూనియర్ అసోసియేట్స్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ అండ్ సేల్స్) రిక్రూట్మెంట్ మెయిన్స్ పరీక్ష కోసం అడ్మిట్ కార్డులు/ హాల్ టికెట్లను విడుదల చేసింది. ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ sbi.co.in లో ఇచ్చిన లింక్ను ఉపయోగించి ఎస్బీఐ క్లర్క్ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఎస్బీఐ క్లర్క్ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేయడానికి కావాల్సిన వివరాలు..
ఎస్బీఐ క్లర్క్ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులు లాగిన్ విండోలో ఈ కింది వివరాలను నమోదు చేయాలి:
రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా రోల్ నంబర్
పాస్వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీ
ఎస్బీఐ క్లర్క్ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
ముందుగా, అధికారిక వెబ్సైట్ sbi.co.in కు వెళ్లండి.
Careers ట్యాబ్ను ఓపెన్ చేసి, ఆ తర్వాత Current Openings విభాగాన్ని తెరవండి.
‘RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES)’ ఆప్షన్ను, ఆపై కాల్ లెటర్ లేదా అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ లింక్ను తెరవండి.
ఎస్బీఐ క్లర్క్ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డులు డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు కావాల్సిన డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఎస్బీఐ క్లర్క్ మెయిన్స్ పరీక్ష వివరాలు..
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. ఎస్బీఐ మెయిన్స్ పరీక్షను నవంబర్ 2025 లో నిర్వహించడానికి తాత్కాలికంగా షెడ్యూల్ చేశారు. ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు మాత్రమే మెయిన్స్ పరీక్షకు హాజరు కావడానికి అర్హులు.
పరీక్ష మొత్తం మార్కులు: మెయిన్స్ పరీక్ష 200 మార్కులకు ఉంటుంది.
ప్రశ్నల సంఖ్య: మొత్తం 190 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
పరీక్ష సమయం: పరీక్షా సమయం 2 గంటల 40 నిమిషాలు.
పరీక్షా విభాగాలు
ప్రశ్నపత్రాన్ని నాలుగు విభాగాలుగా విభజించారు:
జనరల్/ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్
జనరల్ ఇంగ్లీష్
క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్
రీజనింగ్ ఎబిలిటీ, కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్
ప్రతి విభాగానికి విడిగా సమయ పరిమితి ఉంటుంది.
ఆబ్జెక్టివ్ పరీక్షలలో తప్పు సమాధానాలకు నెగెటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి కేటాయించిన మార్కులో 1/4వ వంతు కోత విధిస్తారు.
అభ్యర్థులు మొత్తం మీద కనీస మార్కుల శాతాన్ని సాధించాల్సి ఉంటుంది. (ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీ/పీడబ్ల్యూబీడీ/ఎక్స్ఎస్/డీఎక్స్ఎస్ అభ్యర్థులకు మొత్తం మార్కులలో 5% సడలింపు ఉంటుంది).
ఎస్బీ క్లర్క్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష వివరాలు
ఎస్బీఐ క్లర్క్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షను బ్యాంక్ సెప్టెంబర్ 20, 21, 27, 2025 తేదీల్లో నిర్వహించింది. ఈ పరీక్షలో 100 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వాటిలో 30 ఇంగ్లీష్, 35 న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, 35 రీజనింగ్ ఎబిలిటీ నుంచి ఉన్నాయి. ఈ పరీక్ష ఒక గంట పాటు జరిగింది. దీని ఫలితం నవంబర్ 4 న ప్రకటించారు.
ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా సంస్థలో మొత్తం 5180 జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మరిన్ని సంబంధిత వివరాల కోసం, అభ్యర్థులు ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయవచ్చు.
