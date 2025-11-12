రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్! రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (ఆర్ఆర్బీ) నిర్వహించనున్న గ్రూప్ డీ (లెవెల్ 1) పరీక్షలకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులు (హాల్ టికెట్లు) పరీక్ష ప్రారంభానికి నాలుగు రోజుల ముందు విడుదల కానున్నాయి.
పరీక్ష తేదీలు, సిటీ స్లిప్ విడుదల..
పరీక్ష తేదీలు: రైల్వే లెవెల్ 1 పోస్టుల కోసం ఈ పరీక్షలు నవంబర్ 17, 2025 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు జరగనున్నాయి.
సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్: పరీక్ష కేంద్రం ఎక్కడ పడిందని (నగరం వివరాలు) తెలిపే సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ను మొదట నవంబర్ 7న విడుదల చేస్తారని భావించినప్పటికీ, ఇప్పుడు దీనిని కూడా అడ్మిట్ కార్డుతో పాటే విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
రైల్వే గ్రూప్ డి పరీక్ష (సీబీటీ) విధానం..
సమయం, ప్రశ్నలు: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) మొత్తం 90 నిమిషాల వ్యవధిలో ఉంటుంది. ఇందులో 100 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
మార్కింగ్ విధానం: ప్రతి సరైన సమాధానానికి ఒక మార్కు ఇస్తారు. అయితే, తప్పు సమాధానం ఇస్తే, ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కులో మూడో వంతు (1/3) మార్కును తగ్గిస్తారు (నెగెటివ్ మార్కింగ్).
సిలబస్ (విభాగాలు): ఈ ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి పరీక్షలో అభ్యర్థుల సామర్థ్యాన్ని కింది నాలుగు ప్రధాన విభాగాలలో అంచనా వేస్తారు:
పరీక్ష కేంద్రాలలో అభ్యర్థులకు ఆధార్-లింక్డ్ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహిస్తారని అధికారిక నోటిఫికేషన్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
అందుకే, అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తమ ఆధార్ కార్డు లేదా ఈ-వెరిఫైడ్ ఆధార్ను పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలి.
ఆధార్ వివరాలు అప్డేట్ చేయనివారు కూడా దరఖాస్తు ప్రక్రియ సమయంలో యూఐడీఏఐ సిస్టమ్స్తో అనుసంధానించిన వివరాల ద్వారా వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది.
గ్రూప్ డీ పోస్టులు..
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీ పరీక్ష ద్వారా ట్రాక్ మెయింటైనర్ గ్రేడ్-4, అసిస్టెంట్ పాయింట్స్మ్యాన్తో పాటు, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ వంటి విభాగాల్లో, మొత్తం మీద 32438 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.