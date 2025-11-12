Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అతి త్వరలో ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ పరీక్ష అడ్మిట్​ కార్డులు- ఇలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి..

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్ డీ పరీక్ష అడ్మిట్​ కార్డులు త్వరలో విడుదుల కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్ష తేదీలు, పరీక్ష విధానం సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 12, 2025 5:41 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్! రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (ఆర్​ఆర్బీ) నిర్వహించనున్న గ్రూప్ డీ (లెవెల్ 1) పరీక్షలకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులు (హాల్ టికెట్లు) పరీక్ష ప్రారంభానికి నాలుగు రోజుల ముందు విడుదల కానున్నాయి.

    అతి త్వరలో ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ పరీక్ష అడ్మిట్​ కార్డులు..
    అతి త్వరలో ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ పరీక్ష అడ్మిట్​ కార్డులు..

    పరీక్ష తేదీలు, సిటీ స్లిప్ విడుదల..

    పరీక్ష తేదీలు: రైల్వే లెవెల్ 1 పోస్టుల కోసం ఈ పరీక్షలు నవంబర్ 17, 2025 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు జరగనున్నాయి.

    సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్: పరీక్ష కేంద్రం ఎక్కడ పడిందని (నగరం వివరాలు) తెలిపే సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్‌ను మొదట నవంబర్ 7న విడుదల చేస్తారని భావించినప్పటికీ, ఇప్పుడు దీనిని కూడా అడ్మిట్ కార్డుతో పాటే విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

    రైల్వే గ్రూప్ డి పరీక్ష (సీబీటీ) విధానం..

    సమయం, ప్రశ్నలు: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) మొత్తం 90 నిమిషాల వ్యవధిలో ఉంటుంది. ఇందులో 100 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

    మార్కింగ్ విధానం: ప్రతి సరైన సమాధానానికి ఒక మార్కు ఇస్తారు. అయితే, తప్పు సమాధానం ఇస్తే, ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కులో మూడో వంతు (1/3) మార్కును తగ్గిస్తారు (నెగెటివ్ మార్కింగ్).

    సిలబస్ (విభాగాలు): ఈ ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్ డి పరీక్షలో అభ్యర్థుల సామర్థ్యాన్ని కింది నాలుగు ప్రధాన విభాగాలలో అంచనా వేస్తారు:

    • గణితం
    • జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్
    • జనరల్ సైన్స్
    • జనరల్ అవేర్‌నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్

    ఆధార్ అనుసంధానిత బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి

    పరీక్ష కేంద్రాలలో అభ్యర్థులకు ఆధార్-లింక్డ్ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహిస్తారని అధికారిక నోటిఫికేషన్‌లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

    అందుకే, అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తమ ఆధార్ కార్డు లేదా ఈ-వెరిఫైడ్ ఆధార్‌ను పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలి.

    ఆధార్ వివరాలు అప్‌డేట్ చేయనివారు కూడా దరఖాస్తు ప్రక్రియ సమయంలో యూఐడీఏఐ సిస్టమ్స్‌తో అనుసంధానించిన వివరాల ద్వారా వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది.

    గ్రూప్ డీ పోస్టులు..

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్ డీ పరీక్ష ద్వారా ట్రాక్ మెయింటైనర్ గ్రేడ్-4, అసిస్టెంట్ పాయింట్స్‌మ్యాన్​తో పాటు, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, సిగ్నల్ అండ్​ టెలికమ్యూనికేషన్స్ వంటి విభాగాల్లో, మొత్తం మీద 32438 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ అడ్మిట్ కార్డ్ 2025 డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి ఇలా..

    రైల్వే గ్రూప్ డీ అడ్మిట్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టెప్స్​ని అనుసరించండి:

    అధికారిక వెబ్‌సైట్: ముందుగా, భారతీయ రైల్వేల అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను @indianrailways.gov.in వద్ద సందర్శించండి లేదా ఆర్​ఆర్బీ ప్రాంతీయ వెబ్‌సైట్‌లను చూడండి.

    లింక్‌ను గుర్తించండి: హోమ్ పేజీలో కనిపించే "ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్ డి అడ్మిట్ కార్డ్/హాల్ టికెట్ 2025 డౌన్‌లోడ్" లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    వివరాలు నమోదు: మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని ఎంటర్ చేసి, ఆపై సబ్మిట్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    అడ్మిట్ కార్డ్: వెంటనే, మీ ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్ డీ అడ్మిట్ కార్డ్ 2025 స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

    డౌన్‌లోడ్, ప్రింట్: భవిష్యత్ అవసరాల కోసం అడ్మిట్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, దాని ప్రింటెడ్ కాపీని తీసుకోండి.

    ముఖ్య గమనిక: పరీక్షా కేంద్రానికి మీ ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్ డీ హాల్ టికెట్ ప్రింటెడ్ కాపీతో పాటు తప్పనిసరిగా చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో ఐడీని తీసుకువెళ్లాలి.

    News/News/అతి త్వరలో ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ పరీక్ష అడ్మిట్​ కార్డులు- ఇలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి..
    News/News/అతి త్వరలో ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ పరీక్ష అడ్మిట్​ కార్డులు- ఇలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes