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    SBI Funds Management IPO Day 2: 93% పూర్తయిన సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? వద్దా?

     ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ (SBI Funds Management) చేపట్టిన 9,795 కోట్ల మెగా ఐపీఓ (IPO) సబ్‌స్క్రిప్షన్ రెండో రోజుకు చేరింది. జూలై 14న ప్రారంభమైన ఈ ఇష్యూ రెండో రోజు (జూలై 15) ఉదయం నాటికి 93% మేర సబ్‌స్క్రైబ్ అయింది. మరి ఈ ఐపీఓలో పెట్టుబడి పెట్టాలా, వద్దా అనే అంశంపై ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Jul 15, 2026, 10:48:17 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతీయ ఐపీఓ మార్కెట్లో ఎస్‌బీఐ (SBI) బ్రాండ్‌కు ఉండే క్రేజే వేరు. ఎస్‌బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ మాతృ సంస్థ అయిన 'ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్' పబ్లిక్ ఇష్యూ జూలై 14న ప్రారంభమై, జూలై 16 వరకు సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు 545 నుండి 574 గా నిర్ణయించారు. ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 26 షేర్ల (ఒక లాట్) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, దీనికయ్యే కనీస పెట్టుబడి 14,924.

    SBI Funds Management IPO Day 2: 93% పూర్తయిన సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? వద్దా?
    SBI Funds Management IPO Day 2: 93% పూర్తయిన సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? వద్దా?

    ఐపీఓ ప్రారంభానికి ముందే యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా ఈ కంపెనీ 2,663 కోట్లను విజయవంతంగా సమీకరించింది. జీఐసీ (GIC), అబుదాబి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అథారిటీ (ADIA), బ్లాక్‌రాక్ (BlackRock), గోల్డ్‌మన్ శాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ దిగ్గజాలతో పాటు ఎల్‌ఐసీ (LIC), హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ వంటి దేశీయ సంస్థలు కూడా యాంకర్ బుక్‌లో భాగస్వామ్యమయ్యాయి.

    కేటాయింపుల వివరాలు టైమ్‌లైన్ఈ

    ఐపీఓ ఆఫర్‌లో క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) కోసం 50%, నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) కోసం 15%, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం 35% షేర్లను రిజర్వ్ చేశారు. కంపెనీ అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఒక్కో షేరుపై 54 ముందస్తు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.

    టెంటిటివ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఐపీఓ షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) జూలై 17న ఖరారు కానుంది. డీమ్యాట్ ఖాతాల్లోకి షేర్ల క్రెడిట్ లేదా రీఫండ్‌ల ప్రక్రియ జూలై 20న జరుగుతుంది. అనంతరం జూలై 21న బీఎస్‌ఈ (BSE), ఎన్‌ఎస్‌ఈ (NSE) లలో ఈ షేర్లు లిస్టింగ్ కానున్నాయి.

    రెండో రోజు సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్టేటస్ (ఉదయం 10:30 గంటల సమయానికి)

    బిఎస్ఈ డేటా ప్రకారం, మొత్తం 12,45,63,536 షేర్ల ఆఫర్‌కు గానూ ఇప్పటివరకు 11,56,25,146 షేర్లకు బిడ్లు వచ్చాయి. మొదటి రోజు కేవలం 68% సబ్‌స్క్రైబ్ అయిన ఈ ఇష్యూ, రెండో రోజు వేగాన్ని పుంజుకుంది.

    ఇన్వెస్టర్ కేటగిరీసబ్‌స్క్రిప్షన్ స్థాయి (రెండో రోజు)సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్థాయి (మొదటి రోజు ముగింపు)
    రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు (Retail)81%62%
    నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (NII)2.01 రెట్లు1.39 రెట్లు
    క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB)8%8%
    ఉద్యోగులు (Employees)1.19 రెట్లు1.02 రెట్లు
    షేర్‌హోల్డర్లు (Shareholders)1.45 రెట్లు1.04 రెట్లు
    మొత్తం (Total)93%68%

    గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ఏం చెబుతోంది?

    ప్రస్తుతం గ్రే మార్కెట్లో ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ఐపీఓ ప్రీమియం (GMP) + 88 రూపాయలుగా ఉంది. దీని ప్రకారం చూస్తే, గరిష్ట ధర 574 పై అదనంగా 88 కలిసి 662 వద్ద లిస్టింగ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అంటే ఇన్వెస్టర్లకు సుమారు 15.33% మేర లిస్టింగ్ లాభాలు వచ్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి. అయితే, గత 10 రోజులుగా ఈ జీఎమ్‌పీ 75 నుండి 140 మధ్య ఊగిసలాడుతూ స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టడం గమనార్హం.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థల రేటింగ్స్: అప్లై చేయాలా? వద్దా?

    ప్రముఖ మార్కెట్ విశ్లేషకులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ ఐపీఓకు పాజిటివ్ రేటింగ్స్ ఇచ్చాయి. వాటి ప్రధాన విశ్లేషణలు:

    స్వస్తికా ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ (Swastika Investmart): "లాంగ్ టర్మ్ కోసం సబ్‌స్క్రైబ్ చేయండి"భారతదేశంలో 12.55 లక్షల కోట్ల QAAUM, 15.3% మార్కెట్ వాటాతో ఇది అతిపెద్ద ఏఎంసీ (AMC). ఈ ఐపీఓ వ్యాల్యూయేషన్ పరిశ్రమ సగటు (41.6x) కంటే తక్కువగా, 38.1x వద్దే లభిస్తోంది కాబట్టి దీర్ఘకాలానికి ఇది మంచి ఎంపిక. అయితే ఇది 100% ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) కావడం వల్ల కంపెనీకి కొత్త నిధులు రావు, భవిష్యత్ వృద్ధి మార్కెట్ పనితీరుపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

    నిర్మల్ బాంగ్ సెక్యూరిటీస్ (Nirmal Bang): "సబ్‌స్క్రైబ్"తోటి లిస్టెడ్ కంపెనీలైన హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ ఏఎంసీ, నిప్పన్ లైఫ్ ఏఎంసీలతో పోలిస్తే ఇది ఆకర్షణీయమైన వ్యాల్యూయేషన్లలో అందుబాటులో ఉంది. FY24-FY26 మధ్య కాలంలో దీని యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వృద్ధి రేటు (CAGR) 22% గా ఉంది. అలాగే 51% ఆర్‌ఓఈ (ROE) కలిగి ఉండటం కంపెనీ పటిష్టతను చూపిస్తోంది.

    ఆనంద్ రాఠీ & అరిహంత్ క్యాపిటల్: "సబ్‌స్క్రైబ్"సిప్ (SIP) ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లు పెరుగుతుండటం, ఎస్‌బీఐ విస్తృత నెట్‌వర్క్ ఈ కంపెనీకి పెద్ద బలం. మార్కెట్ ఒడిదొడుకులు, సెబీ నిబంధనల (TER మార్పులు) రిస్క్ ఉన్నప్పటికీ, పరిశ్రమ వృద్ధి రేటు బాగుండటంతో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్లు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    కంపెనీ ప్రొఫైల్, ఫైనాన్షియల్స్

    1987లో స్థాపితమైన ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ భారతదేశంలోనే అత్యధిక ఆస్తులను నిర్వహించే సంస్థ. మార్చి 31, 2026 నాటికి, దీని మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆస్తుల విలువ (QAAUM) 12.51 లక్షల కోట్లు. పిఎంఎస్ (PMS), ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్స్ (AIF) తో కలిపి మొత్తం నిర్వహణ ఆస్తుల విలువ 29.46 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.

    ఐపీఓ ద్వారా ప్రమోటర్లయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన 6.3% వాటాను, ఫ్రెంచ్ అసెట్ మేనేజర్ అముండి (Amundi) తన 3.7% వాటాను విక్రయిస్తున్నాయి. లిస్టింగ్ తర్వాత ఎస్‌బీఐ వాటా 55.46% కి, అముండి వాటా 32.56% కి తగ్గనుంది. మొదట ఇష్యూ పరిమాణం 11,693 కోట్లుగా అనుకున్నప్పటికీ, ప్రీ-ఐపీఓ ప్లేస్‌మెంట్ ద్వారా 1,880 కోట్లు సేకరించడంతో ఐపీఓ సైజ్ 9,795 కోట్లకు తగ్గింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/SBI Funds Management IPO Day 2: 93% పూర్తయిన సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? వద్దా?
    Home/News/SBI Funds Management IPO Day 2: 93% పూర్తయిన సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? వద్దా?
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