ఎస్బీఐ హోమ్ లోన్ ప్రియం.. ఈఎంఐ పెంచుకోవడమా? గడువు పొడిగించడమా?
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) బెంచ్ మార్క్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచింది. దీంతో అక్టోబర్ 15, 2026 నుంచి హోమ్ లోన్ ఈఎంఐల భారం పెరగనుంది. ఈఎంఐ పెంచడం మేలా లేక గడువు పొడిగించడం మంచిదా? రూ.50 లక్షలు, రూ.1 కోటి రుణాల లెక్కలు ఇక్కడ చూడండి.
సొంతింటి కల నెరవేర్చుకుని గృహ రుణం చెల్లిస్తున్న వారికి, రుణ గ్రహీతలకు దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) చేదు వార్త వినిపించింది. తన బెంచ్ మార్క్ లెండింగ్ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు (0.25 శాతం) పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెరిగిన ఈ కొత్త వడ్డీ రేట్లు అక్టోబర్ 15, 2026 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.
కొత్తగా పెరిగిన వడ్డీ రేట్లు ఎంతంటే?
ఈ సవరణతో ఎస్బీఐ ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్మార్క్ లింక్డ్ రేట్ (ఈబీఎల్ఆర్) ప్రస్తుతం ఉన్న 7.90 శాతం నుంచి 8.15 శాతానికి చేరింది. దీనికి అదనంగా క్రెడిట్ రిస్క్ ప్రీమియం (సీఆర్పీ), బిజినెస్ స్ట్రాటజీ ప్రీమియం (బీఎస్పీ) తోడవుతాయి. బ్యాంక్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ఎస్బీఐ ఇచ్చే గృహ రుణాలు అన్నీ 8.15 శాతం ప్రాథమిక ఈబీఎల్ఆర్తో అనుసంధానమై ఉంటాయి. రుణగ్రహీత క్రెడిట్ స్కోరు, ఇతర అర్హతల ఆధారంగా తుది వడ్డీ రేటు ఖరారవుతుంది.
రూ.50 లక్షల రుణానికి ఈఎంఐ ఎంత పెరుగుతుంది?
బ్యాంక్ బజార్ డేటా ప్రకారం.. 8 శాతం వడ్డీ రేటు వద్ద రూ.50 లక్షల హోమ్ లోన్ను 20 ఏళ్ల కాలపరిమితికి తీసుకున్నారనుకుంటే:
- రేట్ల పెంపునకు ముందు నెలవారీ ఈఎంఐ: సుమారు రూ.41,822
- వడ్డీ రేటు 8.25 శాతానికి పెరిగితే ఈఎంఐ: సుమారు రూ.42,603
- ప్రతి నెలా అదనంగా పడే భారం: సుమారు రూ.781
అదే రూ.1 కోటి రుణం తీసుకున్న వారి విషయానికి వస్తే, నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు రూ.1,563 వరకు పెరుగుతుంది. 20 ఏళ్ల వ్యవధిలో వీరు చెల్లించే మొత్తం అదనపు వడ్డీ భారం సుమారు రూ.3.75 లక్షలుగా ఉంటుంది.
ఈఎంఐ మార్చకుండా.. గడువు పొడిగిస్తే ఏమవుతుంది?
ప్రతి నెలా కట్టే ఈఎంఐ భారం పెరగకూడదని భావించే రుణగ్రహీతలు, పాత ఈఎంఐని కొనసాగిస్తూ రుణ కాలపరిమితిని (టెన్యూర్) పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ నిర్ణయం వల్ల ఊహించని రీతిలో వడ్డీ భారం పెరుగుతుంది.
ఉదాహరణకు, రూ.50 లక్షల రుణం ఉన్న వ్యక్తి తన ఈఎంఐని రూ.41,822 వద్దే స్థిరంగా ఉంచితే, రుణ కాలపరిమితి 20 ఏళ్ల నుంచి 21 ఏళ్లకు పెరుగుతుంది. ఈ ఒక్క ఏడు గడువు పెరగడం వల్ల మొత్తం వడ్డీ వ్యయం సుమారు రూ.4.96 లక్షల వరకు అదనంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈఎంఐని స్వల్పంగా పెంచుకోవడమే దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకం.
(గమనిక: పైన తెలిపిన లెక్కలు కేవలం అవగాహన కోసం అందించిన ఉదాహరణలు మాత్రమే. మిగిలి ఉన్న అసలు, మారిన వడ్డీ రేటు, మిగిలిన కాలపరిమితిని బట్టి ప్రతి వ్యక్తికీ ఈఎంఐ, మొత్తం వడ్డీ మారే అవకాశం ఉంటుంది. తాజా రేట్ల కోసం ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More