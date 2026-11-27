ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఒంటరి తల్లుల పిల్లలకు ఓబీసీ సర్టిఫికెట్.. కేంద్రం సమీక్షించాలి: సుప్రీం
ఒంటరి ఓబీసీ తల్లుల వద్ద పెరిగే పిల్లలకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేసే అంశాన్ని పునఃపరిశీలించాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని కోరింది. విడాకులు, తల్లిదండ్రుల విడిపోవడం వంటి సందర్భాల్లో ఈ మార్పు ప్రభావంపై నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించింది. తదుపరి విచారణను డిసెంబరు 9కి వాయిదా వేసింది.
పిల్లల ఓబీసీ (ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు) హోదాను తండ్రి వంశపారంపర్యత ఆధారంగా నిర్ణయించే నిబంధనను పునఃపరిశీలించాలని సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కేంద్రాన్ని కోరింది. ఒంటరి ఓబీసీ తల్లుల వద్ద పెరిగే పిల్లలకు కూడా రిజర్వేషన్ ప్రయోజనాల కోసం కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేయవచ్చా లేదా అన్న అంశాన్ని పరిశీలించాలని స్పష్టం చేసింది.
విడాకులు, విడిపోవడం, ఉమ్మడి పేరెంటింగ్ వంటి సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరికి కస్టడీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మార్పు ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో కేంద్రం పరిశీలించాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది. రిజర్వేషన్ ప్రయోజనాల కోసం తన బిడ్డకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రం కోరుతూ ఓబీసీ ఒంటరి తల్లి దాఖలు చేసిన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం (పీఐఎల్) విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ సూచన చేసింది.
భారత రాజ్యాంగంలోని ఏడో షెడ్యూల్లోని రెండో జాబితా (రాష్ట్ర జాబితా) ఎంట్రీ 41 ప్రకారం కుల ధ్రువీకరణ పత్రాల జారీ, ఓబీసీల గుర్తింపు పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల శాసన, పరిపాలనా పరిధిలోకి వస్తాయి. జిల్లాలు, తహసీల్ స్థాయిలో సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్లు (ఎస్డీఎం) లేదా సమాన స్థాయి అధికారులు వీటిని జారీ చేస్తారు.
కస్టడీ, విడాకుల కేసుల్లో ప్రభావంపై ఆరా
"పిల్లల కుల గుర్తింపును నిర్ణయించడంలో తండ్రి గుర్తింపే మార్గదర్శక అంశమని ఈ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులు చెబుతున్నాయి. విడాకులు, విడిపోవడం లేదా పిల్లల కస్టడీని ఒక్కరికే అప్పగించే సందర్భాల్లో అది ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతుంది" అని జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వీ మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.
కేంద్రం తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ఏఎస్జీ) ఐశ్వర్య భాటీ వాదిస్తూ, కుల ధ్రువీకరణ పత్రాల జారీ రాష్ట్ర అంశమని పేర్కొంటూ 2025 జూన్లో ప్రభుత్వం తన సమాధానం దాఖలు చేసిందని తెలిపారు. ఒంటరి ఓబీసీ తల్లుల పిల్లలకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఇచ్చే అంశంపై విధానాలు రూపొందించుకునే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉందని చెప్పారు.
"కేంద్రం నుంచి ఒక సూచన అందితే ఇలాంటి అంశాల్లో సహాయకరంగా ఉంటుంది. అలా జరిగితే కేంద్ర ప్రతిపాదనను పరిశీలించమని రాష్ట్రాలను మేం కోరగలం" అని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. ఇలాంటి విషయాలకు విస్తృత ప్రభావాలు ఉంటాయని, నిర్ణయం వల్ల తలెత్తే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మార్గదర్శకాలు అవసరమని స్పష్టం చేసింది.
డిసెంబరు 9కి వాయిదా.. అటార్నీ జనరల్ అభిప్రాయాలు
"ఈ అంశాన్ని కేంద్రం పరిశీలించనివ్వండి. వేరే కుల గుర్తింపు ఉన్న తల్లి కస్టడీకి సంబంధించిన నిర్దిష్ట పరిస్థితులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలనుకుంటుందా లేదా అన్నది చూడాలి" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలిస్తామని భాటీ అంగీకరించడంతో, కేసు విచారణను డిసెంబరు 9కి వాయిదా వేశారు.
ఈ అంశంపై అటార్నీ జనరల్ అభిప్రాయాలను కూడా కోర్టు కోరింది. "ఈ అంశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. సాధారణ సూత్రంలో మినహాయింపు కోరినప్పుడల్లా, కొన్ని పరిష్కారం కాని సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు కోర్టు ముందుకు వస్తూనే ఉంటాయి" అని వెంకటరమణి పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా, ఆందోళనతో పరిశీలిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది.
కేంద్రం గత సమాధానం.. పిటిషనర్ వాదనలు
పీఐఎల్ పిటిషనర్, రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయురాలైన సంతోష్ కుమారి తరఫున న్యాయవాది డౌనీష్ శక్తివాట్స్ వాదనలు వినిపించారు. ప్రస్తుత కేసులో తల్లి ఓబీసీ అయినందున, బిడ్డ గుర్తింపును తల్లి కుల గుర్తింపుతో నిర్ణయించాలా లేదా అన్నదే ప్రశ్న అని తెలిపారు. అయితే వితంతువులు లేదా విడాకులు తీసుకున్న ఒంటరి మహిళల కేసులన్నింటికీ ఇది వర్తించకపోవచ్చని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
విడిపోయినా లేదా విడాకులు తీసుకున్నా, ఓబీసీ తల్లిదండ్రులకు జన్మించిన ఏ బిడ్డకైనా కస్టడీ ఎవరి వద్ద ఉంది లేదా ఎవరు చురుకుగా పెంచుతున్నారు అన్నదాని ఆధారంగా ఓబీసీ తండ్రి లేదా ఓబీసీ తల్లి వివరాల మేరకు కుల సర్టిఫికెట్ పొందే అర్హత ఉండాలని 2025 జూన్లో దాఖలు చేసిన సమాధానంలో కేంద్రం తెలిపింది. ఇలాంటి ప్రయోజనాలను విస్తరించాలంటే వంశపారంపర్యత కంటే సామాజిక, విద్యాపరమైన వెనుకబాటుతనంపై ఆధారపడిన ఓబీసీ వర్గీకరణ ప్రమాణాలను సమగ్రంగా పునఃమూల్యాంకనం చేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది.
తల్లి వివరాల ఆధారంగానే ఓబీసీ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాల్సిన సందర్భాల్లో, "ఆ బిడ్డ తల్లి వద్దే నివసిస్తూ, తల్లి ద్వారానే పూర్తిగా పెంచబడుతున్నట్లు స్పష్టంగా నిర్ధారించాలి. ఈ ప్రయోజనం దుర్వినియోగం కాకుండా నివారణ యంత్రాంగం కూడా ఉండాలి" అని కేంద్రం గతంలో వివరించింది. అయితే కులాంతర వివాహంలో ఓబీసీ అయిన ఒంటరి తల్లి ఉండి, బిడ్డ కుల గుర్తింపు తండ్రితో ముడిపడి ఉన్న సందర్భాల్లాంటి ఇతర అవకాశాలను కూడా పరిశీలించాలని కోర్టు కేంద్రాన్ని కోరింది.