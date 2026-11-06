ఓబీసీ 'క్రీమీ లేయర్' తీర్పు పాత నియామకాలకు వర్తించదు: సుప్రీంకోర్టు స్పష్టత
ఓబీసీ క్రీమీ లేయర్ వర్గీకరణపై మార్చి 11న ఇచ్చిన తీర్పు గతంలో పూర్తయిన నియామకాలకు వర్తించదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. పాత నియామకాలను తిరగతోడితే పరిపాలనాపరంగా తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంటుందన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ వాదనతో ధర్మాసనం ఏకీభవించింది.
ఓబీసీ (ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల) రిజర్వేషన్లలో 'క్రీమీ లేయర్' వర్గీకరణకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు అత్యంత కీలకమైన స్పష్టత ఇచ్చింది. తల్లిదండ్రుల జీతాల ఆదాయాన్ని మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఓబీసీ అభ్యర్థులను రిజర్వేషన్ ప్రయోజనాల నుంచి మినహాయించకూడదంటూ మార్చి 11న ఇచ్చిన తీర్పు, గతంలో పూర్తయిన నియామకాలకు వర్తించదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం శుక్రవారం ఆదేశించింది.
పరిపాలనాపరమైన గందరగోళం వస్తుందన్న కేంద్రం
జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ ఆర్. మహదేవన్లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మార్చి 11 నాటి ఉత్తర్వులను గతంలో పూర్తయిన నియామకాలకు వర్తింపజేస్తే, ఇప్పటికే ఖరారైన సీనియారిటీ, క్యాడర్ కేటాయింపులు పూర్తిగా తలకిందులై తీవ్ర పరిపాలనా సంక్షోభం ఏర్పడుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు సోలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటి వాదించారు.
"ఈ తీర్పును గత నియామకాలకు వర్తింపజేస్తే కేసుతో సంబంధం లేని వ్యక్తుల హక్కులకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతుంది. అందుకే ఈ నిబంధనల అమలును రెండేళ్ల పాటు వాయిదా వేయాలి" అని ఐశ్వర్య భాటి కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (పీఎస్యూలు), ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లోని పోస్టులను ప్రభుత్వ గ్రూప్-ఎ, గ్రూప్-బి ఉద్యోగాలతో సమానంగా వర్గీకరించే ప్రక్రియ (Equivalence exercise) పూర్తయ్యేందుకు ఈ సమయం అవసరమని స్పష్టం చేశారు.
2025 సివిల్స్ అభ్యర్థులకు వర్తింపు
గత నియామకాలకు ఈ తీర్పు వర్తించదని స్పష్టం చేసిన న్యాయస్థానం.. 2025 సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష ద్వారా జరిగే పోస్టుల కేటాయింపునకు మాత్రం ఈ ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయని తెలిపింది. ఆ పరీక్షల నియామక ప్రక్రియ సాగుతున్న సమయంలోనే మార్చి 11 తీర్పు వెలువడినందున ఈ మినహాయింపు ఇచ్చింది.
తల్లిదండ్రులు ఏడాదికి రూ.కోటికి పైగా సంపాదిస్తున్నప్పటికీ, వారి పోస్టుల ఆధారంగా కొందరు అభ్యర్థులు క్రీమీ లేయర్ పరిధిలోకి రారనే నెపంతో కొత్త ప్రయోజనాలు కోరుతున్నారని కేంద్రం ధర్మాసనానికి వివరించింది.
అసలు మార్చి 11 తీర్పు నేపథ్యం ఏమిటి?
మద్రాస్ హైకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సమర్థిస్తూ సుప్రీంకోర్టు మార్చి 11న తీర్పునిచ్చింది. పీఎస్యులు లేదా ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే ఉద్యోగుల పిల్లలకు, వారి తల్లిదండ్రుల జీతం ఎక్కువగా ఉందనే ఒకే ఒక్క కారణంతో ఓబీసీ నాన్-క్రీమీ లేయర్ నిరాకరించడాన్ని కోర్టు తప్పుబట్టింది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో గ్రూప్-ఎ, గ్రూప్-బి, గ్రూప్-సి, గ్రూప్-డి వంటి హోదాల (Post) ఆధారంగా క్రీమీ లేయర్ను నిర్ణయిస్తున్నప్పుడు.. పీఎస్యులు, ప్రైవేట్ సంస్థలలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కూడా అదే విధమైన 'పోస్ట్ సమానత్వ' సూత్రాన్ని వర్తింపజేయాలని స్పష్టం చేసింది. కేవలం జీతం ప్రాతిపదికన వేరు చేయడం సమానత్వ హక్కుకు భంగం కలిగించడమేనని అభిప్రాయపడింది.
1992 ఇంద్ర సాహ్ని కేసు నుంచి క్రీమీ లేయర్ మార్గదర్శకాలు
1992 నాటి చారిత్రాత్మక ఇంద్ర సాహ్ని కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఓబీసీలకు 27 శాతం రిజర్వేషన్లను సమర్థిస్తూనే, అందులోని 'క్రీమీ లేయర్' వర్గాన్ని మినహాయించాలని ఆదేశించింది. ఆ తర్వాత 1993లో ఐదు రకాల వృత్తిపరమైన కేటగిరీలను క్రీమీ లేయర్గా గుర్తించారు. ఆరవ కేటగిరీగా ఆదాయం, సంపద పరిమితిని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు.
2004లో కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన స్పష్టత ప్రకారం.. జీతం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం, ఇతర మార్గాల (వ్యవసాయం మినహా) ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని వేర్వేరుగానే లెక్కించాలి. కేవలం జీతాన్ని మాత్రమే యాంత్రికంగా కలిపి రిజర్వేషన్లు నిరాకరించడం రాజ్యాంగ లక్ష్యానికి విరుద్ధమని మార్చి తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More