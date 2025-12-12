Edit Profile
    ఎక్కడో లోపం ఉంది: కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో హైకోర్టు వ్యవహార శైలిపై సుప్రీం కోర్టు

    విజయ్ నిర్వహించిన కరూర్ బహిరంగ సభలో జరిగిన తొక్కిసలాట, 41 మంది మృతికి దారితీసిన ఘటనలో మద్రాస్ హైకోర్టు వ్యవహరించిన తీరుపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ నివేదికను పరిశీలించిన సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం "హైకోర్టులో ఏదో తప్పు జరుగుతోంది" అంటూ వ్యాఖ్యానించింది. 

    Updated on: Dec 12, 2025 2:16 PM IST
    By HT Telugu Desk
    న్యూఢిల్లీ: నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) పార్టీకి చెందిన రాజకీయ సభలో జరిగిన కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కేసును మద్రాస్ హైకోర్టు (Madras High Court) డీల్ చేసిన విధానంలో "ఎక్కడో లోపం ఉంది (Something is wrong)" అని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

    ఎక్కడో లోపం ఉంది: కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో హైకోర్టు వ్యవహార శైలిపై సుప్రీం కోర్టు
    ఎక్కడో లోపం ఉంది: కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో హైకోర్టు వ్యవహార శైలిపై సుప్రీం కోర్టు

    జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం ఈ వ్యాఖ్య చేసింది. కరూర్ (Karur) కేసును మద్రాస్ హైకోర్టు యొక్క మధురై బెంచ్ పరిధిలోకి వచ్చినా, చెన్నై బెంచ్ ఈ కేసును ఎలా నిర్వహించిందనే అంశంపై అక్టోబర్‌లో సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ నివేదికను కోరింది.

    నివేదికపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం

    మద్రాస్ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ సమర్పించిన నివేదికను పరిశీలించిన తర్వాత, ధర్మాసనం తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. "హైకోర్టులో ఏదో తప్పు జరుగుతోంది. ఇది హైకోర్టులో జరగాల్సిన సరైన విషయం కాదు. రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఒక నివేదిక పంపారు" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నివేదికను పార్టీలకు సర్క్యులేట్ చేసి, వారి స్పందనలను కోరాలని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.

    గతంలోనూ అభ్యంతరాలు

    సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే ఈ కేసు నిర్వహణపై అనేక అనుమానాలు లేవనెత్తింది:

    1. కరూర్ ఘటనకు సంబంధించిన విషయంలో చెన్నై బెంచ్ ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంది?
    2. కేవలం రాజకీయ ర్యాలీలకు మార్గదర్శకాలు కోరిన పిటిషన్‌లో, పూర్తిగా తమిళనాడు పోలీసు అధికారులతో కూడిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఎలా ఏర్పాటు చేసింది?
    3. ఒకే రోజున, మధురై బెంచ్ దర్యాప్తును సీబీఐకి బదిలీ చేయడానికి నిరాకరించగా, హైకోర్టు యొక్క రెండు బెంచ్‌ల నుంచి విరుద్ధమైన ఉత్తర్వులు ఎందుకు వచ్చాయి?

    తమిళనాడు తరపున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది పి. విల్సన్, "మా హైకోర్టులో, కోర్టు ముందుకు వచ్చిన అంశానికి ఏదైతే అనుబంధంగా ఉంటుందో, దానిపై ఉత్తర్వులను జారీ చేస్తారు" అని కోర్టుకు తెలిపారు. దీనికి జస్టిస్ మహేశ్వరి స్పందిస్తూ, "ఒకవేళ ఆ పద్ధతి తప్పు అయినప్పుడు..." అని అన్నారు.

    'స్థానికేతరులు' అంశంపై పునఃపరిశీలనకు నిరాకరణ

    తొక్కిసలాట దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగిస్తూ, దానిని సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అజయ్ రస్తోగి నేతృత్వంలోని ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ పర్యవేక్షించాలని అక్టోబర్ 13న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ కమిటీలో తమిళనాడుకు స్థానికులు (Non-native) కాని ఇద్దరు సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులను జస్టిస్ రస్తోగి ఎంచుకోవాలని ఆ ఉత్తర్వు నిర్దేశించింది.

    ఈ 'స్థానికేతరులు' అనే పదబంధం తమిళనాడులో రాజకీయ దుమారం రేపింది. ఈ అంశంపై తిరిగి ఆలోచించాలని లేదా ఉత్తర్వును మార్చాలని విల్సన్ మౌఖికంగా చేసిన అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది.

    తమిళనాడు ప్రభుత్వం అఫిడవిట్: 'సహజ న్యాయ సూత్రాల ఉల్లంఘన'

    తమిళనాడు ప్రభుత్వం గత వారం సుప్రీంకోర్టులో ఒక అఫిడవిట్‌ను దాఖలు చేసింది. రాష్ట్రం కౌంటర్ దాఖలు చేయడానికి ముందే దర్యాప్తును సీబీఐకి బదిలీ చేయడం ద్వారా సహజ న్యాయ సూత్రాలను (Principles of natural justice) ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించింది.

    అక్టోబర్ 13 ఉత్తర్వును "వాదనలు లేకుండా తీర్పు (adjudication without pleadings)" అని పేర్కొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అనుమతులు, క్రౌడ్-కంట్రోల్ ప్రణాళికలు, భద్రతా అంచనాలు వంటి కీలక వాస్తవిక అంశాలను కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు తమకు సరైన అవకాశం ఇవ్వలేదని వాదించింది.

    టీవీకే దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో సీబీఐ దర్యాప్తును కోరలేదని, హైకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్ (SIT)ను కూడా సవాలు చేయలేదని ప్రభుత్వం ఎత్తి చూపింది.

    "కాబట్టి, పిటిషనర్ కోరని లేదా వాదించని ఉపశమనం (relief) కోసం సిట్ నుండి సీబీఐకి దర్యాప్తు బదిలీ చేయడాన్ని పక్కన పెట్టాలి" అని అఫిడవిట్‌లో పేర్కొంది.

    అంతేకాకుండా, నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తి (ఈ కేసులో టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధవ్ అర్జున) తనపై దర్యాప్తు చేసే సంస్థను ఎంచుకోలేడని కూడా ప్రభుత్వం వాదించింది.

    'స్థానికేతరుల' నియామకం అసంబద్ధం

    పర్యవేక్షక కమిటీలో "తమిళనాడుకు స్థానికులు కాని" ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారులను చేర్చాలనే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం "పైకి చూసేందుకే అసంబద్ధం (ex facie unconstitutional)" అని అఫిడవిట్ పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో జన్మించిన అధికారులలో అంతర్గతంగా పక్షపాతం ఉంటుందని ఇది భావించడం ఆర్టికల్ 14 (సమానత్వం), ఆర్టికల్ 15 (వివక్ష నిషేధం)ను ఉల్లంఘించడమేనని వాదించింది. అక్టోబర్ 15న తమిళనాడు అసెంబ్లీలో కూడా ఈ వ్యాఖ్యలపై నిరసన వ్యక్తమైంది.

    ప్రభుత్వం హైకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఉన్న సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి ఆశ్ర గార్గ్ నేతృత్వంలోని సిట్ దర్యాప్తును పునరుద్ధరించాలని, అలాగే జస్టిస్ అరుణ జగదీశన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ (Commission of Inquiry) తన పనిని తిరిగి ప్రారంభించడానికి అనుమతించాలని అఫిడవిట్ ద్వారా సుప్రీంకోర్టును కోరింది. విల్సన్ అభ్యర్థించినా, కమిషన్ విచారణపై స్టే ఎత్తివేయడానికి ధర్మాసనం నిరాకరించింది.

    రాజకీయ సందర్భం, సీనియర్ రాష్ట్ర పోలీసు అధికారుల వ్యాఖ్యలు దర్యాప్తు నిష్పక్షపాతతపై అనుమానాలు కలిగించవచ్చని సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే పేర్కొంది.

    © 2025 HindustanTimes