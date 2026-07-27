నిరసనల్లో పోలీసుల బలప్రయోగం సరికాదు: సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
నిరసనలు చేపడుతున్నారనే కారణంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేయడం, అపరిమితంగా బలాన్ని ప్రయోగించడాన్ని సమర్థించలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. పార్లమెంట్ మార్చ్, బీహార్లోని ఘటనల నేపథ్యంతో పాటు శాంతియుత నిరసనలు, పోలీసుల చర్యలపై మార్గదర్శకాలు రూపకల్పన చేసే దిశగా ఉన్నత న్యాయస్థానం కీలక సూచనలు చేసింది.
పరీక్షల ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలకు నిరసనగా జూలై 20న చేపట్టిన 'సన్సద్ ఛలో' ప్రదర్శనపై పోలీసుల చర్యలు, బీహార్లోని తీవ్ర ఉద్రిక్తతలపై దాఖలైన పిటిషన్లపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్య కాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సోమవారం విచారణ చేపట్టింది. ఈ ధర్మాసనంలో జస్టిస్ జోయ్మల్యా బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహన సభ్యులుగా ఉన్నారు.
శాంతియుత నిరసనలు తెలిపే ప్రాథమిక హక్కును రక్షించడంతో పాటు, నిరసనకారుల హింస, పోలీసుల బలప్రయోగం రెండూ ప్రజాస్వామ్యానికి మంచివి కావని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
బీహార్లో ఎకే-47 (AK-47) కాల్పుల అంశం ప్రస్తావన
రాజ్యసభ ఎంపీ మనోజ్ ఝా తరఫున హాజరైన న్యాయవాది ఫౌజియా షకీల్ కోర్టు దృష్టికి కీలక విషయాలను తీసుకెళ్లారు. బీహార్లోని సివాన్ జిల్లాలో నిరసనకారులపై పోలీసులు ఏకే-47 తుపాకీతో కాల్పులు జరిపారని, ఈ ఘటనలో ముగ్గురు నిరసనకారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని చెబుతూ సమగ్ర సమాచారాన్ని దాఖలు చేశారు. విద్యార్థులు, వారి కుటుంబాలపై జరిగిన దాడులపై వచ్చిన అన్ని పిటిషన్లను కలిపి విచారించాలని అభ్యర్థించారు.
సమగ్ర ప్రోటోకాల్, దేశవ్యాప్త మార్గదర్శకాల అవసరం
పిటిషన్లపై సిజేఐ స్పందిస్తూ, నిరసనల నిర్వహణపై దేశవ్యాప్త మార్గదర్శకాలను కోరుతున్న పిటిషన్ ఇప్పటికే కోర్టు వద్ద ఉందన్నారు. "శాంతియుత నిరసనలకు రాజ్యాంగం రక్షణ కల్పిస్తుంది. అనుమతి పొందిన ప్రదేశాల్లో శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు అందరికీ ఉంది. కేవలం ఆందోళన చేస్తున్నారనే కారణంతో లాఠీచార్జ్ చేయడం సరికాదు. అలాగే నిరసనల్లో హింసను కూడా సహించలేం. పోలీసులతో పాటు నిరసనకారుల్లోనూ 'స్వీయ నియంత్రణ' (Self-imposed discipline) ఉండటం చాలా ముఖ్యం" అని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు.
జస్టిస్ జోయ్మల్యా బాగ్చీ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆందోళనల్లో నిరసనకారులతో పాటు పోలీసు సిబ్బంది గాయపడటంపై కూడా కోర్టు సమానంగా ఆందోళన చెందుతోందన్నారు. ఆందోళనల సమయంలో పోలీసులకు తగిన హెల్మెట్లు, రక్షణ కవచాలు (Safety Gears) ఎందుకు అందించలేదో ప్రభుత్వాన్ని వివరణ కోరతామని వ్యాఖ్యానించారు.
అన్ని పిటిషన్లు కలిపి విచారణ
ఈ వ్యవహారం కేవలం ఢిల్లీకి మాత్రమే పరిమితం కాదని, ఇది దేశవ్యాప్త సమస్య అని పేర్కొన్న సుప్రీంకోర్టు, అన్ని పిటిషన్లను కలిపి విచారిస్తామని తెలిపింది. ఢిల్లీ పోలీసుల తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కూడా దీనికి అంగీకరించారు. దీంతో తదుపరి విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడం, తీవ్రమైన వ్యతిరేక చట్టాన్ని తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధపడటంతో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) తన ఆందోళనలను విరమించినప్పటికీ, పోలీసుల బలప్రయోగంపై న్యాయపోరాటం కొనసాగుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More