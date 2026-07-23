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    Sectoral Analysis: స్టాక్ మార్కెట్‌లో సెక్టోరల్ అనాలసిస్ సులువైన గైడ్

    ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లలో సరైన రంగాన్ని ఎంచుకోవడం చాలా కీలకం. కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ అందించిన విశ్లేషణ ఆధారంగా సెక్టోరల్ అనాలసిస్ అంటే ఏమిటి, దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 23, 2026, 11:36:35 IST
    By HT Telugu Desk
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    మదుపరులు స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఏ షేరు కొనాలనే దానికంటే ముందు ఏ రంగాన్ని (Sector) ఎంచుకోవాలనేది చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ఏయే రంగాలు పురోగతిలో ఉన్నాయి, ఏవి వెనుకబడి ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతే 'సెక్టోరల్ అనాలసిస్' (Sectoral Analysis). కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ విశ్లేషణ ఆధారంగా దీని సమగ్ర వివరాలు తెలుసుకుందాం.

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్
    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్

    సెక్టోరల్ అనాలసిస్ అంటే ఏమిటి?

    ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వివిధ విభాగాలను లోతుగా అధ్యయనం చేసి, ఉత్తమమైన పెట్టుబడి అవకాశాలను గుర్తించే విధానమే సెక్టోరల్ అనాలసిస్. వ్యాపారాల స్వభావాన్ని బట్టి స్టాక్ మార్కెట్‌ను వేర్వేరు రంగాలుగా విభజించి విశ్లేషిస్తారు.

    GICS వర్గీకరణ

    గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీ క్లాసిఫికేషన్ స్టాండర్డ్ (GICS) అనే అంతర్జాతీయ వ్యవస్థను 1999లో రూపొందించారు. దీని ద్వారా కంపెనీలను 11 ప్రధాన రంగాలుగా వర్గీకరించారు. అందులో ఐటీ, హెల్త్‌కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి ప్రముఖ రంగాలు ఉన్నాయి. వీటిని మళ్లీ ఉప గ్రూపులు, పరిశ్రమలుగా విభజించడం వల్ల కంపెనీల పనితీరును పోల్చడం, మార్కెట్ ట్రెండ్స్‌ను అంచనా వేయడం సులువవుతుంది.

    దీనిని ఎవరు ఉపయోగిస్తారు?

    గతంలో ఫండ్ మేనేజర్లు, ఫైనాన్షియల్ ఎనలిస్టులు వంటి వృత్తి నిపుణులు మాత్రమే సెక్టోరల్ అనాలసిస్‌ను ఎక్కువగా వాడేవారు. నేడు డిజిటల్ టూల్స్, విస్తృతమైన సమాచారం అందుబాటులోకి రావడంతో వ్యక్తిగత మదుపరులు కూడా దీనిని సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తున్నారు. వ్యాపారవేత్తలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వ విధాన రూపకర్తలు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితులు, పోటీతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

    సెక్టోరల్ అనాలసిస్ ఎందుకు చేయాలి?

    వేగంగా వృద్ధి చెందే రంగాలను ముందే గుర్తించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఐటీ, హెల్త్‌కేర్ వంటి రంగాలు సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, అధిక డిమాండ్ వల్ల మార్కెట్‌ను ముందుండి నడిపిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగమిస్తున్నప్పుడు కన్స్యూమర్ డిస్క్రీషనరీ (విలాసవంతమైన వస్తువులు, సేవల) రంగం బాగా రాణిస్తుంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక మందగమనం ఉన్నప్పుడు యుటిలిటీస్ (విద్యుత్, నీరు వంటి నిత్యావసరాలు), హెల్త్‌కేర్ రంగాలు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాయి.

    విశ్లేషణ చేసే పద్ధతులు

    సెక్టోరల్ అనాలసిస్ ప్రధానంగా రెండు పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది.

    క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ (గుణాత్మక విశ్లేషణ): ప్రభుత్వ నిబంధనలు, సాంకేతిక మార్పులు, ఆర్థిక పరిస్థితుల వంటి విస్తృత అంశాలను ఇందులో పరిశీలిస్తారు.

    క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ (పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ): కంపెనీల రాబడి, లాభాల మార్జిన్లు, వృద్ధి రేటు వంటి ఆర్థిక గణాంకాలను ఆధారంగా చేసుకుంటారు.

    ట్రెండ్స్‌ను అంచనా వేసే సాధనాలు

    భవిష్యత్తు మార్కెట్ ధోరణులను అంచనా వేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన విశ్లేషణాత్మక సాధనాలు ఉపయోగపడతాయి.

    PESTLE అనాలసిస్: రాజకీయం (Political), ఆర్థికం (Economic), సామాజికం (Social), సాంకేతికం (Technological), చట్టపరం (Legal), పర్యావరణ (Environmental) అంశాలను ఇది విశ్లేషిస్తుంది.

    పోర్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ (Porter’s Five Forces): ఒక పరిశ్రమలోని పోటీతత్వాన్ని సమగ్రంగా అంచనా వేయడానికి దోహదపడుతుంది.

    సెక్టోరల్ అనాలసిస్ ద్వారా పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సరిచేసుకోవచ్చు. విభిన్న రంగాల్లో పెట్టుబడులు విస్తరించడం ద్వారా నష్టభయాన్ని తగ్గించుకుంటూ, అధిక రాబడులు ఇచ్చే రంగాలను ముందే గుర్తించి లాభాలు పొందవచ్చు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/News/Sectoral Analysis: స్టాక్ మార్కెట్‌లో సెక్టోరల్ అనాలసిస్ సులువైన గైడ్
    Home/News/Sectoral Analysis: స్టాక్ మార్కెట్‌లో సెక్టోరల్ అనాలసిస్ సులువైన గైడ్
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