వాషింగ్టన్ (ఏపీ): అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ పూర్తిస్థాయిలో తెరవడానికి ఉద్దేశించిన బిల్లు సోమవారం సెనేట్లో ఆమోదం పొందింది. దీంతో 41 రోజులుగా కొనసాగుతున్న సుదీర్ఘ షట్డౌన్కు ముగింపు పలికే ప్రక్రియ మొదలైంది. ఈ బిల్లుకు డెమోక్రాట్లలో కొందరు ఎంపీలు కూడా మద్దతు ఇచ్చారు. సొంత పార్టీ సభ్యులు తీవ్రంగా విమర్శించినా, వాళ్లు రిపబ్లికన్లతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఓటు వేశారు.
సెప్టెంబర్ మధ్య నుంచి విరామంలో ఉన్న హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ సభ్యులు బిల్లుపై ఓటు వేయడానికి త్వరలో వాషింగ్టన్కు తిరిగి రావాలి. అందుకే, షట్డౌన్ పూర్తిగా ముగియడానికి మరికొన్ని రోజులు పట్టొచ్చు. అయితే, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలిపారు. “మనం మన దేశాన్ని చాలా త్వరగా మళ్ళీ తెరవబోతున్నాం” అని ఆయన సోమవారం ప్రకటించారు.
ఆరు వారాలకు పైగా సాగిన పట్టు విడుపు లేని పోరాటానికి ఈ సెనేట్ ఓటింగ్ తెరదించింది. జనవరి 1తో గడువు ముగియనున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ పన్ను రాయితీలను పొడిగించడానికి తమతో చర్చించాలని డెమోక్రాట్లు డిమాండ్ చేశారు. కానీ, రిపబ్లికన్లు అస్సలు తగ్గలేదు. దీని ఫలితంగా... పేదలకు ఇచ్చే ఆహార సహాయం ఆలస్యం అయింది. ఎయిర్పోర్టుల్లో ప్రయాణ జాప్యాలు పెరిగాయి. ముఖ్యంగా, లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఆగిపోయాయి. ఈ ఒత్తిడితో, ఐదుగురు మితవాద డెమోక్రాట్లు తమ నిర్ణయం మార్చుకొని బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. చివరికి, బిల్లు 60-40 తేడాతో పాస్ అయింది.
ఓటింగ్ తర్వాత, సెనేట్ మెజారిటీ నాయకుడు, రిపబ్లికన్ జాన్ థూన్ మాట్లాడుతూ... జీతాలు లేకుండా కష్టపడిన ఉద్యోగులకు, క్యాపిటల్ పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. “ఈ ఆరు వారాల నరకయాతన” చాలా పెద్దదని ఆయన అన్నారు. “ఈ కష్టానికి ముగింపు పలుకుతున్నాం అని చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది” అని థూన్ ప్రకటించారు.
షట్డౌన్ వల్ల ప్రయాణాలు ఆలస్యం అవుతున్నందున, హౌస్ స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్ వెంటనే వాషింగ్టన్కు తిరిగి రావాలని సభ్యులను కోరారు. "ఈ పనిని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలి," అని జాన్సన్ చెప్పారు. అయితే, హౌస్ సెప్టెంబర్ మధ్య నుంచి విరామంలో ఉంది.
వారాల చర్చల తర్వాత, ముగ్గురు మాజీ గవర్నర్లు – న్యూ హాంప్షైర్ సెనేటర్లు జీన్ షాహీన్, మాగీ హస్సన్, మెయిన్కు చెందిన స్వతంత్ర సెనేటర్ అంగస్ కింగ్ ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు. వీళ్ళు మూడు వార్షిక ఖర్చుల బిల్లులకు, మిగిలిన ప్రభుత్వ నిధులను జనవరి చివరి వరకు పొడిగించడానికి మద్దతు ఇచ్చారు. దీనికి ప్రతిగా, ఆరోగ్య సంరక్షణ రాయితీలను డిసెంబర్ మధ్యలో పొడిగించే అంశంపై ఓటు నిర్వహిస్తామని రిపబ్లికన్లు హామీ ఇచ్చారు.
రిపబ్లికన్లు ఏ మాత్రం తగ్గకపోవడంతో "మా ముందున్న ఏకైక మార్గం ఇదే" అని సెనేటర్ షాహీన్ సోమవారం అన్నారు. "ఈ షట్డౌన్ వల్ల ఆరోగ్య సంరక్షణ విషయంపై ప్రజల్లో ఆందోళన బాగా పెరిగిందని మేమంతా భావించాం. భవిష్యత్తులో ఓటు వేస్తామన్న హామీ మాకు ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది" అని ఆమె వివరించారు.
బిల్లులో చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే... షట్డౌన్ మొదలైన అక్టోబర్ 1 నుంచి ట్రంప్ ప్రభుత్వం తొలగించిన ఉద్యోగులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా, జనవరి వరకు మళ్ళీ ఎవ్వరినీ ఉద్యోగాల నుంచి తీసేయకుండా ఇది రక్షణ ఇస్తుంది. షట్డౌన్ ముగిశాక వారికి జీతాలు తప్పకుండా చెల్లిస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చింది.
న్యూ హాంప్షైర్ సెనేటర్లు షాహీన్, హస్సన్, మెయిన్ సెనేటర్ కింగ్తో పాటు... ఫెడరల్ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఉండే వర్జీనియా సెనేటర్ టిమ్ కైన్ కూడా ఒప్పందానికి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. పార్టీలో ముఖ్య సభ్యులైన ఇల్లినాయిస్ సెనేటర్ డిక్ డర్బిన్, పెన్సిల్వేనియా సెనేటర్ జాన్ ఫెటర్మాన్, నెవాడా సెనేటర్లు కేథరీన్ కార్టెజ్ మాస్టో, జాకీ రోసెన్ కూడా మద్దతిచ్చారు. సెనేట్ డెమోక్రాటిక్ నాయకుడు చక్ షుమర్ సహా మిగతా డెమోక్రాట్లంతా వ్యతిరేకించారు.
చర్చల్లో 10 నుంచి 12 మంది డెమోక్రాట్లు పాల్గొనడంతో, ఎక్కువ మంది తమతో కలిసి వస్తారని మితవాద సెనేటర్లు అనుకున్నారు. కానీ, చివరికి కేవలం ఐదుగురు మాత్రమే తమ ఓటు మార్చుకున్నారు. రిపబ్లికన్లకు సరిగ్గా ఐదు ఓట్లే అవసరమయ్యాయి. కింగ్, కార్టెజ్ మాస్టో, ఫెటర్మాన్ మాత్రం అక్టోబర్ 1 నుంచే ప్రభుత్వాన్ని తెరవాలని పట్టుబడుతూ వస్తున్నారు.
గత మార్చిలో ప్రభుత్వాన్ని తెరిచి ఉంచడానికి ఓటు వేసినందుకు విమర్శలు ఎదుర్కొన్న షుమర్, ఈసారి ఆదివారం రెండు గంటలకు పైగా పార్టీ సభ్యులతో మాట్లాడిన తర్వాత... తాను ఈ ఒప్పందానికి మద్దతు ఇవ్వలేనని స్పష్టం చేశారు.
“మేము ఈ పోరాటాన్ని వదలం” అని షుమర్ చెప్పారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ విషయంలో డెమోక్రాట్లు ఇప్పుడు తమ ఆందోళనను బలంగా వినిపించారని తెలిపారు. “మనం గెలిచి ఉండేవాళ్లం” అని కనెక్టికట్ సెనేటర్ క్రిస్ మర్ఫీ అన్నారు. లొంగిపోవడం వల్ల ట్రంప్ మరింత రెచ్చిపోతారు అని ఆయన హెచ్చరించారు. గత వారం జరిగిన ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు భారీగా గెలవడాన్ని బట్టి చూస్తే, ప్రజలు తమవైపే ఉన్నారని ఆయన గుర్తుచేశారు. "మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం" అని మర్ఫీ అన్నారు.
ఈ డీల్ చేసుకోవడం "భయంకరమైన తప్పు" అని వెర్మోంట్ నుంచి స్వతంత్ర సెనేటర్ బెర్నీ శాండర్స్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, కొంతమంది షుమర్కు మద్దతిచ్చారు. గతంలో మార్చిలో షుమర్ ఓటును విమర్శించిన హౌస్ డెమోక్రాటిక్ నాయకుడు హకీమ్ జెఫ్రీస్, సోమవారం షుమర్ను మెచ్చుకున్నారు. ఈ షట్డౌన్ సమయంలో ఆయన తీసుకున్న నాయకత్వాన్ని సమర్థించారు. మంగళవారం ఎన్నికల ఫలితాలను చూపిస్తూ, "ఈ పోరాటంలో మేము సరైన వైపు ఉన్నామని అమెరికన్లకు తెలుసు" అని జెఫ్రీస్ అన్నారు.
డిసెంబర్లో సెనేట్లో ఓటు వేస్తామని హామీ ఇచ్చారు కానీ, ఆ ఓటింగ్కు ముందు ఆరోగ్య సంరక్షణ రాయితీలను పొడిగించే విషయంపై రెండు పార్టీలు ఒక దారికి వస్తాయా అనేది అనుమానమే. హౌస్ స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్, ఈ అంశాన్ని తమ సభలో చర్చకు పెడతానని హామీ ఇవ్వలేదు.
తాము "భరించలేని సంరక్షణ చట్టం" (unaffordable care act) అని పిలిచే దాన్ని సంస్కరించడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉన్నామని హౌస్ రిపబ్లికన్లు చెప్పారు. కానీ, రాయితీలకు ఓటు వేస్తారా అని అడిగితే జాన్సన్ మళ్ళీ స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పలేదు.
ఈ రాయితీలు పొడిగించకపోతే లక్షలాది మందికి ప్రీమియంలు విపరీతంగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, కొందరు రిపబ్లికన్లు కోవిడ్-19 సమయంలో ఇచ్చిన ఈ పన్ను క్రెడిట్లను పొడిగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ, ఈ రాయితీలు ఎవరికి ఇవ్వాలనే దానిపై కొత్త పరిమితులు పెట్టాలని వారు కోరుతున్నారు. ఈ ప్లాన్ల కోసం డబ్బును ప్రజల ద్వారా పంపాలని కొందరు వాదిస్తున్నారు.
సెనేట్ అప్రోప్రియేషన్స్ కమిటీ చైర్వుమన్ సూసన్ కాలిన్స్ మాట్లాడుతూ... కొత్త ఆదాయ పరిమితులు వంటి మార్పులతో పన్ను క్రెడిట్లను పొడిగించడానికి తాను మద్దతు ఇస్తానని చెప్పారు. దీనికి కొందరు డెమోక్రాట్లు కూడా అంగీకరించే అవకాశం ఉంది. "మనం ఏడాది చివరిలోపు తప్పకుండా నిర్ణయం తీసుకోవాలి, అదే మెజారిటీ నాయకుడు మాటిచ్చారు" అని కాలిన్స్ అన్నారు.
ట్రంప్తో సహా ఇతర రిపబ్లికన్లు, ఈ చర్చను వాడుకుని ఆ ఆరోగ్య సంరక్షణ చట్టాన్ని ఏళ్లుగా విమర్శిస్తున్నారు. దాన్ని రద్దు చేయాలని లేదా మార్చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈ విషయంపై ఒక ట్రైలర్లా... రాయితీలను ఏడాది పాటు పొడిగించాలా అనే అంశంపై సెనేట్ సోమవారం ఓటు వేసింది. పార్టీలకు అనుగుణంగా 47-53 తేడాతో బిల్లు ఓడిపోయింది. ఓటింగ్ను వేగవంతం చేసి, బిల్లును హౌస్కు పంపడానికి డెమోక్రాట్లతో కుదుర్చుకున్న ప్రత్యేక డీల్లో భాగంగానే రిపబ్లికన్లు ఈ ఓటుకు అనుమతి ఇచ్చారు.