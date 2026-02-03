Edit Profile
    2,000 పాయింట్లు ఎగబాకిన సెన్సెక్స్.. ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 12.5 లక్షల కోట్లు జంప్

    భారత్-అమెరికా మధ్య చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిందన్న వార్తతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 3, 2026) దూకుడు ప్రదర్శించాయి. సెన్సెక్స్ ఏకంగా 2,072 పాయింట్లు లాభపడగా, నిఫ్టీ 25,700 మార్కును దాటింది. కేవలం ఒక్కరోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 12.5 లక్షల కోట్లు పెరగడం గమనార్హం.

    Published on: Feb 03, 2026 4:21 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    చాలా కాలంగా ఊరిస్తున్న భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (India-US Trade Deal) అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధృవీకరించడంతో దలాల్ స్ట్రీట్‌లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఒప్పందం వల్ల భారత ఎగుమతులపై సుంకాలు భారీగా తగ్గడం మార్కెట్లకు భారీ బూస్ట్‌ను ఇచ్చింది.

    2,000 పాయింట్లు ఎగబాకిన సెన్సెక్స్.. ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 12.5 లక్షల కోట్లు జంప్ (REUTERS)
    2,000 పాయింట్లు ఎగబాకిన సెన్సెక్స్.. ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 12.5 లక్షల కోట్లు జంప్ (REUTERS)

    నేటి మార్కెట్ 10 ముఖ్యాంశాలు:

    1. చారిత్రక వృద్ధి: బిఎస్ఈ సెన్సెక్స్ (Sensex) 2,072.67 పాయింట్లు (2.54%) పెరిగి 83,739.13 వద్ద ముగిసింది. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ (Nifty 50) 629.75 పాయింట్లు (2.51%) ఎగబాకి 25,718.15 వద్ద స్థిరపడింది.
    2. లక్షల కోట్ల లాభం: ఇన్వెస్టర్ల సంపదగా పరిగణించే బిఎస్ఈ లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒకే రోజులో రూ. 12.5 లక్షల కోట్లు పెరిగి రూ. 467.35 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది.
    3. సుంకాల కోత: భారత వస్తువులపై అమెరికా విధించే సుంకాలను 50% నుండి 18%కి తగ్గించడమే ఈ భారీ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణం. దీనికి ప్రతిగా భారత్ కూడా అమెరికా ఉత్పత్తులపై టారిఫ్‌లను దాదాపు 'సున్నా' (Zero) స్థాయికి తీసుకురానుంది.
    4. టాప్ గెయినర్స్ (నిఫ్టీ 50): అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ (10.40%), అదానీ పోర్ట్స్ (9.12%), జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (8.15%) టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి.
    5. టాప్ లూజర్స్: మార్కెట్ మొత్తం పాజిటివ్‌గా ఉన్నా.. టెక్ మహీంద్రా (-0.66%), భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (-0.16%), ఎస్‌బిఐ లైఫ్ (-0.08%) స్వల్పంగా నష్టపోయాయి.
    6. సెక్టార్ల జోరు: అన్ని రంగాల సూచీలు లాభాల్లోనే ముగిశాయి. ముఖ్యంగా నిఫ్టీ రియల్టీ (4% పైగా), కెమికల్, ఫార్మా, కన్జమ్షన్ సెక్టార్లు 3% పైగా లాభపడ్డాయి.
    7. రూపాయి రికార్డు: వాణిజ్య ఒప్పందం ఎఫెక్ట్‌తో రూపాయి కూడా పుంజుకుంది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 1.36% పెరిగి 90.26 వద్ద ముగిసింది. ఇది గత కొన్నేళ్లలో అత్యుత్తమ సింగిల్ డే గెయిన్.
    8. చిన్న షేర్ల సందడి: నిఫ్టీ స్మాల్‌క్యాప్, మిడ్‌క్యాప్ సూచీలు కూడా దాదాపు 3% చొప్పున పెరిగాయి. నిఫ్టీ 500లోని ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్, వెల్‌స్పన్ లివింగ్ వంటి షేర్లు 15% పైగా దూసుకెళ్లాయి.
    9. 52 వారాల గరిష్టం: ఎస్‌బిఐ, అశోక్ లేలాండ్, నెస్లే ఇండియా సహా దాదాపు 80 షేర్లు ఎన్ఎస్ఈలో తమ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకాయి.
    10. టెక్నికల్ వ్యూ: నిఫ్టీ తన కీలకమైన 200-DMA (25,250) స్థాయిని అధిగమించడం శుభపరిణామమని, రాబోయే రోజుల్లో 26,100 స్థాయి వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    నిపుణుల మాట: "భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల (FPI) పెట్టుబడులు మళ్లీ పుంజుకుంటాయని ఆశిస్తున్నాం. దీనివల్ల భారత మార్కెట్లకు కొత్త శక్తి వచ్చింది." - వినోద్ నాయర్, జియోజిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్.

