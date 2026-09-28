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కాగుతున్న చమురు ధరలు .. 900 పాయింట్లకు పైగా ఆవిరైన సెన్సెక్స్

అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు ప్రతిష్టంభనలోకి వెళ్లడంతో అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 106 డాలర్లకు ఎగబాకాయి. దీని ప్రభావంతో సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే భారత స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఏకంగా 900 పాయింట్లకు పైగా పతనమైంది.

Updated on: Sep 28, 2026, 09:48:07 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో సోమవారం (సెప్టెంబర్ 28) తీవ్ర విక్రయాల ఒత్తిడి నెలకొంది. అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలం కావడం ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీశాయి. ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ప్రధాన సూచీలు భారీ నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.

కాగుతున్న చమురు ధరలు .. 800 పాయింట్లకు పైగా ఆవిరైన సెన్సెక్స్
కాగుతున్న చమురు ధరలు .. 800 పాయింట్లకు పైగా ఆవిరైన సెన్సెక్స్

కొద్ది నిమిషాల్లోనే వందల పాయింట్ల పతనం

ఉదయం 9:17 గంటల సమయంలో బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 512.04 పాయింట్లు (0.69%) క్షీణించి 73,383.70 వద్దకు పడిపోయింది. ఆ తర్వాత అమ్మకాల ఒత్తిడి మరింత తీవ్రమైంది. ఉదయం 9:21 గంటలకు నష్టాలు 690 పాయింట్లకు, 9:24 గంటలకు 700 పాయింట్లకు పెరిగాయి. ఉదయం 9:35 గంటల సమయానికి సెన్సెక్స్ ఏకంగా 840 పాయింట్లకు పైగా (1.13 శాతం) నష్టపోయింది. 9.45 గంటల సమయానికి ఏకంగా 900 పాయింట్ల మేర సెన్సెక్స్ ఆవిరైంది.

మండిపోతున్న ముడిచమురు.. $106కు బ్రెంట్ క్రూడ్

స్టాక్ మార్కెట్ల పతనానికి అంతర్జాతీయంగా మండిపోతున్న చమురు ధరలే ప్రధాన కారణం. హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేందుకు మరియు యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్ సమర్పించిన ప్రతిపాదనను తిరస్కరించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. దౌత్య మార్గాల ద్వారానే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.

ఈ పరిణామాలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 2.1 శాతం పెరిగి బ్యారెల్‌కు 106.49 డాలర్లకు చేరింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే చమురు ధరలు దాదాపు 18 శాతం మేర పెరగడం గమనార్హం. అలాగే అమెరికా డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ కూడా 1.5 శాతం పెరిగి బ్యారెల్‌కు 93.84 డాలర్లకు చేరింది. ఫిబ్రవరి చివరలో ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు ప్రారంభించినప్పటి నుంచి మధ్యప్రాచ్య సంక్షోభం వల్ల చమురు మార్కెట్లు రగులుతూనే ఉన్నాయి.

ఏడు రోజులుగా నష్టాల పరంపర

స్టాక్ సూచీలు ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 50, బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ వరుసగా ఏడు సెషన్లలో నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాయి. ఈ కాలంలో ఇవి దాదాపు 6 శాతం మేర విలువను కోల్పోయాయి. 2020 తర్వాత మార్కెట్లకు ఇది అత్యంత సుదీర్ఘమైన నష్టాల పరంపరగా నమోదైంది.

మరోవైపు విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (ఎఫ్‌ఐఐలు) భారత ఈక్విటీల నుంచి తమ పెట్టుబడులను వేగంగా వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. శుక్రవారం ఒక్కరోజే విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు నెట్ సెల్లర్లుగా మారి రూ.3,694 కోట్ల ($385.54 మిలియన్లు) విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. సెప్టెంబర్ నెలలో ఇప్పటివరకు 1.8 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించగా, ఈ ఏడాది మొత్తంగా విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాల విలువ 25.86 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది.

శుక్రవారం నాటి ఉపశమనం తాత్కాలికమే

గత వారం పొడవునా నష్టపోయిన మార్కెట్లు శుక్రవారం స్వల్పంగా కోలుకున్నాయి. బ్యాంకింగ్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, ఆటో రంగాల షేర్లలో దిగువ స్థాయి కొనుగోళ్లు లభించడంతో శుక్రవారం సెన్సెక్స్ 315.20 పాయింట్లు (0.43%) పెరిగి 73,895.74 వద్ద ముగిసింది. ఆ రోజు సెన్సెక్స్ కంపెనీల్లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ గరిష్టంగా 2.82 శాతం లాభపడగా, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా 2.24%, ఏషియన్ పెయింట్స్ 1.93%, బజాజ్ ఫైనాన్స్ 1.21%, హెచ్‌సీఎల్ టెక్ 1.17%, టైటాన్ 1.01% చొప్పున పెరిగాయి. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 50 కూడా 77.40 పాయింట్లు (0.34%) లాభపడి 23,140.50 వద్ద స్థిరపడింది. అయితే, ఈ లాభాలు తాత్కాలికమేనని రుజువు చేస్తూ సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో మళ్లీ పతనం మొదలైంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/కాగుతున్న చమురు ధరలు .. 900 పాయింట్లకు పైగా ఆవిరైన సెన్సెక్స్
Home/News/కాగుతున్న చమురు ధరలు .. 900 పాయింట్లకు పైగా ఆవిరైన సెన్సెక్స్
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