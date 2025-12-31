550 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్.. ఇన్వెస్టర్లకు 4 లక్షల కోట్ల సంపద
సంవత్సరం చివరి రోజైన నేడు (డిసెంబర్ 31, 2025) భారత స్టాక్ మార్కెట్లు అద్భుతమైన లాభాలతో ముగిశాయి. 2026 సంవత్సరంపై ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొన్న ఆశాభావం, ఇండియా-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పంద అంచనాలు మరియు విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల రాక వంటి సానుకూల అంశాలతో మార్కెట్లు కళకళలాడాయి.
సెన్సెక్స్ 546 పాయింట్లు లాభపడి 85,220 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 191 పాయింట్లు పెరిగి 26,129 వద్ద స్థిరపడింది. ఈ ఒక్క రోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద దాదాపు ₹4 లక్షల కోట్లు పెరగడం విశేషం.
నేటి మార్కెట్ 10 కీలక విశేషాలు:
1. మార్కెట్ ఎందుకు పెరిగింది?
ఇటీవలి దిద్దుబాటు తర్వాత 'షార్ట్ కవరింగ్' జరగడం ప్రధాన కారణం. అలాగే, మూడవ త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయన్న అంచనాలు, రాబోయే 2026లో డిమాండ్ పుంజుకుంటుందన్న ధీమా మార్కెట్ను నడిపించాయి.
2. నిఫ్టీ 50 - టాప్ గెయినర్స్:
- JSW Steel: 4.88% పెరిగింది.
- ONGC: 2.46% లాభపడింది.
- Tata Steel: 2.35% వృద్ధి నమోదు చేసింది. నిఫ్టీలోని 50 షేర్లలో 44 షేర్లు లాభాల్లో ముగియడం విశేషం.
3. నిఫ్టీ 50 - టాప్ లూజర్స్:
మార్కెట్ భారీ లాభాల్లో ఉన్నా ఐటీ రంగంలోని కొన్ని షేర్లు నష్టపోయాయి:
- TCS: 1.13% తగ్గింది.
- Tech Mahindra: 0.85% నష్టపోయింది.
- Grasim Industries: 0.31% క్షీణించింది.
4. రంగాల వారీగా ప్రదర్శన:
నిఫ్టీ ఐటీ (0.30% డౌన్) మినహా మిగిలిన అన్ని రంగాలు లాభాల్లో ముగిశాయి. ముఖ్యంగా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ (2.66%) ఇండెక్స్ భారీగా పెరిగింది. మెటల్, ఆటో, పీఎస్యూ బ్యాంక్ రంగాలు కూడా ఒక శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి.
5. అత్యధిక ట్రేడింగ్ జరిగిన షేర్లు:
షేర్ల పరిమాణం (Volume) పరంగా వొడాఫోన్ ఐడియా (335.4 కోట్ల షేర్లు) అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఫిలాటెక్స్ ఫ్యాషన్స్, టాటా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ఉన్నాయి.
6. 15% కంటే ఎక్కువ పెరిగిన షేర్లు:
బీఎస్ఈ (BSE)లో కేఎస్ఆర్ ఫుట్వేర్, కాలిఫోర్నియా సాఫ్ట్వేర్, కిరి ఇండస్ట్రీస్ వంటి సుమారు 14 షేర్లు ఏకంగా 15 శాతం కంటే ఎక్కువ లాభాలను ఇచ్చాయి.
7. అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ రేషియో:
మార్కెట్లో సానుకూలత స్పష్టంగా కనిపించింది. బీఎస్ఈలో ట్రేడ్ అయిన 4,374 షేర్లలో.. 2,799 షేర్లు లాభపడగా, కేవలం 1,413 షేర్లు మాత్రమే నష్టపోయాయి.
8. 52 వారాల గరిష్టాన్ని తాకిన షేర్లు:
టైటాన్ కంపెనీ, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, బీపీసీఎల్ వంటి 126 షేర్లు నేటి ట్రేడింగ్లో తమ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకాయి.
9. 52 వారాల కనిష్టాన్ని తాకిన షేర్లు:
మరోవైపు వర్ల్పూల్ ఇండియా, క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్, పాలీ మెడిక్యూర్ వంటి సుమారు 145 షేర్లు తమ 52 వారాల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి.
10. టెక్నికల్ అవుట్లుక్ (నిఫ్టీ):
నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, నిఫ్టీకి 26,250 స్థాయి తక్షణ నిరోధం (Resistance) గా ఉంది. ఈ స్థాయిని దాటితే నిఫ్టీ 26,500 వరకు వెళ్లవచ్చు. కింది స్థాయిలో 26,000 - 26,050 అనేది బలమైన మద్దతు (Support) గా పనిచేస్తుంది.
(డిక్లైమర్: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)