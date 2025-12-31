Edit Profile
    స్టాక్ మార్కెట్: నేడు డిసెంబర్ 31న రాజా వెంకట్రామన్ టాప్ 3 పిక్స్ ఇవే

    డిసెంబర్ 31న ట్రేడింగ్ కోసం నియోట్రేడర్ నిపుణుడు రాజా వెంకట్రామన్ మూడు కీలక షేర్లను సూచించారు. హిందాల్కో, యూపీఎల్ కొనుగోలుకు.. గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ అమ్మకానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వేళ నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.

    Updated on: Dec 31, 2025 7:32 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం (డిసెంబర్ 30) ఒడిదుడుకుల మధ్య ఫ్లాట్‌గా ముగిశాయి. దేశీయంగా కొత్త సానుకూల అంశాలు లేకపోవడం, ప్రపంచ మార్కెట్ల నుంచి మిశ్రమ సంకేతాలు అందడంతో మదుపర్లు ఆచితూచి వ్యవహరించారు. సెన్సెక్స్ 20 పాయింట్ల స్వల్ప నష్టంతో 84,675 వద్ద, నిఫ్టీ కేవలం 3 పాయింట్లు తగ్గి 25,938 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. మిడ్‌క్యాప్, స్మాల్‌క్యాప్ సూచీలు కూడా స్వల్పంగా నష్టపోయాయి.

    స్టాక్ మార్కెట్: నేడు డిసెంబర్ 31న రాజా వెంకట్రామన్ టాప్ 3 పిక్స్ ఇవే

    డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాల సీజన్ దగ్గరపడుతుండటం, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చల వంటి భౌగోళిక పరిణామాలు మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, నియోట్రేడర్ కో-ఫౌండర్, సెబీ రిజిస్టర్డ్ అనలిస్ట్ రాజా వెంకట్రామన్ నేటి ట్రేడింగ్ కోసం సూచించిన మూడు టాప్ స్టాక్స్ ఇవే:

    1. హిందాల్కో (HINDALCO) - 'కొనుగోలు' చేయవచ్చు

    అల్యూమినియంకు పెరుగుతున్న గిరాకీ, సరఫరాలో ఉన్న ఇబ్బందులు హిందాల్కోకు కలిసివచ్చే అంశాలని రాజా వెంకట్రామన్ పేర్కొన్నారు. "గత కొన్ని రోజులుగా నెలకొన్న ఒడిదుడుకుల తర్వాత ఈ షేరులో బలమైన ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. టెక్నికల్ చార్ట్‌ల ప్రకారం ఇది మరింత పుంజుకునే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన వివరించారు.

    వ్యూహం: 885 పైన కొనుగోలు చేయండి.

    స్టాప్ లాస్: 855.

    టార్గెట్: 945 (మల్టీడే ట్రేడింగ్ కోసం).

    2. యూపీఎల్ (UPL) - 'కొనుగోలు' చేయవచ్చు

    కెమికల్ రంగం మళ్లీ వెలుగులోకి వస్తున్న తరుణంలో, భారీగా నష్టపోయిన షేర్లు తిరిగి కోలుకుంటున్నాయని ఆయన విశ్లేషించారు. "యూపీఎల్ షేరులో కొనుగోళ్ల మద్దతు కనిపిస్తోంది. ఇది ప్రస్తుత స్థాయిల నుంచి మరింత ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన తెలిపారు.

    వ్యూహం: 789 పైన కొనుగోలు చేయండి.

    స్టాప్ లాస్: 777.

    టార్గెట్: 807 (ఇంట్రాడే కోసం).

    3. గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ (GODREJPROP) - 'అమ్మకం' (Sell) చేయవచ్చు

    రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్‌పై ఆయన బేరిష్‌గా ఉన్నారు. "ఈ షేరులో అమ్మకాల ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గత సోమవారం ఏర్పడిన నెగెటివ్ ట్రెండ్ వల్ల ఇది మరిన్ని నష్టాలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది" అని రాజా వెంకట్రామన్ హెచ్చరించారు.

    వ్యూహం: 1975 కంటే తగ్గితే విక్రయించండి.

    స్టాప్ లాస్: 2001.

    టార్గెట్: 1930 (ఇంట్రాడే కోసం).

    లాభాల స్వీకరణ

    ప్రస్తుతం మార్కెట్ 26,000 పాయింట్ల వద్ద లాభాల స్వీకరణను (Profit Booking) ఎదుర్కొంటోంది. నిఫ్టీ 25,800 స్థాయిని దాటి కిందకు వస్తే, 25,500 వరకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందుకే ఇలాంటి సమయంలో 'హైబ్రిడ్' వ్యూహంతో ముందుకు సాగాలని, మార్కెట్ పడినప్పుడల్లా కొనుగోలు చేసే (Buy on Dips) పద్ధతిని అనుసరించాలని రాజా వెంకట్రామన్ సూచిస్తున్నారు.

    (డిస్‌క్లెయిమర్: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. ట్రేడింగ్ చేసే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం మంచిది.)

