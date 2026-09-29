స్టాక్ మార్కెట్ ప్రిడిక్షన్: సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ నేటి ట్రెండ్ ఎలా ఉండనుంది?
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న క్రూడాయిల్ ధరల నేపథ్యంలో మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 29, 2026) భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ స్వల్ప నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతుండగా, ఆసియా మార్కెట్లు ప్రతికూల సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ ప్రతికూల సంకేతాలు, ముడిచమురు ధరల మంట భారత స్టాక్ మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 29, 2026) దేశీయ సూచీలు ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్ఎస్ఈ ఫ్యూచర్స్ ముగింపుతో పోలిస్తే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (GIFT Nifty) దాదాపు 4 పాయింట్లు క్షీణించి 22,820 స్థాయి వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. మరోవైపు ఆసియా మార్కెట్లు నష్టాల్లో కొనసాగుతుండగా, అమెరికా స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ సైతం ఎరుపు రంగులోనే నిలిచాయి.
చమురు మంట.. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు
"పెరుగుతున్న క్రూడాయిల్ ధరలు, యూఎస్-ఇరాన్ వివాదంపై వ్యక్తమవుతున్న అనిశ్చితి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఈ ఘర్షణ త్వరలోనే ముగుస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించినప్పటికీ, చర్చలపై స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా సరఫరాలకు విఘాతం కలుగుతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి" అని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ వివరించారు.
సోమవారం మార్కెట్లలో ఏం జరిగింది?
సోమవారం (సెప్టెంబర్ 28) ట్రేడింగ్లో భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు తీవ్ర విక్రయ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. కీలక మద్దతు స్థాయిలను కోల్పోయిన సూచీలు భారీగా కుప్పకూలాయి. బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం, గ్లోబల్ మానిటరీ పాలసీల కఠినతరం పై ఆందోళనలు మదుపర్ల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీశాయి.
సోమవారం ట్రేడింగ్లో నిఫ్టీ 50 దాదాపు 1.54 శాతం నష్టపోయి 22,762 వద్ద ముగిసింది. ఏప్రిల్ తర్వాత నిఫ్టీ 23,000 దిగువకు పడిపోవడం ఇదే తొలిసారి. ఈ క్షీణతతో ఈ ఏడాది నిఫ్టీ మొత్తం నష్టం 13 శాతానికి చేరింది. ఇక సెన్సెక్స్ 1.43 శాతం క్షీణించి 72,836 వద్ద స్థిరపడింది (ట్రేడింగ్ ముగింపులో 72,771.72 పాయింట్లకు పడిపోయింది). సోమవారం రోజున సెన్సెక్స్ 73,734.83 వద్ద ప్రారంభమై, గరిష్టంగా 73,740.85 స్థాయిని, కనిష్టంగా 72,716.23 స్థాయిని తాకింది. ప్రారంభం నుంచే విక్రయాలు వెల్లువెత్తడంతో రోజు కనిష్ట స్థాయి వద్దే సూచీ ముగిసింది.
సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సాంకేతిక విశ్లేషణ
సెన్సెక్స్ భవిష్యత్ గమనంపై ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (టెక్నికల్ రీసెర్చ్) సచిన్ గుప్తా స్పందించారు. "సెన్సెక్స్కు తక్షణ మద్దతు స్థాయి 72,300–72,500 వద్ద ఉంది. నిరోధక స్థాయి 72,900–73,000 వద్ద ఎదురుకావచ్చు. సూచీ ట్రేడింగ్ శ్రేణి 72,300 నుంచి 73,000 మధ్య ఉండనుంది. మార్కెట్ ట్రెండ్ సైడ్వేస్ నుంచి బేరిష్గా కనిపిస్తోంది. సూచీ స్థిరపడాలంటే 73,000 స్థాయిని అధిగమించాల్సి ఉంటుంది. 72,300 దిగువకు పడిపోతే నష్టాలు మరిన్ని పెరిగే ప్రమాదం ఉంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అలాగే నిఫ్టీ 50 సాంకేతిక అంశాలపై బజాజ్ బ్రోకింగ్ డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (రీసెర్చ్) పవిత్రో ముఖర్జీ మాట్లాడారు. నిఫ్టీ చార్ట్లో భారీ బేరిష్ క్యాండిల్ ఏర్పడిందని, తక్కువ గరిష్టాలు-తక్కువ కనిష్టాల (Lower High - Lower Low) సరళి క్షీణతను సూచిస్తోందని తెలిపారు.
"నిఫ్టీ 22,700 స్థాయి కంటే కిందకు పడిపోతే అమ్మకాల ఒత్తిడి మరింత పెరిగి 22,400 వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. గత రెండేళ్ల కనిష్ట స్థాయిలను కలిపే ట్రెండ్లైన్, 200 వారాల ఈఎంఏ (EMA) 22,400 వద్ద బలమైన మద్దతుగా పనిచేస్తాయి. మార్కెట్ తిరిగి కోలుకోవాలంటే నిఫ్టీ 23,000–23,100 స్థాయిలను అధిగమించాలి. 23,100 పైన స్థిరపడితేనే దిద్దుబాటుకు విరామం లభించి, 23,400 నిరోధక స్థాయి వైపు పయనించే వీలుంది" అని పవిత్రో ముఖర్జీ స్పష్టం చేశారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల సంకేతాలు
అమెరికా మార్కెట్లు: పెరుగుతున్న బాండ్ ఈల్డ్స్, ముడిచమురు ధరలు, యూఎస్ డాలర్ బలం కారణంగా అమెరికా మార్కెట్లు సోమవారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. డౌ జోన్స్ 350 పాయింట్లు నష్టపోగా, ఎస్అండ్పీ 500 సూచీ 0.8 శాతం, నాస్డాక్ కాంపోజిట్ 0.9 శాతం క్షీణించాయి. నాస్డాక్ 100 సూచీ 1.1 శాతం పడిపోయింది. ఎస్అండ్పీ 500, నాస్డాక్ 100 గత 10 ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
క్రూడాయిల్ ధరలు: మధ్యప్రాచ్యంలో సరఫరా ఆటంకాల భయాలతో ముడిచమురు ధరలు వరుసగా రెండో రోజు పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 0.6 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 105.91 డాలర్లకు చేరింది. డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ 0.8 శాతం పెరిగి 93.32 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఆసియా మార్కెట్లు: జపాన్ నిక్కీ 225 సూచీ ప్రారంభంలో 0.49 శాతం నష్టపోయి 65,557.99 పాయింట్లకు పడిపోగా, ఆ తర్వాత 0.37 శాతం నష్టంతో 65,636.03 వద్ద కొనసాగింది. సాఫ్ట్బ్యాంక్ గ్రూప్ 0.51 శాతం, కియోక్సియా 1.80 శాతం నష్టపోయాయి. దక్షిణ కొరియా కోస్పీ 0.7 శాతం నష్టంతో ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత 0.25 శాతం నష్టంతో 6,872.71 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. టెక్నాలజీ షేర్లలో ఎస్కే హైనిక్స్ 0.42 శాతం, శామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 0.28 శాతం లాభపడ్డాయి.
తైవాన్ మార్కెట్: సోమవారం ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా మూతపడిన తైవాన్ టైఎక్స్ (TAIEX) మార్కెట్ మంగళవారం ప్రారంభ సెషన్లో 0.15 శాతం (72 పాయింట్లు) తగ్గి 47,952.95 వద్ద ట్రేడ్ అయింది.
అంతర్జాతీయంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరల తీవ్రత భారత మార్కెట్లపై స్వల్పకాలికంగా ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. సాంకేతిక సంకేతాలు బేరిష్గా ఉన్నందున మదుపర్లు, ట్రేడర్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More