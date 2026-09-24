మార్కెట్లలో 'బ్లాక్ థర్స్ డే': రూ.4 లక్షల కోట్లు ఆవిరి.. పతనానికి 5 కారణాలు
అంతర్జాతీయ ప్రతికూల సంకేతాలు, ఇన్సూరెన్స్ రంగానికి ఐఆర్డీఏఐ షాక్ ఇవ్వడంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ఘోరంగా పతనమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 1,264 పాయింట్లు నష్టపోగా, ఒక్కరోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ.4 లక్షల కోట్లు కరిగిపోయింది.
దలాల్ స్ట్రీట్లో గురువారం తీవ్రస్థాయిలో అమ్మకాల తుఫాను విరుచుకుపడింది. అంతర్జాతీయంగా మండిపోతున్న క్రూడాయిల్ ధరలు, అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల, బలహీనపడిన రూపాయికి తోడు దేశీయంగా ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదించిన సంస్కరణలు స్టాక్ మార్కెట్లను పాతాళానికి నెట్టాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ షేర్లలో విపరీతంగా అమ్మకాలు సాగడంతో బిలియన్ల కొద్దీ ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైంది.
సెన్సెక్స్ భారీ పతనం
ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1,264 పాయింట్లు (1.54 శాతం) పతనమై 73,563.92 పాయింట్ల కనిష్టాన్ని తాకగా, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 369 పాయింట్లు (1.57 శాతం) క్షీణించి 23,046.15 వద్ద స్థిరపడింది. ఈ నష్టాల తీవ్రతకు బీఎస్ఈ నమోదిత కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక్కరోజే రూ.485 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.481.50 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు దాదాపు రూ.4 లక్షల కోట్ల నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది.
పతనానికి దారితీసిన 5 ప్రధాన కారణాలు
1. బాండ్ ఈల్డ్స్ ఊహించని పెరుగుదల:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బాండ్ ఈల్డ్స్ భారీగా పెరిగాయి. అమెరికా 10 ఏళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ 5.11 శాతానికి చేరాయి. ఇది 2007 నాటి గరిష్ట స్థాయి కావడం గమనార్హం. అలాగే జపాన్ బాండ్ ఈల్డ్స్ కూడా 3.06 శాతానికి ఎగబాకాయి. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండటంతో ఫెడరల్ రిజర్వ్ మున్ముందు వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందన్న ఆందోళనలు పెట్టుబడిదారులను కుంగదీశాయి.
2. మండిపోతున్న క్రూడాయిల్ ధరలు:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్కు $102 మార్కును దాటింది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య తీవ్రమవుతున్న వివాదాలు, హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత భయాలు చమురు రేట్లను ఆకాశంలోకి నెట్టాయి. ఇది భారత్ వంటి దిగుమతి ఆధారిత దేశాలపై ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచింది.
3. చారిత్రక కనిష్టానికి రూపాయి:
చమురు ధరల పెరుగుదల, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ల (FII) వరుస అమ్మకాలతో రూపాయి డాలర్తో పోలిస్తే 14 పైసలు క్షీణించి 95.87 వద్ద అత్యంత బలహీనంగా నిలిచింది.
4. యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు హెచ్చరికలు:
అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ 'ఫెడరల్ రిజర్వ్' మరోసారి వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి. రాబోయే సమీక్షలో వడ్డీ రేటు పెంచే అవకాశం 69 శాతానికి పెరిగిందని సీఎంఈ ఫెడ్వాచ్ నివేదించింది.
5. ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదనలు - బ్యాంకింగ్ రంగానికి దెబ్బ:
ఇన్సూరెన్స్ విక్రయాల్లో బ్యాంకులు, ఏజెంట్లకు ఇచ్చే కమిషన్లపై పరిమితులు విధిస్తూ బీమా నిబంధనల ప్రాధికార సంస్థ (ఐఆర్డీఏఐ) తీసుకొచ్చిన నూతన ముసాయిదా ప్రతిపాదనలు ఫైనాన్షియల్ రంగాన్ని ముంచెత్తాయి. బ్యాంకుల ద్వారా జరిగే ఇన్సూరెన్స్ విక్రయాల రాబడి తగ్గనుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు దిగారు.
తీవ్రంగా నష్టపోయిన బ్యాంకింగ్ షేర్లు
ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదనల దెబ్బకు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తప్ప మిగిలిన బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ షేర్లన్నీ నష్టాల్లో మునిగిపోయాయి. పిబి ఫిన్టెక్ (పాలసీబజార్) షేరు ఇంట్రాడేలో ఏకంగా 36 శాతం మేర కుప్పకూలింది.
సెన్సెక్స్లో బజాజ్ ఫైనాన్స్ దాదాపు 6 శాతం నష్టపోగా, యాక్సిస్ బ్యాంక్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్, ఇండిగో, ట్రెంట్ షేర్లు భారీగా పడిపోయాయి. నిఫ్టీ 50 లో హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ 8.5 శాతం వరకు పతనమయ్యాయి. మార్కెట్ పతనంలో ఫార్మా రంగం ఒక్కటే స్వల్ప ఊరటనిచ్చింది.
"బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర $102 దాటడం, యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్స్ 5.11 శాతానికి చేరడం మార్కెట్ను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి. ఈ రెండు అంతర్జాతీయ ప్రతికూలత కొనసాగినంత కాలం మార్కెట్ త్వరితగతిన కోలుకోవడం కష్టమే" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ డాక్టర్ వి.కె. విజయకుమార్ విశ్లేషించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More