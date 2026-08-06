SETL క్యూ1 లాభాల రికార్డు: ఏఐ డేటాసెంటర్ల రంగంలోకి భారీ ఎంట్రీ
ప్రముఖ ప్రెసిషన్ ఇంజనీరింగ్ దిగ్గజం 'స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్' (SETL) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో రికార్డు స్థాయి ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. లాభాలతో పాటు ఏఐ డేటాసెంటర్ల మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, జపాన్ సంస్థతో కీలక ఒప్పందాలతో సంస్థ తన వ్యాపార విస్తరణను వేగవంతం చేసింది.
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో ఎస్ఈటీఎల్ (SETL) అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచింది. సంస్థ మొత్తం ఆదాయం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 41.5 శాతం పెరిగి రూ.252.2 కోట్లకు చేరుకుంది. ఎబిటా (EBITDA) 27.3 శాతం వృద్ధితో రూ.44.1 కోట్లుగా నమోదు కాగా, మార్జిన్లు 17.5 శాతంగా స్థిరంగా నిలిచాయి. పన్నుకు ముందు లాభం (PBT) 26.5 శాతం పెరిగి రూ. 36 కోట్లకు చేరింది. అలాగే నికర లాభం (PAT) 26.6 శాతం వృద్ధితో రూ. 26.7 కోట్లను తాకింది. సంస్థ తన కొత్త వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నప్పటికీ, ఈ స్థాయిలో లాభాలను ఆర్జించడం వారి ప్రధాన వ్యాపార సామర్థ్యానికి, నిధుల సమీకరణ శక్తికి అద్దం పడుతోంది.
ఏఐ డేటాసెంటర్ల రంగంలోకి సంచలన ఎంట్రీ
ఈ త్రైమాసికంలో ఎస్ఈటీఎల్ తీసుకున్న అత్యంత కీలకమైన వ్యూహాత్మక నిర్ణయం... భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డేటాసెంటర్ల మౌలిక సదుపాయాల మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడం. ఇందులో భాగంగా 'జిస్కేల్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (GScale Energy)లో 51 శాతం ఈక్విటీ వాటాను కొనుగోలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
సమీకృత డేటాసెంటర్ ఇంజనీరింగ్, తయారీ ప్లాట్ఫారమ్ను నిర్మించడానికి సొంత నిధులతో సుమారు రూ.500 కోట్ల మూలధన కార్యక్రమాన్ని సంస్థ చేపట్టింది. ఈ ఉమ్మడి సంస్థ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, బ్యాకప్ పవర్, లిక్విడ్ అండ్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ వంటి ఎండ్-టు-ఎండ్ మౌలిక సదుపాయాల పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. దేశంలో పెరుగుతున్న ఏఐ, హైపర్స్కేల్ డేటాసెంటర్ల అవసరాలను తీర్చడంలో ఎస్ఈటీఎల్ ఈ అడుగుతో ముందువరుసలో నిలవనుంది. కొత్త ప్లాంట్కు సంబంధించిన డిజైన్, యంత్రాల కొనుగోలు, నిర్మాణ పనులు ప్రణాళికాబద్ధంగా సాగుతున్నాయని సంస్థ వెల్లడించింది.
జపాన్ సంస్థతో భాగస్వామ్యం బలోపేతం
జపాన్కు చెందిన సాంకేతిక దిగ్గజం 'జిఎల్ హక్కో' (GL Hakko Co., Ltd.)తో తమకు దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా ఉన్న భాగస్వామ్యాన్ని ఎస్ఈటీఎల్ మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. ప్రాథమికంగా 19.19 శాతం ఈక్విటీ వాటా కోసం రూ.71.5 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. రాబోయే మూడేళ్లలో ముందే కుదుర్చుకున్న వాల్యుయేషన్ ప్రకారం ఈ వాటాను 51.07 శాతానికి పెంచుకునే హక్కును కూడా సొంతం చేసుకుంది. 1955లో స్థాపించిన జిఎల్ హక్కో సంస్థకు గ్లాస్-లైనింగ్ పరిజ్ఞానంలో 70 ఏళ్లకు పైగా అపార అనుభవం ఉంది.
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ఎస్ఈటీఎల్కు కండక్టివిటీ గ్లాస్, గ్లాస్-లైన్డ్ షెల్-అండ్-ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్లతో పాటు సెమీకండక్టర్ గ్రేడ్ పరికరాల వంటి అధునాతన సాంకేతికతలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీంతో ఎస్ఈటీఎల్ వ్యాపార పరిధి ఏకంగా 3.5 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విస్తరించనుంది.
రెండు వృద్ధి ఇంజిన్లతో భవిష్యత్తు ప్రణాళిక
ఈ భారీ విస్తరణ ప్రణాళికల కోసం ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ ద్వారా సుమారు రూ.136.5 కోట్ల నిధులను సమీకరించేందుకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిదారులైన ఏజీఐ గ్రూప్ హోల్డింగ్స్ (జపాన్), మోనోఫ్లస్ (సింగపూర్) నుంచి రూ.71.5 కోట్లు నగదు రూపంలో రానున్నాయి. మిగిలిన రూ.65 కోట్లను జిస్కేల్ వాటా కొనుగోలులో భాగంగా ట్రూప్లస్కో ఇండియా ఎల్ఎల్పీతో షేర్ స్వాప్ పద్ధతిలో కేటాయించనున్నారు. దీనికి వాటాదారులు, నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదం లభించాల్సి ఉంది.
ఫార్మా, కెమికల్ రంగాలలోని ప్రధాన ఇంజనీరింగ్ వ్యాపారంతో పాటు, ఏఐ డేటాసెంటర్ వ్యాపారం అనే రెండు వృద్ధి ఇంజిన్లతో సంస్థ ముందుకు సాగుతోంది. ప్రధాన వ్యాపారం ఈ ఏడాది 40-50 శాతం వృద్ధితో రూ.1,200 కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తుండగా, కొత్తగా మొదలుపెట్టిన జిస్కేల్ వ్యాపారం మొదటి ఏడాదిలోనే రూ.250 కోట్ల ఆదాయాన్ని అందిస్తుందని యాజమాన్యం ఆశిస్తోంది.
"ఈ త్రైమాసిక ఫలితాలు కేవలం ఒకేసారి వచ్చినవి కావు, మా నిరంతర ప్రతిభకు దర్పణం పడుతున్నాయి. ఎస్ఈటీఎల్ దేశంలోనే అత్యుత్తమ హై-ప్రెసిషన్ ఇంజనీరింగ్ పవర్హౌస్గా ఎదుగుతోంది" అని ఎస్ఈటీఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కందుల నాగేశ్వరరావు స్పష్టం చేశారు.
జిస్కేల్, జిఎల్ హక్కో భాగస్వామ్యాలతో ప్రపంచ స్థాయి ఏఐ డేటాసెంటర్ల మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సంస్థను మరింత బలోపేతం చేయడమే తమ భవిష్యత్తు లక్ష్యమని ఆయన ఉద్ఘాటించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More