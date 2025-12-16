Edit Profile
    రామ్ కా నామ్ బద్నామ్ నా కరో: మోదీ సర్కార్‌పై శశి థరూర్ సెటైర్లు.. లోక్‌సభలో రచ్చ

    మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) పేరు మార్పుపై లోక్‌సభలో విపక్షాలు భగ్గుమన్నాయి. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన 'VB-G RAM G' బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ బాలీవుడ్ పాటతో కేంద్రానికి చురకలు అంటించారు. గాంధీ పేరు తొలగించడం నైతిక విలువలపై దాడి అని ఆయన మండిపడ్డారు.

    Published on: Dec 16, 2025 3:23 PM IST
    PTI | By HT Telugu Desk
    న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా మంగళవారం లోక్‌సభలో ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం స్థానంలో కేంద్రం ప్రతిపాదించిన 'వికసిత్ భారత్ గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్ (గ్రామీణ్)' - VB-G RAM G బిల్లుపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డారు. 1971 నాటి ప్రసిద్ధ బాలీవుడ్ పాటలోని "దేఖో ఓ దీవానో (తుమ్) యే కామ్ నా కరో.. రామ్ కా నామ్ బద్నామ్ నా కరో" (ఓ పిచ్చివారలారా ఇలాంటి పనులు చేయకండి.. రాముడి పేరును బద్నామ్ చేయకండి) అనే చరణాన్ని గుర్తు చేస్తూ కేంద్రంపై సెటైర్లు వేశారు.

    మోదీ సర్కార్‌పై శశి థరూర్ సెటైర్లు. (Sansad TV)
    మోదీ సర్కార్‌పై శశి థరూర్ సెటైర్లు. (Sansad TV)

    గాంధీ పేరు తొలగింపుపై నిరసన

    మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (నరేగా) పేరు నుంచి జాతిపిత పేరును తొలగించడాన్ని విపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి. ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా సహా పలువురు నేతలు దీనిపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ సభలో ఆందోళన చేపట్టారు.

    ఈ సందర్భంగా థరూర్ మాట్లాడుతూ.. "ఇది కేవలం పరిపాలనాపరమైన మార్పు కాదు, ఈ పథకం యొక్క మూల సిద్ధాంతంపై జరుగుతున్న దాడి. గాంధీజీ కలలుగన్న 'రామరాజ్యం' ఒక రాజకీయ ప్రాజెక్టు కాదు.. అది గ్రామ స్వరాజ్యం ద్వారా సామాజిక, ఆర్థిక సాధికారతను సాధించడం. జాతిపిత పేరును తొలగించడం అంటే ఈ బిల్లుకున్న చారిత్రక ప్రాధాన్యతను, నైతికతను తుడిచిపెట్టడమే" అని పేర్కొన్నారు.

    'G RAM G' పేరుపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు

    కేవలం ఒక అక్రోనిం (సంక్షిప్త నామం) కోసం రెండు భాషలను కలిపి 'G RAM G' అని పేరు పెట్టడం రాజ్యాంగంలోని అధికరణ 348ని ఉల్లంఘించడమేనని థరూర్ విమర్శించారు. దేవుడి పేరు వచ్చేలా బలవంతంగా పదాలను కుదించడంపైనే ఆయన పైవిధంగా స్పందించారు.

    రాష్ట్రాలపై ఆర్థిక భారం.. సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విఘాతం?

    ఈ కొత్త బిల్లులోని నిబంధనలను థరూర్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. "ఈ పథకానికి అయ్యే ఖర్చులో 40 శాతం భారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద వేయాలని చూడటం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యం. పేద రాష్ట్రాలు ఈ భారాన్ని మోయలేవు. దీనివల్ల వేతనాల చెల్లింపుల్లో జాప్యం జరిగి, క్రమంగా ఈ పథకమే కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉంది. ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్తికి పూర్తి విరుద్ధం" అని ఆయన వివరించారు.

    కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకు నచ్చినప్పుడు, నచ్చిన చోట మాత్రమే ఈ పథకాన్ని అమలు చేసేలా ఎగ్జిక్యూటివ్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం పథకం స్వభావాన్నే మార్చేస్తుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    కేంద్రం సమర్థన

    అయితే, కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఈ బిల్లును సమర్థిస్తూ.. మోదీ ప్రభుత్వం గాంధీజీని నమ్మడమే కాకుండా ఆయన సిద్ధాంతాలను ఆచరిస్తోందని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వాల కంటే తమ ప్రభుత్వమే గ్రామీణాభివృద్ధికి ఎక్కువ కృషి చేసిందని ఉద్ఘాటించారు. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్యే ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు.

    కొత్త బిల్లులో ఏముంది?

    ప్రతిపాదిత VB-G RAM G చట్టం ప్రకారం:

    • ప్రతి గ్రామీణ కుటుంబానికి ఏడాదికి 125 రోజుల ఉపాధి హామీ కల్పిస్తారు.
    • నీటి భద్రత, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలు, జీవనోపాధి కల్పన వంటి నాలుగు విభాగాలపై దృష్టి సారిస్తారు.
    • చట్టం అమలులోకి వచ్చిన ఆరు నెలల్లోగా రాష్ట్రాలు దీనికి అనుగుణంగా కొత్త నిబంధనలు రూపొందించుకోవాలి.

    కాగా, విపక్ష సభ్యులు గాంధీజీ ఫోటోలను ప్రదర్శిస్తూ సభలో నినాదాలు చేశారు. ఈ బిల్లును లోతైన పరిశీలన కోసం పార్లమెంటరీ కమిటీకి పంపాలని డిమాండ్ చేశారు.

