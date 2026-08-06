షిప్రాకెట్ ఐపీవో ధరల బ్యాండ్ ఖరారు: ₹92-97 షేర్ ధరకు ఆగస్టు 12న ఆరంభం
ఇ-కామర్స్ ఎనేబుల్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ 'షిప్రాకెట్' తమ రూ. 1,617.5 కోట్ల విలువైన ఐపీవో ధరల శ్రేణిని రూ. 92 - రూ. 97 గా నిర్ణయించింది. ఆగస్టు 12న ప్రారంభమయ్యే ఈ పబ్లిక్ ఆఫర్ ఆగస్టు 14న ముగియనుంది.
ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ఎనేబుల్మెంట్, లాజిస్టిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ 'షిప్రాకెట్' (Shiprocket) తమ తొలి పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) ప్రారంభానికి ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. బెర్టెల్స్మన్, టెమాసెక్, ట్రైబ్ క్యాపిటల్, ఎటర్నల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల మద్దతు ఉన్న ఈ కంపెనీ, ప్రతి షేరు ధరల శ్రేణిని రూ. 92 నుంచి రూ. 97 గా నిర్ణయించింది.
ఐపీవో ముఖ్యాంశాలు, ముఖ్యమైన తేదీలు
రూ. 1,617.5 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీవో సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం ఆగస్టు 12న ప్రారంభమై ఆగస్టు 14న ముగుస్తుంది. ఈ ఆఫర్లో రూ. 885.5 కోట్ల విలువైన తాజా షేర్ల జారీతో (Fresh Issue) పాటు, ప్రస్తుత ఇన్వెస్టర్లకు చెందిన రూ. 731.9 కోట్ల విలువైన షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) కింద విక్రయించనున్నారు.
గతంలో డిసెంబర్ 2025లో దాఖలు చేసిన డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) ప్రకారం, ఐపీవో సైజును మొదట భావించిన రూ. 2,342.3 కోట్ల నుంచి కంపెనీ తగ్గించింది. నవంబర్ 2025లోనే ఈ ఆఫర్కు సెబీ (SEBI) ఆమోదం లభించింది. ఆఫర్ ఫర్ సేల్లో లైట్రాక్, ట్రైబ్ క్యాపిటల్, మూర్ స్ట్రాటజిక్ వెంచర్స్, ఎజిలిటీ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లతో పాటు గౌతమ్ కపూర్, సాహిల్ గోయల్, విశేష్ ఖురానా తమ వాటాలను విక్రయిస్తున్నారు.
ఆగస్టు 17న షేర్ల కేటాయింపును (Basis of Allotment) పూర్తి చేసి, ఆగస్టు 19న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో షేర్లను లిస్ట్ చేయడానికి కంపెనీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
నిధుల వినియోగం, కంపెనీ ప్రొఫైల్
తాజా షేర్ల జారీ ద్వారా సమీకరించిన నిధుల్లో రూ. 365.6 కోట్లను కోర్ ప్లాట్ఫామ్లతో పాటు ఇతర వ్యాపార విస్తరణకు వినియోగించనున్నారు. జులై 10, 2026 నాటికి ఉన్న రూ. 244.5 కోట్ల అప్పుల్లో రూ. 210 కోట్లను తీర్చివేసేందుకు కేటాయించారు. మిగిలిన నిధులను వ్యాపార కొనుగోళ్లు, సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం వాడనున్నారు. ఆక్సిస్ క్యాపిటల్, బోఫా సెక్యూరిటీస్, జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్, కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ సంస్థలు ఈ ఐపీవోకు బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
భారతదేశంలోని ఎంఎస్ఎంఈ (MSME)లు, ప్రతి ఏటా రూ. 250 కోట్లకు పైగా ఆదాయం ఉన్న పెద్ద రిటైలర్లకు లాజిస్టిక్స్, చెకౌట్, పేమెంట్స్, ఆటోమేటెడ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్, క్రాస్ బోర్డర్ కామర్స్ సేవలను షిప్రాకెట్ అందిస్తోంది.
ఆర్థిక ప్రదర్శన, ఆదాయ వృద్ధి
ఆర్థిక ప్రదర్శన విషయానికి వస్తే, మార్చి 2026తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ రూ. 79.2 కోట్ల నికర నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లోని రూ. 74.4 కోట్ల నష్టంతో పోలిస్తే ఇది స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ, ఆర్థిక సంవత్సరం 2024లోని రూ. 595.1 కోట్ల భారీ నష్టంతో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గింది.
నష్టాలు స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ కంపెనీ ఆదాయంలో వేగవంతమైన వృద్ధి నమోదైంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో కంపెనీ ఆదాయం ఏటా 24 శాతం వృద్ధితో రూ. 2,024.1 కోట్లకు చేరింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లోనూ కంపెనీ 24 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,632 కోట్ల ఆదాయాన్ని గడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More