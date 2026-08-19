షిప్రాకెట్ మార్కెట్ ఎంట్రీ ధమాకా: 35% ప్రీమియంతో గ్రాండ్ లిస్టింగ్
ఈ-కామర్స్ రవాణా సేవల దిగ్గజం 'షిప్రాకెట్ లిమిటెడ్' భారత స్టాక్ మార్కెట్లో అద్భుత ఆరంభాన్ని అందుకుంది. ఐపీవో ధర ₹97 తో పోలిస్తే ఎన్ఎస్ఈలో ఏకంగా 35 శాతం ప్రీమియంతో ₹131 వద్ద షేర్లు నమోదయ్యాయి.
ఈ-కామర్స్ ఎనేబుల్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ 'షిప్రాకెట్ లిమిటెడ్' స్టాక్ మార్కెట్లో అదరగొట్టింది. బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేర్లు ఐపీవో ధర కంటే 35 శాతం భారీ ప్రీమియంతో మార్కెట్లో నమోదయ్యాయి. ఇన్వెస్టర్లకు తొలి రోజే ఐపీవో ఆఫర్ ధరకు మించి ఆకర్షణీయమైన లాభాలను అందించింది.
ఎన్ఎస్ఈ, బిఎస్ఈలలో లిస్టింగ్ వివరాలు
ఎన్ఎస్ఈ (NSE) లో షిప్రాకెట్ షేరు ఐపీవో ధర ₹97 కంటే 35 శాతం పెరిగి ₹131 వద్ద ప్రారంభమైంది. బిఎస్ఈ (BSE) లో 33.51 శాతం ప్రీమియంతో ₹129.50 వద్ద ట్రేడింగ్ మొదలైంది. మార్కెట్ వర్గాల అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఈ లిస్టింగ్ నమోదైంది. లిస్టింగ్కు ముందు గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ₹35 వద్ద ఉండటంతో, షేరు ధర ₹132 వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందంటూ విశ్లేషకులు ముందుగానే భావించారు.
ఐపీవో పరిమాణం, కేటాయింపులు
కంపెనీ తమ ఐపీవో ధరల శ్రేణిని ₹92 నుంచి ₹97 గా నిర్ణయించింది. ఈ ఐపీవో ద్వారా రూ. 885.60 కోట్ల విలువైన 9.13 కోట్ల నూతన షేర్లు (Fresh Issue) జారీ చేయగా, రూ. 731.98 కోట్ల విలువైన 7.55 కోట్ల షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) రూపంలో అమ్మకానికి ఉంచారు.
మొత్తం ఈష్యూలో అర్హత కలిగిన প্রাథమిక సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకు (QIB) 75 శాతం, సంస్థాగతేతర ఇన్వెస్టర్లకు (NII) 15 శాతం, సాధారణ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు 10 శాతం చొప్పున షేర్లను కేటాయించారు. ఈ ఆఫర్కు యాక్సిస్ క్యాపిటల్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరించగా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్ బాధ్యతలను నిర్వర్తించింది.
నిధుల వినియోగం.. వ్యాపార ప్రణాళికలు
నూతన షేర్ల జారీ ద్వారా వచ్చిన నిధులను సాంకేతిక ప్లాట్ఫామ్ను మరింత బలపరచడానికి, వ్యాపార విస్తరణకు ఉపయోగించాలని షిప్రాకెట్ భావిస్తోంది. మార్కెటింగ్, బ్రాండ్ బిల్డింగ్ కార్యకలాపాల కోసం దాదాపు ₹294 కోట్లు కేటాయించనున్నారు. సాంకేతిక మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడంతో పాటు కొత్త వ్యాపార విభాగాలు, ప్రాజెక్టుల విస్తరణ కోసం ₹211 కోట్లను వెచ్చించనున్నారు.
ఈ-కామర్స్ రంగంలో వ్యాపారాల నిర్వహణ, షిప్పింగ్, చెకౌట్, పేమెంట్లు, కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇతర లాజిస్టిక్స్ సేవలను ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ వ్యాపారులకు షిప్రాకెట్ ఒకే గొడుగు కింద అందిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More