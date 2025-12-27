అమెరికాలోని కనెక్టికట్ రాష్ట్రంలో గల ట్రంబుల్ మాల్లో శుక్రవారం కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన గొడవ కాల్పులకు దారితీసింది. మాల్ అప్పటికే మూసివేసి ఉండటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని పోలీసులు ధృవీకరించారు.
అమెరికాలో తుపాకీ సంస్కృతి మరోసారి భయాందోళనలకు గురిచేసింది. కనెక్టికట్ రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన ట్రంబుల్ మాల్లో శుక్రవారం కాల్పులు జరగడం స్థానికులను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. మాల్లోని ఒక ప్రాంతంలో తుపాకీ తూటాలు పేలడంతో జనం భీతావహానికి గురయ్యారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
స్థానిక కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మాల్ లోపల ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానలా మారి, తుపాకీ కాల్పుల వరకు వెళ్ళింది. కాల్పుల శబ్దం వినబడటంతో మాల్ బయట ఉన్నవారు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు.
"ట్రంబుల్ మాల్లో ఎవరో కాల్పులు జరుపుతున్నారని తెలిసింది. అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి" అంటూ ఫేస్బుక్లో వచ్చిన పోస్టులు క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే, పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
పోలీసుల వివరణ
ప్రమాదంపై ట్రంబుల్ పోలీస్ చీఫ్ మైఖేల్ లోంబార్డో, ఫస్ట్ సెలెక్ట్మ్యాన్ విక్కీ టెస్సోరో సంయుక్తంగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
"ట్రంబుల్ మాల్లో కాల్పులు జరిగినట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. దీనిపై విచారణ ప్రారంభించాం. ఇది ఒకరినొకరు తెలిసిన ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన గొడవగా ప్రాథమికంగా నిర్ధారించాం. ప్రస్తుతం మాల్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్న ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నాం" అని వారు వివరించారు.
ప్రమాదం తప్పిన వైనం
అదృష్టవశాత్తూ, ఆ సమయంలో బయట వాతావరణం బాగోలేకపోవడంతో (మంచు తుపాను) మాల్ను ముందే మూసివేశారు. దీంతో లోపల సాధారణ ప్రజల రద్దీ తక్కువగా ఉంది. ఫలితంగా ఈ ఘర్షణలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
ట్రంబుల్ మాల్ ఎక్కడ ఉంది?
కనెక్టికట్ రాష్ట్రంలోని మెరిట్ పార్క్వే సమీపంలో, బ్రిడ్జ్పోర్ట్ - ట్రంబుల్ సరిహద్దులో ఈ మాల్ ఉంది. ఇది ఆ ప్రాంతంలోనే అతిపెద్ద షాపింగ్ సెంటర్ కావడంతో ఈ ఘటన పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు మాల్ చుట్టుపక్కల భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.