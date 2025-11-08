క్రెడిట్​ కార్డులో కనీస చెల్లింపు చేస్తే లాభమా? నష్టమా?

క్రెడిట్ కార్డు జారీ చేసిన సంస్థ నెలనెలా స్టేట్మెంట్ అందుకున్నప్పుడు, అందులో ‘కనీస చెల్లింపు మొత్తం’ అనే ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. ఇది మీ మొత్తం బిల్లులో మీరు తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సిన అతి తక్కువ మొత్తం. ఈ చిన్న మొత్తాన్ని చెల్లించడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, దీనికి కొన్ని తీవ్రమైన నష్టాలు కూడా ముడిపడి ఉన్నాయి!
ప్రస్తుతం, భవిష్యత్తులో క్రెడిట్ కార్డులు వాడాలనుకునే వారు ఈ కనీస చెల్లింపు అనే ప్రాథమిక అంశాన్ని తప్పక అర్థం చేసుకోవాలి. దీని ఆధారంగా మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు చెల్లింపులను ఎలా సమర్థవంతంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవడం అత్యవసరం.
కనీస చెల్లింపుతో ప్రయోజనాలు ఉంటాయా?
క్రెడిట్ కార్డులో మీరు కనీస మొత్తాన్ని చెల్లించడం ద్వారా ఈ కింది ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు:
ఖాతా సక్రమంగా ఉంటుంది: కనీస చెల్లింపు చేయడం ద్వారా మీరు లేట్ పేమెంట్ ఫీజులు కట్టకుండా ఉండవచ్చు. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను కాపాడుకోవడానికి, మీ క్రెడిట్ కార్డు ఖాతా సక్రమంగా ఉండేలా సహాయపడుతుంది.
డిఫాల్ట్ రిపోర్టింగ్ నివారణ: మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, కనీస బకాయి మొత్తాన్ని చెల్లించడం అంటే, మీ కార్డును బ్యాంకు డిఫాల్ట్ అయినట్లుగా గుర్తించదు.
స్వల్పకాలిక ఉపశమనం: కనీస చెల్లింపు మీకు కాస్త ఊరటనిస్తుంది. రాబోయే ఖర్చులను మరింత సమర్థవంతంగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను క్రమపద్ధతిలో చెల్లించడానికి ఇది మీకు సమయం ఇస్తుంది.
కేవలం కనీస చెల్లింపు చేయడం ఎందుకు ప్రమాదకరం?
కనీస మొత్తం మాత్రమే చెల్లించడం వల్ల మీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది:
వడ్డీ వేగంగా పెరుగుతుంది: మీ బకాయిల్లో మిగిలిపోయిన మొత్తంపై భారీ వడ్డీ పడుతుంది. వడ్డీ లేని పీరియడ్ కోల్పోతారు కాబట్టి, ఈ వడ్డీ సాధారణంగా సంవత్సరానికి 30-40% వరకు ఉండవచ్చు.
అప్పుల చక్రం: మీరు అలవాటుగా కేవలం కనీస మొత్తాన్నే చెల్లిస్తుంటే, మీ బకాయిలు ఏళ్లు తరబడి తీరకపోవచ్చు. అంతేకాకుండా వడ్డీలు, ఫీజులు మీ ఆర్థిక స్థితిని తినేస్తాయి.
క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం: కనీస చెల్లింపులు డిఫాల్ట్ను నివారించినప్పటికీ, పెద్ద మొత్తంలో బకాయి ఉంచుకోవడం మీ క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తిని పెంచుతుంది. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను దెబ్బతీసి, భవిష్యత్తులో రుణాలు పొందే అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది.
క్రెడిట్ కార్డుదారులకు ముఖ్యమైన సూచనలు..
పూర్తిగా చెల్లించండి: సాధ్యమైనప్పుడల్లా, ప్రతి నెలా పూర్తి స్టేట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ చెల్లించడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది వడ్డీ లేని కాలాన్ని కాపాడుతుంది. భారీ వడ్డీని నివారిస్తుంది.
చివరి ప్రయత్నంగా మాత్రమే: కనీస చెల్లింపును ఒక ఆఖరి ప్రయత్నంగా మాత్రమే ఉపయోగించండి. దాన్ని ఒక సాధారణ వ్యూహంగా చేసుకోకండి.
క్రెడిట్ ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యకరమైన క్రెడిట్ ఆరోగ్యం కోసం, మీ క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తిని (సాధారణంగా మీ పరిమితిలో 30% కంటే తక్కువ) పర్యవేక్షించండి.
అవగాహన ముఖ్యం: కేవలం కనీస చెల్లింపు అనేది ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉండే ప్రణాళిక కాదు. అది కేవలం తాత్కాలిక అడ్డుకట్ట మాత్రమే అని గుర్తించి, స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోండి.
సారాంశంలో చెప్పాలంటే.. కనీస చెల్లింపు మిమ్మల్ని ఆలస్యపు రుసుముల నుంచి రక్షించి, మీ ఖాతాను సక్రియంగా ఉంచుతుంది. అయినప్పటికీ, ఇది మీ డిఫాల్ట్ చెల్లింపు పద్ధతి కాకూడదు. అప్పుల ఊబిలో పడకుండా ఉండటానికి, మీ క్రెడిట్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, వీలైనప్పుడల్లా పూర్తి బకాయి మొత్తాన్ని క్లియర్ చేయడమే దేశంలోని క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులందరికీ సిఫార్సు చేసిన పద్ధతి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. క్రెడిట్ కార్డు వినియోగం రిస్కీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి.)
