శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల వడ్డీ రేట్ల పెంపు.. కొత్త రేట్లు ఇవే
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) రేపో రేటును పెంచిన నేపథ్యంలో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను గరిష్టంగా 40 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు పెంచింది. ఈ సవరించిన కొత్త రేట్లు అక్టోబర్ 11, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ఇటీవలే కీలక రేపో రేటును పెంచిన నేపథ్యంలో ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ (ఎన్బీఎఫ్సీ) శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఎస్ఎఫ్ఎల్) తన ఖాతాదారులకు తీపి కబురు అందించింది. వివిధ కాలపరిమితులపై ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (ఎఫ్డీ) వడ్డీ రేట్లను గరిష్టంగా 40 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సవరించిన కొత్త వడ్డీ రేట్లు అక్టోబర్ 11, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని సంస్థ వెల్లడించింది.
కొత్త ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్ల వివరాలు
శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ప్రకటించిన నూతన వడ్డీ రేట్ల కూర్పు ఇలా..
12 నెలల కాలపరిమితి: వడ్డీ రేటును 15 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచడంతో ఇది 7 శాతానికి చేరింది.
15 నెలల డిజిటల్ డిపాజిట్లు: కేవలం డిజిటల్ విధానంలో చేసే డిపాజిట్లపై వడ్డీని 40 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 7.1 శాతం నుంచి 7.5 శాతానికి సవరించారు.
24 నుంచి 35 నెలల కాలపరిమితి: ఈ డిపాజిట్లపై కూడా వడ్డీ రేటు 40 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 7.1 శాతం నుంచి 7.5 శాతానికి చేరింది.
36 నుంచి 60 నెలల కాలపరిమితి: ఈ దీర్ఘకాలిక డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటును 35 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 7.85 శాతంగా నిర్ణయించారు.
సీనియర్ సిటిజన్లు, మహిళలకు అదనపు లబ్ధి
సాధారణ డిపాజిటర్లతో పోలిస్తే సీనియర్ సిటిజన్లు, మహిళా ఖాతాదారులకు శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అదనపు వడ్డీ ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది:
సీనియర్ సిటిజన్లు: 60 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వారికి సాధారణ రేటు కంటే అదనంగా 0.50 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.
మహిళా డిపాజిటర్లు: మహిళలకు అదనంగా 0.05 శాతం వడ్డీ ప్రయోజనం ఉంటుంది.
రెన్యూవల్స్: గడువు ముగిసిన డిపాజిట్లను మళ్లీ పునరుద్ధరించే (రెన్యూవల్) వారికి అదనంగా 0.15 శాతం వడ్డీ అందనుంది.
ఈ ఎఫ్డీ పథకంలో చేరడానికి కనీస పెట్టుబడి రూ. 5,000 కాగా, ఆ తర్వాత రూ. 1,000 రెట్లలో ఎంతైనా డిపాజిట్ చేయవచ్చు. ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (ఎఫ్ఐపీ)కి సంబంధించిన ఇతర నిబంధనల్లో ఎలాంటి మార్పూ లేదని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
ఆర్బీఐ రేపో రేట్ పెంపే కారణం
ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణ, రూపాయి విలువ క్షీణతను అరికట్టే చర్యల్లో భాగంగా ఆర్బీఐ బుధవారం రేపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చింది. దాదాపు నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత ఆర్బీఐ రేపో రేటును పెంచడం ఇదే తొలిసారి. ఆర్బీఐ కీలక వడ్డీ రేటును పెంచడంతో బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు సైతం తమ రుణాలు, డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More