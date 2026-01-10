నేను ఉండాల్సిన చోటే ఉన్నా-బాగా ఆడితేనే-అదే హ్యాపీ ప్లేస్: టీ20 ప్రపంచకప్ వేటుపై శుభ్మన్ గిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు
భారత టెస్ట్, వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మౌనం వీడాడు. టీ20 ప్రపంచ కప్ లో తలపడే ఇండియన్ స్క్వాడ్ కు ఎంపిక కాకపోవడంపై తొలిసారి రియాక్టయ్యాడు. ఆసియా కప్ 2025కి వైస్-కెప్టెన్గా టీ20 టీమ్ ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో అడుగుపెట్టిన 26 ఏళ్ల గిల్ 2025లో ఆఢిన 15 టీ20లలో ఒక్క ఫిఫ్టీ కూడా కొట్టలేక జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు.
శుభ్మన్ గిల్ కామెంట్లు
టీ20 ప్రపంచకప్ స్నబ్పై అడిగినప్పుడు శుభ్మన్ గిల్ ఎక్కువ వివరాలను వెల్లడించడానికి నిరాకరించాడు. అతను ఎంపికైన జట్టుకు రాబోయే టోర్నమెంట్కు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాడు. ‘‘నా జీవితంలో నేను ఉండాల్సిన చోటే ఉన్నానని నేను నమ్ముతున్నా. నా విధిలో రాసిన ఏవైనా విషయాలు నా నుండి దూరం కావని అనుకుంటున్నా. స్పష్టంగా ఒక ఆటగాడిగా మీరు బాగా ఆడితే.. మీ జట్టు, మీ దేశం కోసం గెలుస్తారని మీకు ఒక నమ్మకం ఉంటుంది’’ అని శనివారం (జనవరి 10) ప్రెస్ మీట్ లో గిల్ చెప్పాడు.
టీమ్ కు ఆల్ ది బెస్ట్
‘‘అయితే సెలెక్టర్ల నిర్ణయాన్ని నేను గౌరవిస్తా. అది వారి నిర్ణయం. నేను టీ20 జట్టుకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా. వారు మా కోసం ప్రపంచ కప్ గెలుస్తారని నేను నిజంగా ఆశిస్తున్నా' అని శుభ్మన్ గిల్ పేర్కొన్నాడు. ఆదివారం (జనవరి 11) న్యూజిలాండ్ తో ఇండియా ఫస్ట్ వన్డే సందర్భంగా మీడియాతో గిల్ మాట్లాడాడు.
హ్యాపీ ప్లేస్
‘‘ఒక అథ్లెట్గా, ఒక క్రీడాకారుడిగా ఇదంతా ప్రస్తుతంలో (ప్రజెంట్ టైమ్) ఉండటం గురించి అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు మైదానంలో ఉన్నప్పుడు, మీరు ఒక బ్యాట్స్మన్గా లేదా బౌలర్గా మీ ప్రాథమిక నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు భవిష్యత్ గురించి ఆలోచించకూడదు. ఆ క్షణంపైనే ధ్యాస ఉండాలి. అప్పుడు మీరు విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు మీ జీవితాన్ని సులభతరం చేసుకుంటే అదే హ్యాపీ ప్లేస్’’ అని గిల్ అన్నాడు.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ గా ఇండియా 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ బరిలో దిగనుంది. ఈ టోర్నీ ఫిబ్రవరి 7 నుండి మార్చి 8 వరకు భారతదేశం, శ్రీలంకలోని ఎనిమిది వేదికలలో జరుగుతుంది. భారతదేశం గ్రూప్ Aలో యుఎస్ఏ, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్, పాకిస్తాన్లతో పాటు ఉంది. ఇండియా ఫిబ్రవరి 7న వాంఖడే స్టేడియంలో యుఎస్ఏతో ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతుంది.
టీ20ల్లో గిల్
2025లో 15 టీ20లు ఆడిన గిల్ 219 పరుగులే చేశాడు. సగటు 24.25, స్ట్రైక్ రేట్ 137.26 మాత్రమే. గిల్ గత సంవత్సరం దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మొదటి మూడు టీ20ల్లో వరుసగా 4, 0, 28 స్కోర్లు చేశాడు. అయితే నెట్స్ సెషన్లో కాలి బొటనవేలికి గాయం కావడంతో చివరి మ్యాచ్ ఆడలేకపోయాడు. ప్రస్తుతం టీమిండియాకు టెస్టు, వన్డే కెప్టెన్ గా ఉన్న గిల్ టీ20ల్లో మాత్రం స్థాయికి తగ్గట్లు రాణించలేకపోతున్నాడు. అందుకే అతనిపై వేటు తప్పలేదు.