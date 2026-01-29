Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    చరిత్ర సృష్టించిన వెండి: తొలిసారి రూ. 4 లక్షల మార్కు దాటిన ధర

    భారతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరలు సరికొత్త చరిత్రను లిఖించాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ మేఘాలు, డాలర్ బలహీనపడటంతో గురువారం ఎంసీఎక్స్‌లో కేజీ వెండి ధర తొలిసారిగా రూ. 4 లక్షల మైలురాయిని దాటింది. పసిడి కూడా రికార్డు స్థాయికి చేరింది.

    Published on: Jan 29, 2026 9:59 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ముంబై/న్యూఢిల్లీ: భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్‌లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా వెండి ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. గురువారం (జనవరి 29) ట్రేడింగ్‌లో వెండి ధరలు ఒకేసారి 4 శాతం ఎగబాకి, చరిత్రలో తొలిసారిగా రూ. 4 లక్షల మార్కును దాటేశాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో కేజీ వెండి ధర గరిష్టంగా రూ. 4,00,780 వద్దకు చేరి మదుపర్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

    చరిత్ర సృష్టించిన వెండి: తొలిసారి రూ. 4 లక్షల మార్కు దాటిన ధర (Bloomberg)
    చరిత్ర సృష్టించిన వెండి: తొలిసారి రూ. 4 లక్షల మార్కు దాటిన ధర (Bloomberg)

    అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ విలువ తగ్గడం, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే విలువైన లోహాలకు పెరిగిన డిమాండ్ వెండి, బంగారం ధరలను రికార్డు స్థాయికి చేర్చాయి.

    ట్రంప్ హెచ్చరికలతో మారిన సమీకరణాలు

    అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై సైనిక చర్య తీసుకుంటామని చేసిన హెచ్చరికలు గ్లోబల్ మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమంపై చర్చలకు రాకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని, "తదుపరి దాడి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది" అని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా హెచ్చరించారు. దీనికి ప్రతిగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ కూడా గట్టిగా బదులివ్వడంతో యుద్ధ భయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

    ఫెడ్ నిర్ణయం కూడా ఒక కారణమే..

    మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా పసిడి, వెండి ధరలకు బలాన్నిచ్చింది. "డిసెంబర్ నాటి ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా సెంట్రల్ బ్యాంక్ లక్ష్యమైన 2 శాతం కంటే ఎక్కువే ఉండవచ్చు" అని ఫెడ్ ఛైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో డాలర్ బలహీనపడటంతో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధర ఔన్స్‌కు 120 డాలర్ల దరిదాపుల్లోకి చేరింది. ఈ ఏడాది వెండి ఏకంగా 60 శాతానికి పైగా లాభపడటం విశేషం.

    పసిడి పరుగు..

    ప్లాటినం జోరు వెండితో పాటు బంగారం కూడా తన రికార్డులను తానే తిరగరాస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఔన్సు బంగారం ధర 300 డాలర్ల మేర పెరిగి 5,588 డాలర్ల స్థాయిని దాటింది. 2025లో 64 శాతం లాభాన్ని ఇచ్చిన పసిడి, ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 27 శాతం మేర పెరిగింది. ఇతర లోహాల్లో ప్లాటినం 1 శాతం వృద్ధితో 2,723 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతుండగా, పల్లాడియం మాత్రం స్వల్పంగా 1.6 శాతం తగ్గి 2,041 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    నిల్వల కొరత

    వెండి ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి కేవలం భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలే కాకుండా, సరఫరాలో ఉన్న ఇబ్బందులు కూడా కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్‌లో డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా వెండి నిల్వలు లేకపోవడం, బంగారం కంటే వెండి చౌకగా లభిస్తుందనే భావనతో ఇన్వెస్టర్లు దీనిపై భారీగా బెట్టింగ్‌లు కట్టడం ధరలను రూ. 4 లక్షల మార్కు వైపు నడిపించాయి.

    recommendedIcon
    News/News/చరిత్ర సృష్టించిన వెండి: తొలిసారి రూ. 4 లక్షల మార్కు దాటిన ధర
    News/News/చరిత్ర సృష్టించిన వెండి: తొలిసారి రూ. 4 లక్షల మార్కు దాటిన ధర
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes