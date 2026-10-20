Discount on cars : స్కోడా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు.. కైలాక్, కుషాక్, స్లావియాలపై ఆఫర్ల వర్షం!
పండుగ వేళ కొత్త కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి స్కోడా ఇండియా తీపి కబురు అందించింది. అక్టోబర్ 31 వరకు కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా కార్లపై డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్ని అందిస్తోంది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
దసరా పండుగ సీజన్లో కొత్త కారు ఇంటికి తెచ్చుకోవాలని భావిస్తున్న తెలుగు రాష్ట్రాల వాహనదారులకు ప్రసిద్ధ ఆటోమొబైల్ సంస్థ ‘స్కోడా ఇండియా’ బంపర్ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుత అక్టోబర్ నెల ముగిసేలోగా (అక్టోబర్ 31, 2026) తమ ప్రజాదరణ పొందిన కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా మోడళ్లపై ఏకంగా రూ. 90,000 వరకు ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ప్రవేశపెట్టింది!
ఆఫర్ల వివరాలు.. వేటిపై ఎంత తగ్గింపు?
ఈ అక్టోబర్ ఆఫర్లు డీలర్షిప్ తగ్గింపులు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, కార్పొరేట్ లేదా లాయల్టీ ఇన్సెంటివ్స్ కలయికగా లభిస్తున్నాయి. వాహన కొనుగోలు అర్హత, మోడల్ లభ్యతను బట్టి ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది.
స్కోడా కైలాక్ :
కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా, టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న కైలాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.59 లక్షల నుంచి రూ. 13.09 లక్షల పరిధిలో ఉంది.
ఈ మోడల్పై అత్యధికంగా రూ. 90,000 వరకు లబ్ధి పొందవచ్చు. ఇందులో డీలర్ ఇచ్చే తగ్గింపు రూ. 40,000 కాగా, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ రూ. 30,000, కార్పొరేట్ లేదా లాయల్టీ బెనిఫిట్ రూ. 20,000 చొప్పున వర్తిస్తాయి.
స్కోడా కుషాక్ :
పాపులర్ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ కుషాక్ ప్రారంభ ధర రూ. 10.69 లక్షలు ఉండగా, టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 19.19 లక్షలుగా ఉంది.
ఈ కారుపై మొత్తం రూ. 80,000 వరకు పొదుపు చేయవచ్చు. ఇందులో రూ. 30,000 డీలర్ తగ్గింపు, రూ. 30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, రూ. 20,000 లాయల్టీ లేదా కార్పొరేట్ బోనస్ రూపంలో అందిస్తున్నారు.
అయితే, ప్రకటించిన గరిష్ట రూ. 90,000 తగ్గింపు అనేది క్యాష్ డిస్కౌంట్ రూపంలో నేరుగా లభించదు. పాత వాహనాన్ని ఎక్స్ఛేంజ్ చేసినప్పుడే రూ. 30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ వర్తిస్తుంది. కార్పొరేట్, లాయల్టీ ఆఫర్లలో ఏదో ఒకదానిని మాత్రమే ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది, రెండింటినీ కలిపి క్లెయిమ్ చేయడం సాధ్యపడదు. కొత్త కారు కొనేముందు స్థానిక స్కోడా షోరూమ్ను సంప్రదించి కచ్చితమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ధ్రువీకరించుకోవడం మంచిది.
ఇంజిన్ సామర్థ్యం.. అప్డేటెడ్ స్లావియా ఫీచర్లు
కుషాక్ ఎస్యూవీ 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ (114 హెచ్పీ పవర్, 178 ఎన్ఎం టార్క్), 1.5-లీటర్ టిఎస్ఐ (147.5 హెచ్పీ పవర్, 250 ఎన్ఎం టార్క్) ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తోంది. 1.5-లీటర్ ఇంజిన్ తక్కువ వేగంతో వెళ్లేటప్పుడు రెండు సిలిండర్లను ఆటోమేటిక్గా నిలిపివేసే సాంకేతికతను కలిగి ఉండి ఇంధన వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. కైలాక్ కూడా ఇదే 1.0-లీటర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తోంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లు ఉన్నాయి.
స్కోడా స్లావియా :
ఇటీవలే సరికొత్త ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన స్లావియా సెడాన్ ప్రారంభ ధర రూ. 9.99 లక్షలు. ఇందులో 1.0-లీటర్ ఇంజిన్ కోసం కొత్తగా 8-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను ప్రవేశపెట్టారు. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 1.5-లీటర్ వెర్షన్లో 7-స్పీడ్ డీఎస్జీ గేర్బాక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఏఐ ఆధారిత ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అమర్చారు. స్లావియాపై రూ. 20,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ. 10,000 కార్పొరేట్ లేదా లాయల్టీ ఆఫర్తో కలిపి మొత్తం రూ. 30,000 వరకు ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More