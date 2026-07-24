Sonam Wangchuk : 26 రోజుల తర్వాత.. నిరాహార దీక్ష విరమించిన సోనమ్ వాంగ్చుక్- ప్రధాని మోదీ కీలక సందేశం
Sonam Wangchuk fast : నీట్ పేపర్ లీకేజీపై 26 రోజులుగా దీక్ష చేస్తున్న ప్రముఖ సామాజిక వేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో గురువారం అర్ధరాత్రి దీక్ష విరమించారు. దేశంలో హింసాత్మక పరిణామాలు చోటుచేసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
దేశ రాజధానిని, విద్యా రంగాన్ని తీవ్రంగా కుదిపేస్తున్న నీట్ యూజీ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ వివాదంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆందోళన బాట పట్టిన వేలాది మంది విద్యార్థులు, యువతకు మద్దతుగా గడచిన 26 రోజులుగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన ప్రముఖ విద్యావేత్త, సామాజిక ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ గురువారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత తన దీక్షను విరమించారు.
గురుగ్రామ్లోని మేదాంత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన వద్దకు కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్, లద్దాఖ్ అపెక్స్ బాడీ సీనియర్ నాయకులు తరలివెళ్లారు. చర్చల అనంతరం, కేంద్ర మంత్రులు అందించిన పానీయాన్ని స్వీకరించి సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్షను ముగించారు.
ఈ సందర్భంగా సోనమ్ వాంగ్చుక్ సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్’ ద్వారా ప్రకటన చేస్తూ:
"కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్, లద్దాఖ్ అపెక్స్ బాడీ సీనియర్ నాయకుల సమక్షంలో 26 రోజుల తర్వాత నేను నా నిరాహార దీక్షను విరమించాను. అంతకుముందు విభిన్న రాజకీయ పక్షాలకు చెందిన 65 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు నన్ను కలవడం గానీ, దీక్ష విరమించాలని కోరుతూ లేఖలు రాయడం గానీ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పలు అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపిన తర్వాత, దేశంలో ఎక్కడా అశాంతి, హింస చెలరేగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. దీక్ష విరమణకు గల పూర్తి షరతులు, వివరాలను త్వరలోనే ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా మీ అందరితో పంచుకుంటాను. అప్పటివరకు ఎవరూ ఎక్కడా ఎలాంటి హింసకు తావివ్వకుండా అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను," అని వివరించారు.
పేపర్ లీక్లపై ప్రధాని మోదీ సంచలన ప్రకటన – కఠిన చట్టం!
సోనమ్ వాంగ్చుక్ దీక్ష విరమించడానికి కొద్దిసేపటి ముందే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. పేపర్ లీక్లకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుగా కొత్త బిల్లును తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ వ్యవహారంపై మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ:
"పేపర్ లీక్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రభుత్వం అనేక కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. దోషులను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపాము. 22 లక్షల మంది అభ్యర్థులకు తక్షణమే తిరిగి పరీక్ష నిర్వహించి, ఫలితాలను కూడా వెల్లడించాము. ఈ బాధ్యులపై విచారణకు వేగవంతమైన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు, కఠిన శిక్షలు ఖరారు చేసేలా బిల్లు ముసాయిదాను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించాను. రాత్రంతా శ్రమించి అధికారులు ముసాయిదాను ఖరారు చేశారు. శుక్రవారం జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో దీనిపై చర్చించి ఆమోదిస్తాం. సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంట్ రెండో వారంలోనే ఈ బిల్లును ఉభయ సభల్లో ఆమోదింపజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాము," అని మోదీ వెల్లడించారు.
వాంగ్చుక్ దీక్ష విరమించడంపై ప్రధాని మోదీ స్పందిస్తూ.. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. "సోనమ్ జీ వైద్యుల సలహాలు పాటిస్తూ, త్వరగా పాత ఆరోగ్యాన్ని, బరువును తిరిగి పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను," అని ప్రధాని మరో ట్వీట్ చేశారు.
'మీ ప్రాణం దేశానికి చాలా విలువైంది' – సీజేపీ స్పందన
సోనమ్ వాంగ్చుక్ దీక్ష విరమణపై విద్యార్థుల తరఫున పోరాడుతున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
"సోనమ్ సర్ 26 రోజుల తర్వాత దీక్ష విరమించడం మాకు ఎంతో ఊరటనిచ్చింది. మీ అసాధారణ ధైర్యం, త్యాగానికి కృతజ్ఞతలు. సొంత ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి దేశ మనస్సాక్షిని మేల్కొలిపారు. మీ ప్రాణం ఈ దేశానికి ఎంతో విలువైంది. అయితే, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేంతవరకు జంతర్ మంతర్ వద్ద మా శాంతియుత నిరసనలు కొనసాగుతాయి," అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నీట్ లీకేజీపై విశ్రమించని నిరసనలు..
సుమారు 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడిన నీట్యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో జూన్ 20 నుంచి సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు సాగుతున్నాయి. జూన్ 28న వాంగ్చుక్ ఈ పోరాటంలో చేరి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూల సంకేతాలు, ప్రధాని హామీ, హింస చెలరేగే ప్రమాదం ఉందన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆయన దీక్షకు స్వస్తి పలికారు. కాగా, జూలై 24న దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలపాలని సీజేపీ పిలుపునిచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More