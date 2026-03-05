Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    T20 World Cup: ద‌క్షిణాఫ్రికా హార్ట్ బ్రేక్‌-మ‌ళ్లీ చోక‌ర్స్‌గా సౌతాఫ్రికా టీమ్‌-అయ్యో పాపం అంటున్న ఇండియ‌న్ ఫ్యాన్స్‌

    T20 World Cup: ప్రపంచకప్ నాకౌట్ మ్యాచ్ లంటే చాలు ఒత్తిడికి చిత్తయి ఓటమి పాలవడం సౌతాఫ్రికాకు అలవాటుగా మారింది. చోకర్స్ అనే ముద్రను కొనసాగిస్తూ ఆ టీమ్ టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్ లో ఓడింది. అయ్యో పాపం సౌతాఫ్రికా అంటూ ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ సింపతీ చూపిస్తున్నారు. 

    Published on: Mar 05, 2026 8:20 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రూప్ స్టేజీలో అదరగొట్టడం.. సూపర్-8లో సత్తాచాటడం.. కానీ నాకౌట్ మ్యాచ్ ల్లోకి వచ్చేసరికి మాత్రం బొక్కబోర్లా పడటం.. ఐసీసీ ప్రపంచకప్ ల్లో సౌతాఫ్రికా బ్యాడ్ లక్ ఇలాగే కొనసాగుతోంది. కీలక మ్యాచ్ ల్లో ఓడుతున్న దక్షిణాఫ్రికా చోకర్స్ అనే ముద్రను నిలబెట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. తాజాగా టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్ లో న్యూజిలాండ్ చేతిలో సౌతాఫ్రికా చిత్తయింది.

    ఓటమి బాధలో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ మార్ క్రమ్ (PTI)
    ఓటమి బాధలో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ మార్ క్రమ్ (PTI)

    టీ20 ప్రపంచకప్ 2026

    సౌతాఫ్రికా టీమ్ ఇప్పటివరకూ ఒక్క ప్రపంచకప్ కూడా గెలవలేదు. ఆ టీమ్ వరల్డ్ కప్ కల కలగానే మిగిలిపోతుంది. ఈ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో గ్రూప్, సూపర్-8 స్టేజీలో దక్షిణాఫ్రికా అదరగొట్టింది. ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. వరుసగా 7 మ్యాచ్ ల్లో గెలిచింది.

    గ్రూప్-డిలో ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ ల్లో విజయాలు సాధించింది. ఈ గ్రూప్ లో న్యూజిలాండ్ ను కూడా ఓడించింది. ఆ తర్వాత సూపర్-8లో వరుసగా ఇండియా, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వేను ఓడించింది.

    సెమీస్ లో చిత్తు

    టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా సెమీస్ చేరిన టీమ్ సౌతాఫ్రికా మాత్రమే. ఈ సారి పక్కా టైటిల్ గెలుస్తుందేమోనన్న హైప్ ను ఆ టీమ్ క్రియేట్ చేసింది. కానీ నాకౌట్ మ్యాచ్ ల్లో చిత్తయ్యే వీక్ నెస్ ను సౌతాఫ్రికా మరోసారి బయటపెట్టింది. బుధవారం (మార్చి 4) రాత్రి ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన సెమీస్ లో దక్షిణాఫ్రికా 9 వికెట్ల తేడాతో చిత్తయింది.

    ఆ ప్రెషర్

    ప్రపంచకప్ ల్లో నాకౌట్ మ్యాచ్ అనగానే సౌతాఫ్రికాకు ఎక్కడ లేని ప్రెషర్ నెత్తి మీదకు వస్తుంది. ఆ టీమ్ ఆటగాళ్లు తెగ టెన్షన్ పడతారు. దీంతో పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతుంది. న్యూజిలాండ్ తో సెమీస్ లోనూ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ తో తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కొన్న సౌతాఫ్రికా టపటపా వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత బౌలింగ్ లో వికెట్ పడకపోవడంతో ప్రెషర్లోకి వెళ్లి బౌండరీలు ఇచ్చేసింది.

    చోకర్స్

    కీలకమైన నాకౌట్ మ్యాచ్ ల్లో ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక ఓడిపోయే టీమ్స్ ను చోకర్స్ అని పిలుస్తారు. క్రికెట్లో సౌతాఫ్రికాను అదే పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ లో ఈ టీమ్ 1992, 1999, 2007, 2015, 2023లో సెమీస్ లో ఓడింది. 1996, 2011లో క్వార్టర్స్ లో పరాజయం పాలైంది.

    టీ20 ప్రపంచకప్ లోనేమో 2009, 2014లో సెమీఫైనల్లో ఇంటి ముఖం పట్టింది. 2024లో ఫైనల్లో ఇండియా చేతిలో ఓడింది.

    ఇండియన్ ఫ్యాన్స్

    మన ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ సపోర్ట్ చేసే క్రికెట్ టీమ్స్ లో సౌతాఫ్రికా కూడా ఒకటి. ఆ టీమ్ మరోసారి ప్రపంచకప్ నాకౌట్లో ఓడిపోవడంతో ‘అయ్యో పాపం’ అంటూ ఆ టీమ్ కు మనవాళ్లు సింపతీ తెలుపుతున్నారు. హార్ట్ బ్రేక్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

    recommendedIcon
    News/News/T20 World Cup: ద‌క్షిణాఫ్రికా హార్ట్ బ్రేక్‌-మ‌ళ్లీ చోక‌ర్స్‌గా సౌతాఫ్రికా టీమ్‌-అయ్యో పాపం అంటున్న ఇండియ‌న్ ఫ్యాన్స్‌
    News/News/T20 World Cup: ద‌క్షిణాఫ్రికా హార్ట్ బ్రేక్‌-మ‌ళ్లీ చోక‌ర్స్‌గా సౌతాఫ్రికా టీమ్‌-అయ్యో పాపం అంటున్న ఇండియ‌న్ ఫ్యాన్స్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes