    నేటి స్టాక్ మార్కెట్: కొనుగోలుకు ఈ 8 షేర్లను సిఫారసు చేసిన నిపుణులు

    దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్న తరుణంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిఫ్టీ పతనం, రూపాయి బలహీనత నేపథ్యంలో భారతీ హెక్సాకామ్, ఐఆర్‌సీటీసీ వంటి 8 కీలక స్టాక్స్‌పై నిపుణుల లోతైన విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Jan 22, 2026 6:35 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో భారత స్టాక్ మార్కెట్ తీవ్ర ఆందోళనల మధ్య ముగిసింది. ఆసియా మార్కెట్ల నుంచి అందిన మిశ్రమ సంకేతాలు, ప్రపంచ మార్కెట్లలో కనిపించిన భారీ నష్టాలు ఇన్వెస్టర్ల ధైర్యాన్ని దెబ్బతీశాయి. దీనికి తోడు భారత రూపాయి విలువ అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే 91.64 వద్ద ఆల్-టైమ్ కనిష్టానికి పడిపోవడం మార్కెట్ వర్గాలను మరింత ఆందోళనకు గురిచేసింది. డాలర్‌కు పెరుగుతున్న డిమాండ్ వల్ల దిగుమతులు ప్రియమై, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉండటం మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణమైంది. ఐరోపా సమాఖ్యతో కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం మధ్యకాలికంగా సానుకూలమే అయినా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ల విషయంలో చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని సృష్టిస్తున్నాయి.

    బుధవారం రోజు స్టాక్ మార్కెట్లో లాభపడిన స్టాక్స్ (PTI)
    బుధవారం రోజు స్టాక్ మార్కెట్లో లాభపడిన స్టాక్స్ (PTI)

    నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతోంది?

    మార్కెట్ గమనంపై ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ తన విశ్లేషణను పంచుకున్నారు. "నేటి క్యాండిల్ స్టిక్ చార్టును గమనిస్తే, నిఫ్టీ ఒక కీలకమైన సపోర్ట్ లైన్ వద్ద 'స్పిన్నింగ్-టాప్' వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరిచింది. ఇది మార్కెట్‌లో ఇంకా స్పష్టత రాలేదని సూచిస్తోంది. ఆర్ఎస్ఐ (RSI) ప్రస్తుతం 28 వద్ద ఉండటం వల్ల మార్కెట్ ఓవర్ సోల్డ్ జోన్‌లో ఉందని అర్థమవుతోంది. నిఫ్టీ 25,300 స్థాయిని దాటి నిలకడగా ముగిస్తే తప్ప ప్రస్తుత నెగటివ్ ట్రెండ్ మారదు. ఒకవేళ 25,130 స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోతే, నిఫ్టీ 24,900 వరకు జారిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ప్రస్తుతం అమ్మకందారులే మార్కెట్‌పై పట్టు కలిగి ఉన్నారు" అని ఆయన వివరించారు.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి ఆయన వివరిస్తూ.. "బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్టులో 'లోయర్-హై, లోయర్-లో' నిర్మాణం కనిపిస్తోంది. 59,000 స్థాయిని కోల్పోవడంతో అమ్మకాల ఒత్తిడి ఒక్కసారిగా పెరిగింది. రికవరీ కోసం ప్రయత్నాలు జరిగినప్పటికీ, అవి నిలకడగా లేవు. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 59,200 – 59,300 మార్కును మళ్ళీ అందుకుంటేనే మార్కెట్‌లో జోరు కనిపిస్తుంది. లేదంటే మరింత పతనాన్ని చూడాల్సి రావచ్చు" అని హెచ్చరించారు.

    బంగారం, వెండి ధరల ధోరణి

    బంగారం ధరలపై మెహతా ఈక్విటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ కలాంత్రి ఆసక్తికరమైన అంశాలను వెల్లడించారు. "అమెరికాలో 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుతుండటం, అంతర్జాతీయంగా బాండ్ల అమ్మకాలు పెరగడం పసిడి ధరలకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. భారత రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల స్థానిక మార్కెట్‌లో బంగారం మరింత ప్రియమవుతోంది. అంతర్జాతీయంగా గోల్డ్ రేటుకు $4695-4625 వద్ద సపోర్ట్, $4820-4860 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది. మన కరెన్సీలో చూస్తే, బంగారానికి రూ. 1,49,050 - 1,47,310 వద్ద మద్దతు ధర ఉండగా, రూ. 1,51,950 - 1,54,470 వద్ద నిరోధం ఉంది. వెండికి రూ. 3,05,810 వద్ద సపోర్ట్, రూ. 3,30,810 వద్ద రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తోంది" అని ఆయన తెలిపారు.

    రూపాయిపై ఒత్తిడి ఎందుకు?

    రూపాయి క్షీణతపై ఎల్‌కేపీ సెక్యూరిటీస్ నిపుణులు జతీన్ త్రివేది స్పందించారు. "ఐరోపా, గ్రీన్‌ల్యాండ్ చుట్టూ నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా టారిఫ్ నిర్ణయాల ఆందోళన రూపాయిని కుంగదీస్తున్నాయి. దీనికి తోడు బులియన్ ధరలు భారీగా పెరగడం కూడా దిగుమతి బిల్లులను పెంచి రూపాయిపై భారాన్ని పెంచింది. రాబోయే రోజుల్లో రూపాయి విలువ 90.90 నుంచి 92.00 మధ్య తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.

    ఈ 8 స్టాక్స్‌పై ఓ కన్నేయండి: నిపుణుల సిఫార్సులు

    మార్కెట్ అనిశ్చితిలో ఉన్నప్పటికీ, టెక్నికల్ చార్టుల ఆధారంగా ఈ క్రింది షేర్లను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు:

    సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్) సిఫార్సులు:

    భారతీ హెక్సాకామ్ (Bharti Hexacom): ప్రస్తుత ధర రూ. 1646 వద్ద ఉంది. ఈ స్టాక్ తన లోయర్ బ్యాండ్ వద్ద బేస్-బిల్డింగ్ (స్థిరత్వం) ప్రక్రియలో ఉందని, ఇక్కడ నుంచి అమ్మకాల దశ ముగిసి కొనుగోళ్ల దశ (Accumulation) మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని బగాడియా వివరించారు. దీనికి టార్గెట్ రూ. 1760, స్టాప్ లాస్ రూ. 1590గా పెట్టుకోవాలని సూచించారు.

    వెస్ట్‌లైఫ్ ఫుడ్‌వరల్డ్ (Westlife Foodworld): ఇది రూ. 504 వద్ద ట్రేడవుతోంది. గత కొంతకాలంగా పడిపోతున్న ఈ షేర్, ఇప్పుడు డిమాండ్ జోన్ వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఇది క్రమంగా కోలుకుని నిలకడ సాధించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని, ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకం పెరుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనికి టార్గెట్ రూ. 540, స్టాప్ లాస్ రూ. 486.

    గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ) సిఫార్సులు:

    ఎల్ అండ్ టీ ఫైనాన్స్ (L&T Finance): షార్ట్ టర్మ్ విశ్లేషణలో ఈ స్టాక్ ఒక బుల్లిష్ రివర్సల్ పాటర్న్‌ను చూపుతోంది. టెక్నికల్ అంశాల ప్రకారం ఈ షేర్ రూ. 292 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు. దీని కొనుగోలు ధర రూ. 281, స్టాప్ లాస్ రూ. 275.

    సెయిల్ (SAIL): ఈ షేర్ నిలకడగా బుల్లిష్ ట్రెండ్‌ను కొనసాగిస్తోంది. షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్లకు ఇది మంచి అవకాశమని డోంగ్రే పేర్కొన్నారు. కొనుగోలు ధర రూ. 146, టార్గెట్ రూ. 153, స్టాప్ లాస్ రూ. 142.

    ఐఆర్‌సీటీసీ (IRCTC): ఈ స్టాక్ బలమైన బుల్లిష్ పాటర్న్‌ను ప్రదర్శిస్తోంది. ప్రస్తుతం రూ. 613 వద్ద ఉన్న ఈ షేర్, రూ. 600 వద్ద గట్టి మద్దతును కలిగి ఉందని ఆయన తెలిపారు. దీని టార్గెట్ రూ. 632.

    షిజు కూతుపలక్కల్ (ప్రభుదాస్ లిల్లాధర్) సిఫార్సులు:

    బెల్‌రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ (Belrise Industries): కొంత దిద్దుబాటు (Correction) తర్వాత ఈ స్టాక్ మళ్ళీ పుంజుకుంటోంది. డెయిలీ చార్టులో రైజింగ్ ఛానల్ పాటర్న్ వద్ద సపోర్ట్ తీసుకుంటోందని, ఆర్ఎస్ఐ కూడా ఆకర్షణీయమైన స్థాయిలో ఉందని షిజు వివరించారు. కొనుగోలు ధర రూ. 165, టార్గెట్ రూ. 176, స్టాప్ లాస్ రూ. 161.

    డాబర్ ఇండియా (Dabur India): ఈ షేర్ రూ. 502 వద్ద ఉన్న కీలకమైన 200-పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి కోలుకుని, రూ. 510 స్థాయిని దాటింది. ఇది పాజిటివ్ రివర్సల్ సంకేతమని, రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని షిజు తెలిపారు. కొనుగోలు ధర రూ. 516, టార్గెట్ రూ. 540, స్టాప్ లాస్ రూ. 505.

    ఎంఆర్‌పీఎల్ (MRPL): ఈ స్టాక్ డెయిలీ చార్టులో రైజింగ్ ఛానల్ పాటర్న్‌ను చూపుతోంది. రూ. 142 స్థాయి వద్ద సపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత కోలుకుని, రూ. 150 పైన ముగిసింది. ఆర్ఎస్ఐ నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతుండటంతో ఇది మరింత పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు. కొనుగోలు ధర రూ. 152, టార్గెట్ రూ. 162, స్టాప్ లాస్ రూ. 148.

