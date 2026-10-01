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స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్: గంటలోనే రూ.9.5 లక్షల కోట్లు ఆవిరి

అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ తీవ్రరూపం దాల్చడంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ఘోరంగా కుప్పకూలాయి. గంట వ్యవధిలోనే బీఎస్ఈ నమోదిత కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు రూ.9.5 లక్షల కోట్లు క్షీణించగా, సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు కీలక మద్దతు స్థాయిల కంటే దిగువకు పడిపోయాయి.

Published on: Oct 1, 2026, 14:34:42 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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మధ్యప్రాచ్యంలో పరిస్థితులు మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారడంతో గురువారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఇరాన్‌పై కొత్తగా దాడులు చేసే అవకాశం ఉందంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించిన కొన్ని గంటల్లోనే దలాల్ స్ట్రీట్‌లో అమ్మకాల ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ ఆకస్మిక పతనంలో కేవలం గంట వ్యవధిలోనే బీఎస్ఈ నమోదిత కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ.9.5 లక్షల కోట్లు మేర తరిగిపోయి రూ.4,62,52,492.42 కోట్లకు పడిపోయింది.

స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్: గంటలోనే రూ.9.5 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్: గంటలోనే రూ.9.5 లక్షల కోట్లు ఆవిరి

నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ కీలక మద్దతు స్థాయిలు ధ్వంసం

సూచీల పరంగా నిఫ్టీ 50 దాదాపు 300 పాయింట్లు పతనమై, అత్యంత కీలకమైన 22,500 మద్దతు స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది. ఆరంభ లాభాలను కోల్పోయిన బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 850 పాయింట్లకు పైగా నష్టపోయి 71,800 స్థాయి కిందకు జారుకుంది. బ్యాంకింగ్ రంగ సూచీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా 350 పాయింట్లకు పైగా నష్టాల్లో ట్రేడ్ అయింది.

పతనానికి ప్రధానంగా 3 కారణాలు

భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఈ స్థాయిలో కుప్పకూలడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేశారు.

అమెరికా-ఇరాన్ వివాదం ఉధృతం: ఇరాన్‌తో మాట్లాడటం లేదా పూర్తిగా క్షిపణులతో దాడి చేయడం అనే రెండే మార్గాలు ఉన్నాయని డోనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. "అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు, అలాగే దలాల్ స్ట్రీట్‌కు తీవ్ర ప్రతికూలం. ఇది స్వల్పకాలంలో ముడిచమురు సరఫరాను మరింత దెబ్బతీసి, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితిని పెంచుతుంది" అని 'అవినాష్ మెంటార్ రీసెర్చ్' వ్యవస్థాపకుడు అవినాష్ గోరక్షకర్ వివరించారు.

యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్‌లు దూకుడు: అమెరికా ట్రెజరీ ఈల్డ్‌లు ఈరోజు కనిష్ట స్థాయిల నుంచి వేగంగా కోలుకున్నాయి. యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్ 0.65 శాతం పెరిగి 5.674 శాతానికి చేరగా, 30 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్ కూడా 0.60 శాతానికి పైగా పుంజుకుంది. "బాండ్ ఈల్డ్‌లు పెరిగితే విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) ఈక్విటీల నుంచి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని బాండ్ మార్కెట్ వైపు మళ్లిస్తారు. ఇప్పటికే భారత ఈక్విటీల్లో విక్రయాలు జరుపుతున్న ఎఫ్‌ఐఐలు ఈ పరిణామాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు" అని సెబీ రిజిస్టర్డ్ మార్కెట్ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా తెలిపారు.

ముడిచమురు ధరల మంట: యుద్ధ భయాలతో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి. చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, కంపెనీల నిర్వహణ వ్యయం అధికమవుతుంది. ఫలితంగా కార్పొరేట్ సంస్థల లాభ పరిమితులు (Margins) తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి.

భారీగా నష్టపోయిన ప్రముఖ షేర్లు

మార్కెట్ పతనంలో దాదాపు అన్ని రంగాలు నష్టాలను చవిచూశాయి. నిఫ్టీ 50లోని 50 షేర్లలో 44 షేర్లు ఎరుపు రంగులోనే ట్రేడ్ అయ్యాయి. బజాజ్ ఆటో, మారుతి సుజుకి, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, అదానీ పోర్ట్స్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా (M&M), టాటా స్టీల్, అదానీ ఎంటర్‌‌ప్రైజెస్ షేర్లు అత్యధికంగా నష్టపోయిన జాబితాలో నిలిచాయి.

ఇక సెన్సెక్స్ 30 షేర్లలో 27 షేర్లు నష్టాల్లో మునిగిపోయాయి. ముఖ్యంగా టాటా స్టీల్, ఆల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, టాటా మోటార్స్ పివి, ఎటర్నల్, పవర్‌గ్రిడ్ షేర్లు తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్: గంటలోనే రూ.9.5 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
Home/News/స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్: గంటలోనే రూ.9.5 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
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