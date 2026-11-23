శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Stock market crash : ఒక్కసారిగా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్- రూ. 3లక్షల కోట్లు ఆవిరి! కారణం ఏంటి?
సోమవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి. గరిష్ట స్థాయి నుంచి సెన్సెక్స్ 1,600 పాయింట్లకు పైగా పతనం కాగా, నిఫ్టీ 25,600 దిగువకు పడిపోయింది.
వరుసగా నాలుగు వారాల పాటు లాభాల జోరు కొనసాగించిన భారత స్టాక్ మార్కెట్లకు సోమవారం గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఉదయం లాభాలతో ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైన సూచీలు, ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా అమ్మకాల ఒత్తిడికి గురై కుప్పకూలాయి. ఇంట్రాడే గరిష్ట స్థాయి నుంచి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఒకానొక సమయంలో ఏకంగా 1,600 పాయింట్లకు పైగా పతనం కాగా, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 50 కీలకమైన 25,600 మార్కు దిగువకు జారుకుంది. మధ్యాహ్నం 1 గంట సమయానికి సెన్సెక్స్ 1,091 పాయింట్ల నష్టంతో 82,829 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, నిఫ్టీ 335 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,465 వద్ద నిలిచింది.
ఈ ఆకస్మిక పతనంతో స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఒక్కరోజులోనే రూ. 3 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆవిరైంది! శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ. 5,14,18,275 కోట్లుగా ఉండగా, సోమవారం మధ్యాహ్నం నాటికి అది రూ. 5,10,80,339 కోట్లకు పడిపోయింది.
లాభాల స్వీకరణ, బ్యాంకింగ్ షేర్ల అమ్మకాలే ప్రధాన కారణం!
సోమవారం మార్కెట్ భారీగా పడిపోవడానికి ‘లాభాల స్వీకరణ’ మొదటి కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ నెలలో సూచీలు వేగంగా పుంజుకుని గత రికార్డు గరిష్టాలకు చేరువయ్యాయి. వరుసగా నాలుగు వారాల పాటు లాభాలు రావడంతో, మార్కెట్ ర్యాలీని మరింత వెంటాడటం కంటే గరిష్ట స్థాయిల వద్ద లాభాలను జేబులో వేసుకోవడానికే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపారు.
దీనికి తోడు బ్యాంకింగ్ రంగ షేర్లలో వెల్లువెత్తిన అమ్మకాలు మార్కెట్పై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచాయి. దిగ్గజ ప్రైవేట్ బ్యాంకులైన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్లతో పాటు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులైన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా షేర్లు భారీగా నష్టపోయాయి. ఫలితంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ సూచీ నిలువునా కిందకు జారింది. ప్రధాన సూచీలలో ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్కు అత్యధిక వెయిటేజీ ఉండటంతో, వాటి పతనం మొత్తం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల భయం.. రూపాయి బలహీనత దెబ్బ!
దేశీయ కారణాలతో పాటు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కూడా ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టాయి. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు 'ఫెడరల్ రిజర్వ్' మళ్లీ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చన్న తాజా ఆందోళనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి. అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే అక్కడి బాండ్లు, ఆస్తులపై రాబడి ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది; దానివల్ల భారత్ వంటి వర్ధమాన మార్కెట్లలోకి వచ్చే విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల (ఎఫ్ఐఐలు) నిధుల ప్రవాహం తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
మరోవైపు డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ బలహీనపడటం మార్కెట్ వర్గాలను మరింత అప్రమత్తం చేసింది. కరెన్సీ విలువ తగ్గితే విదేశాల నుంచి చేసుకునే దిగుమతుల ఖర్చులు పెరిగి దేశంలో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు తలెత్తుతాయి. పైగా రూపాయి క్షీణిస్తున్న సమయంలో విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు భారత షేర్లను తమ వద్ద ఉంచుకోవడానికి వెనుకాడతారు.
నిఫ్టీకి 26,000 వద్ద గట్టి అడ్డుకట్ట.. ముందున్న దారి ఏంటి?
మార్కెట్ పతనం వెనుక సాంకేతిక అంశాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషించాయి. మానసికంగా ఎంతో కీలకమైన 26,000 స్థాయిని నిఫ్టీ 50 బలంగా దాటలేక ఇబ్బంది పడిందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఆ స్థాయికి చేరువలో మార్కెట్ వేగం మందగించడంతో పాటు, సాంకేతిక సూచికలు 'ఓవర్ బాట్' (అతిగా కొనుగోలు చేసిన) స్థితిని చూపించాయి. దీనితో ట్రేడర్లు ఈ ర్యాలీని అవకాశంగా తీసుకుని విక్రయాలకు దిగారు.
సోమవారం భారీ నష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో మార్కెట్ సానుకూల ధోరణిలోనే ఉందని విశ్లేషకులు భరోసా ఇస్తున్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ వడ్డీ రేట్ల సంకేతాలు, విదేశీ నిధుల ప్రవాహం, నిఫ్టీ మళ్లీ 26,000 స్థాయి పైన నిలదొక్కుకుంటుందా లేదా అన్న అంశాలను ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా గమనించాల్సి ఉంటుంది.