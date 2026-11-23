శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
FD interest for senior citizens : సీనియర్ సిటిజన్లకు అధిక వడ్డీ.. ఈ బ్యాంకుల్లో ఎఫ్డీ సురక్షితమేనా?
పదవీ విరమణ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే సీనియర్ సిటిజన్లకు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు భారీ వడ్డీ రేట్లు అందిస్తున్నాయి. ఐదేళ్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై ఏకంగా 8.5 శాతం వరకు వడ్డీ లభిస్తోంది. అయితే అధిక వడ్డీ ఆశతో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు డిపాజిట్ బీమా, పన్ను నిబంధనలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. ఆ వివరాలు..
పదవీ విరమణ తర్వాత చేతిలో ఉన్న పొదుపు సొమ్మును సురక్షితంగా దాచుకుంటూ, ప్రతినెలా లేదా ఏటా స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలని ప్రతి సీనియర్ సిటిజన్ కోరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సంప్రదాయ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఎంపిక చేసిన కొన్ని ‘స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు’ ఐదేళ్ల కాలపరిమితి గల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై (ఎఫ్డీ) ఏకంగా 8.5 శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి. 60 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నవారికి ముందుగానే ఊహించదగిన స్థిర రాబడిని అందిస్తూ, నిర్ణీత కాలంలో పొదుపు నిధులను పెంచుకోవడానికి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఎప్పటికీ నమ్మదగిన సాధనాలుగా నిలుస్తున్నాయి. రూ. 3 కోట్ల లోపు డిపాజిట్లపై పలు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను ప్రకటించాయి. అయితే అధిక వడ్డీ రేట్లు ఆకర్షణీయంగా కనిపించినప్పటికీ, తమ కష్టార్జితాన్ని జమ చేసే ముందు రాబడితో పాటు అందులో ఉండే రిస్క్ అంశాలను కూడా డిపాజిటర్లు బేరీజు వేసుకోవాలి.
ఏ బ్యాంకులో ఎంత వడ్డీ? సూర్యోదయ్, జన బ్యాంకుల ఆఫర్ ఇదే!
ఐదేళ్ల కాలపరిమితి గల సీనియర్ సిటిజన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ అందిస్తున్న బ్యాంకుల జాబితాలో ‘సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్’ ముందువరుసలో నిలిచింది. ఈ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్లకు ఐదేళ్ల ఎఫ్డీపై 8.5 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది.
అదే కాలపరిమితి గల డిపాజిట్లపై ‘జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్’ 8 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తోంది. దేశంలోని ఇతర స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు ఐదేళ్ల సీనియర్ సిటిజన్ ఎఫ్డీలపై 6.25 శాతం నుంచి 7.7 శాతం మధ్య వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి.
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు ఎంతవరకు సురక్షితం?
అధిక వడ్డీ రేట్లు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎఫ్డీలను ఎంతో ఆకర్షణీయంగా మార్చినప్పటికీ, సీనియర్ సిటిజన్లు తమ డిపాజిట్ల భద్రత విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనుబంధ సంస్థ అయిన 'డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారెంటీ కార్పొరేషన్' (డీఐసీజీసీ) నిబంధనల ప్రకారం, ఒక బ్యాంకులో ఒక డిపాజిటర్కు గరిష్టంగా రూ. 5 లక్షల వరకు మాత్రమే బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. ఈ రూ. 5 లక్షల పరిమితిలో అసలు, దానిపై జమ అయిన వడ్డీ రెండూ కలిసి ఉంటాయి; దీనితో పాటు ఒకే బ్యాంకులో ఉన్న సేవింగ్స్ ఖాతాలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, ఇతర అర్హత గల డిపాజిట్లన్నింటికీ కలిపి ఈ రక్షణ వర్తిస్తుంది.
అందుకే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎఫ్డీలలో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టే ముందే ఈ బీమా పరిమితిని కచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏదైనా కారణం చేత ఒక బ్యాంక్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంటే నష్టపోకుండా ఉండాలంటే, ఒక్కో బ్యాంకులో రూ. 5 లక్షల బీమా పరిమితికి లోబడి మాత్రమే డిపాజిట్లను ఉంచుకోవడం ఉత్తమ వ్యూహం. అంటే రూ. 15 లక్షలు లేదా రూ. 20 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు మొత్తం సొమ్మును ఒకే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులో వేయకుండా, మూడు లేదా నాలుగు వేర్వేరు బ్యాంకుల్లో విభజించి డిపాజిట్ చేయడం ద్వారా పూర్తి బీమా రక్షణ పొందవచ్చు.
|బ్యాంకు పేరు
|వడ్డీ రేటు
|సూర్యోదయ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|8.50
|జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|8.00
|ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|7.70
|ఇక్విటీస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|7.50
|స్లైస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|7.50
|ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|7.40
|ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|7.25
|షివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|6.50
|ఈఎస్ఏఎఫ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు
|6.25
ఎఫ్డీ వడ్డీపై టీడీఎస్, ఆదాయపు పన్ను నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ ఆదాయంపై డిపాజిటర్ వర్తించే ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎఫ్డీలపై వచ్చే వడ్డీ రూ. 1 లక్ష దాటితే, బ్యాంకులు మూలం వద్దే పన్ను కోత (టీడీఎస్) విధించాల్సి ఉంటుంది. అయితే టీడీఎస్ అనేది అదనపు పన్ను కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. డిపాజిటర్లు తమ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ఐటీఆర్) దాఖలు చేసేటప్పుడు బ్యాంకులు కట్ చేసిన టీడీఎస్ మొత్తానికి క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు చెల్లించాల్సిన మొత్తం పన్ను కంటే ఇప్పటికే బ్యాంకు కట్ చేసిన టీడీఎస్ ఎక్కువగా ఉంటే, మిగిలిన మొత్తాన్ని రీఫండ్ రూపంలో వెనక్కి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
మొత్తం ఆదాయం పన్ను పరిమితి కంటే తక్కువగా ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లు, అర్హత నిబంధనలకు లోబడి టీడీఎస్ మినహాయింపు కోసం 'ఫారమ్ 121' సమర్పించవచ్చు. దీనివల్ల బ్యాంకులు వడ్డీ నుంచి టీడీఎస్ కట్ చేయకుండా నివారించవచ్చు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన కొత్త పన్ను విధానం కింద, రూ. 12 లక్షల వరకు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం ఉన్న అర్హులైన పన్ను చెల్లింపుదారులు సెక్షన్ 87ఏ కింద పూర్తి పన్ను రాయితీ పొందవచ్చు.
ఉదాహరణకు, ఒక సీనియర్ సిటిజన్ వార్షిక ఆదాయం రూ. 11 లక్షలు ఉంటే, వర్తించే నిబంధనలకు లోబడి కొత్త పన్ను విధానంలో ఆయనపై ఎలాంటి పన్ను భారం పడదు. కాబట్టి సీనియర్ సిటిజన్లు కేవలం బ్యాంకులు ప్రకటించే ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను మాత్రమే చూసి నిర్ణయం తీసుకోకుండా, డిపాజిట్ బీమా రక్షణ, పన్ను నిబంధనలను పూర్తిగా పోల్చి చూసుకున్నాకే పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.