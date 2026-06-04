Stock market : గిఫ్ట్ నిఫ్టీ డౌన్- స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలు? ఈ స్టాక్స్తో మాత్రం లాభాలు!
Stocks to buy today : జూన్ 4, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 304 పాయింట్లు పడి 74,346 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 78 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,406 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం 471 పాయింట్లు పెరిగి 54,186 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 5,616.56 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,740.89 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 170 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50 మళ్లీ రేంజ్ బౌండ్లోకి జారుకుంది. 24,000 లెవల్ వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అక్కడే 50-ఈఎంఏ కూడా ఉంది. అది దాటితే అప్ట్రెండ్ కనిపించవచ్చు. 23,200 జోన్ వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉంది,” అని ప్రభుదాస్ లిల్లధేర్కి చెందిన వైస్ ప్రెసిడెంట్- టెక్నికల్ రీసెర్చ్ వైషాలీ పరేఖ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 1.21 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.74శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.89 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
చమురు ధర..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ముడి చమురు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ దాదాపు 0.7శాతం పడి బ్యారెల్కి 95.4 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
పీఎన్బీ- బై రూ. 105, స్టాప్ లాస్ రూ. 102, టార్గెట్ రూ. 110
ఓస్వాల్ పంప్స్- బై రూ. 373, స్టాప్ లాస్ రూ. 360, టార్గెట్ రూ. 385
జేకే టైర్- బై రూ. 387, స్టాప్ లాస్ రూ. 378, టార్గెట్ రూ. 405
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
సంధర్ టెక్నాలజీస్- బై రూ. 718, స్టాప్ లాస్ రూ. 685, టార్గెట్ రూ. 770
జిందాల్ సా- బై రూ. 250, స్టాప్ లాస్ రూ. 237, టార్గెట్ రూ. 270
టీడీ పవర్ సిస్టెమ్స్- బై రూ. 1286, స్టాప్ లాస్ రూ. 1222, టార్గెట్ రూ. 1390
ఫెడరల్ బ్యాంక్- బై రూ. 301, స్టాప్ లాస్ రూ. 289, టార్గెట్ రూ. 322
ఎయిరోఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 434, స్టాప్ లాస్ రూ. 413 టార్గెట్ రూ. 465
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More