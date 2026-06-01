అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు రికార్డు హై వద్ద- సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ మాత్రం నేల చూపులు! ఈరోజూ నష్టాలే..
Stocks to buy today : జూన్ 1, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1092 పాయింట్లు పడి 74,776 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 360 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,548 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 615 పాయింట్లు పడి 54,239 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 21,105.86 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 16,764.14 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“బెంచ్మార్క్ సూచీలు రేంజ్ బౌండ్లో కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్లోని కొన్ని స్టాక్స్ మాత్రం పెరగొచ్చు. మంచి ఆదాయం, డొమెస్టిక్ లిక్విడిటీ ఇందుకు కారణం. కానీ అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలి,” అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కి చెందిన హెడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సిద్దార్థ ఖేంక తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు రికార్డు హై లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.72 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.22శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.21 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి కారణంగా చమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ 2.37శాతం వృద్ధిచెంది బ్యారెల్కి 93.28 డాలర్లకు చేరింది.
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
ఆక్మే సోలార్- బై రూ. 310, స్టాప్ లాస్ రూ. 298, టార్గెట్ రూ. 335
కాప్రీ గ్లోబల్ క్యాపిటల్- బై రూ. 198, స్టాప్ లాస్ రూ. 189, టార్గెట్ రూ. 215
సైర్మా ఎస్జీఎస్ టెక్నాలజీ- బై రూ. 1089, స్టాప్ లాస్ రూ. 1035, టార్గెట్ రూ. 1185
విజయ డయగ్నోస్టిక్ సెంటర్- బై రూ. 1308, స్టాప్ లాస్ రూ. 1245, టార్గెట్ రూ. 1425
నియోజెన్ కెమికల్స్- బై రూ. 1858, స్టాప్ లాస్ రూ. 1777, టార్గెట్ రూ. 2000
స్టాక్స్ టు బై..
లేటెంట్ వ్యూ- బై రూ. 325, స్టాప్ లాస్ రూ. 318, టార్గెట్ రూ. 340
ప్రెసిషన్ కామ్షాఫ్ట్స్- బై రూ. 155, స్టాప్ లాస్ రూ. 151, టార్గెట్ రూ. 163
ఐఈఎక్స్- బై రూ. 129, స్టాప్ లాస్ రూ. 125, టార్గెట్ రూ. 134
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More