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Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈరోజు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్..

అక్టోబర్ 27,2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​, ముడి చమురు ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Oct 27, 2026, 08:16:32 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 483 పాయింట్లు పెరిగి 73,607 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 153 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 22,753 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 79 పాయింట్లు పెరిగి 54,367 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,462.49 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,609.57 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 110 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

“నిఫ్టీకి 22,300- 22,400 జోన్ వద్ద కీలక సపోర్ట్​ ఉంది. ఇంచుమించు ఇదే జోన్​లో 50 ఎస్​ఎంఏ కూడా ఉంది. 22,800 జోన్ వద్ద ఉన్న రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయితే సూచీ మరింత పెరగొచ్చు. అప్పటివరకు ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలి,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన టెక్నికల్ ఎనలిస్ట్ వాత్సల్ భువ తెలిపారు.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.2 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.7శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.8 శాతం పెరిగింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

ముడి చమురు ధర..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడి చమురు ధర భగభగలాడుతోంది. బ్రెంట్​ క్రూడ్ 1.06శాతం పడి బ్యారెల్​కు 114.5 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

స్టాక్స్​ టు బై..

లారస్ ల్యాబ్స్- బై సీఎంపీ, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1990, టార్గెట్​ రూ. 2180,

ఎంసీఎక్స్- బై సీఎంపీ, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3020, టార్గెట్ రూ. 3300

కొఫోర్జ్- బై సీఎంపీ, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1930, టార్గెట్​ రూ. 2120

సెయిలైఫ్- బై రూ. 1450, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1380, టార్గెట్​ రూ. 1575

ఏసీఈ- బై రూ. 1020, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 978, టార్గెట్​ రూ. 1135

ఎల్​ అండ్​ టీ- బై రూ. 3700, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3575, టార్గెట్​ రూ. 4010

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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