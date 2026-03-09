Edit Profile
    Stock market : ట్రేడర్లకు పీడకల లోడింగ్? గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ 700 పాయింట్లు డౌన్​! మార్కెట్లలో రక్తపాతం..

    Gift nifty live today : మార్చ్​ 9 2026, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 09, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇరాన్​- ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1097 పాయింట్లు పడి 78,919 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 315 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,450 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 1273 పాయింట్లు పడి 57,783 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    కాగా అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఢమాల్​ అన్నాయి. ఈ ప్రభావం దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లపైనా పడనుంది.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 6,030.38 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 6,971.51 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్ అతి భారీ​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 725 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.95 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.33 శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.59 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో అతి నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. జపాన్​ నిక్కీ 6.2శాతం క్రాష్​ అయ్యింది. సౌత్​ కొరియా కాస్పీ 6.68శాతం మేర డౌన్​ అయ్యింది.

    ముడి చమురు ధరలు..

    పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితి కారణంగా ముడి చమురు ధరలు భగ్గుమన్నాయి. రష్యా- ఉక్రెయిన్​ యుద్ధం నేపథ్యంలో 2022 ఫిబ్రవరి అనంతరం తొలిసారి బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ధర బ్యారెల్​కు 100 డాలర్లను దాటింది.

    బ్రెంట్​ క్రూడ్​ 17.8 శాతం పెరిగి బ్యారెల్​కి 109.19 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. కొన్ని గంటల ముందు ఇది 110 డాలర్లను సైతం తాకింది.

    బంగారం- వెండి ధరలు..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో బంగారం, వెండి ధరలు పడ్డాయి. స్పాట్​ గోల్డ్​ 2.5శాతం పడి ఔన్సుకు 5041.89 డాలర్లకు చేరింది. స్పాట్​ సిల్వర్​ 2.1శాతం పతనమై ఔన్సుకు 80.99 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఆదిత్య బిర్లా సన్​ లైఫ్​ ఏఎంసీ- బై రూ. 924, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 880, టార్గెట్​రూ. 980

    ఆస్టర్​ డీఎం హెల్త్​కేర్​- బై రూ. 672, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 648, టార్గెట్​ రూ. 714

    సీజీ పవర్​ అండ్​ ఇండస్ట్రియల్​ సొల్యూషన్స్​- బై రూ. 715, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 693, టార్గెట్​ రూ. 768

    ఆస్ట్రల్​- బై రూ. 1689, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1620, టార్గెట్​ రూ. 1800

    కిమ్స్​- బై రూ. 720, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 690, టార్గెట్​ రూ. 772

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

