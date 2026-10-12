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Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- Nykaa, LIC షేర్​ ప్రైజ్ టార్గెట్స్​ ఇవే..

అక్టోబర్ 12, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Oct 12, 2026, 08:15:33 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 879 పాయింట్లు పెరిగి 72,472 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 289 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 22,520 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 742 పాయింట్లు పెరిగి 55,257 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,568.90 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,743.26 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

“నిఫ్టీ50కి 22,800, 23,100 లెవల్స్​ కీలక రెసిస్టెన్స్​గా ఉన్నాయి. ఇవి బ్రేక్ అయితే సూచీ రికవరీ అవుతున్నట్టు. ఇక 22,000- 22,180 జోన్ కీలక సపోర్ట్​గా ఉంది. ఇది బ్రేక్ అయితే అమ్మకాల ఒత్తిడి మరింత పెరగొచ్చు,” అని చాయిస్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ హితేశ్ టైలర్ తెలిపారు.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.83 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.59శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.64 శాతం పెరిగింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

ముడి చమురు ధర..

సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ముడి చమురు ధర పడింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ 1.6శాతం పడి బ్యారెల్​కు 103 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

స్టాక్స్​ టు బై..

ఆర్​బీఎల్ బ్యాంక్- బై రూ. 418, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 400, టార్గెట్​ రూ. 452

బిర్లాసాఫ్ట్- బై రూ. 286, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 272, టార్గెట్​ రూ .315

గో డిజిట్- బై రూ. 273, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 260, టార్గెట్​ రూ. 300

ఎల్​ఐసీ- బై రూ. 394, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 375, టార్గెట్​ రూ. 430

నైకా- బై రూ. 343, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 324, టార్గెట్​ రూ. 375

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- Nykaa, LIC షేర్​ ప్రైజ్ టార్గెట్స్​ ఇవే..
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