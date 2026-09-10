Stock market : చమురు ధర @101 డాలర్లు- స్టాక్ మార్కెట్కు నష్టాలు తప్పవా?
సెప్టెంబర్ 10, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 813 పాయింట్లు పడి 74,764 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 204 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,431 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 482 పాయింట్లు పడి 56,296 వద్దకు చేరింది.
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య అనిశ్చితుల కారణంగా ముడి చమురు ధర భగ్గుమంది. ఫలితంగా ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 582.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1509.04 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 90 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.77 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.48శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.64 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
అంతర్జాతీయ అనిశ్చితుల ప్రభావం చమురు ధరపై భారీగా పడుతోంది. గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్కు 101.34 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
సాయి లైఫ్ సైన్సెస్- బై రూ. 1675, స్టాప్ లాస్ రూ. 1618, టార్గెట్ రూ. 1795
ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్- బై రూ. 1353, స్టాప్ లాస్ రూ. 1307, టార్గెట్ రూ. 1450
బీహెచ్ఈఎల్- బై రూ. 433, స్టాప్ లాస్ రూ. 426, టార్గెట్ రూ. 445
వేదాంత- బై రూ. 273, స్టాప్ లాస్ రూ. 266, టార్గెట్ రూ. 282
ఆల్కెం లాబోరేటరీస్- బై రూ. 5140, స్టాప్ లాస్ రూ. 5050, టార్గెట్ రూ. 5300
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
వన్ 97 కమ్యూనికేషన్స్- బై రూ. 1751, స్టాప్ లాస్ రూ. 1690, టార్గెట్ రూ. 1875
గ్లోబల్ హెల్త్ (మేదాంత)- బై రూ. 1480, స్టాప్ లాస్ రూ. 1428, టార్గెట్ రూ. 1585
అదానీ పవర్- బై రూ. 215, స్టాప్ లాస్ రూ. 207, టార్గెట్ రూ. 230
జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా- బై రూ. 341.4, స్టాప్ లాస్ రూ. 330, టార్గెట్ రూ. 365
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఏఎంసీ- బై రూ. 1066, స్టాప్ లాస్ రూ. 1030, టార్గెట్ రూ. 1140
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More