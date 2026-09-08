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Stock market : 100 డాలర్లకు చేరువలో చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ పరిస్థితేంటి?

Stocks to buy today : సెప్టెంబర్​ 8, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Sep 8, 2026, 08:25:44 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 383 పాయింట్లు పడి 76,132 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 118 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,7799 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 281 పాయింట్లు పడి 57,088 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 280.13 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 566.76 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 80 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.51 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.38శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.29 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

ముడి చమురు ధర..

అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి కారణంగా ముడి చమురు ధర పెరుగుతూనే ఉంది. మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో బ్రెంట్​ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్​కు 97 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

స్టాక్స్​ టు బై..

రెడింగ్టన్- బై రూ. 378, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 364, టార్గెట్​ రూ. 405

పిరామల్ ఫార్మా- బై రూ. 219.6, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 212, టార్గెట్​ రూ. 235

కోల్ ఇండియా - బై రూ. 417, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 410, టార్గెట్​ రూ. 430

గెయిల్- బై రూ. 174, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 170, టార్గెట్​ రూ. 181

లారస్ ల్యాబ్స్- బై రూ. 1875, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1840, టార్గెట్​ రూ. 1920

బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..

కిరి ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 583, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 555, టార్గెట్​ రూ. 635

గుజరాత్ థెమిస్ బయోసిన్- బై రూ. 429, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 405, టార్గెట్​ రూ. 465

సుప్రీం పెట్రోకెమ్- బై రూ. 802, స్టాప్ లాస్​ రూ. 755, టార్గెట్​ రూ. 870

మాన్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 819, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 775, టార్గెట్​ రూ. 885

ఎయిరోఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 558, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 600, టార్గెట్​ రూ. 527

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Stock Market : 100 డాలర్లకు చేరువలో చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ పరిస్థితేంటి?
Home/News/Stock Market : 100 డాలర్లకు చేరువలో చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ పరిస్థితేంటి?
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