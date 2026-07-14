Crude oil price : బెంబేలెత్తిస్తున్న చమురు ధర- నెల రోజుల గరిష్ఠానికి! భారత్పై తీవ్ర ప్రభావం..
అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య రగులుతున్న సైనిక ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ను కుదిపేస్తున్నాయి. హోర్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో చమురు ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులకు దిగడం, అమెరికా తిరిగి నావికాదళ ఆంక్షలు విధించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా దూసుకుపోయాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు మళ్లీ మండిపోతున్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య చోటుచేసుకున్న తీవ్ర సైనిక ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు ఆటంకం కలిగిస్తాయన్న భయాలు పెరిగిపోతున్నాయి . హర్మూజ్ జలసంధి పరిధిలో ఇరు దేశాలు పరస్పరం దాడులను తీవ్రతరం చేయడంతో మంగళవారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు సుమారు 2 శాతం మేర పెరిగి నెల రోజుల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇరాన్ రేవులపై అమెరికా నావికాదళం తిరిగి దిగ్బంధనాన్ని విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించడం ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణమైంది.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్కు 1.68 డాలర్లు (2 శాతం) పెరిగి 84.98 డాలర్లకు చేరుకుంది. అదే సమయంలో అమెరికాకు చెందిన వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (డబ్ల్యూటీఐ) క్రూడ్ కూడా 1.65 డాలర్లు (2.1 శాతం) లాభపడి బ్యారెల్కు 79.79 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అంతకుముందు సెషన్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఏకంగా 9.6 శాతం పెరిగి మే 2020 తర్వాత అత్యధిక సింగిల్-డే జంప్ను నమోదు చేయడం మార్కెట్ వర్గాలను ఆందోళనలోకి నెట్టింది.
చమురు ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు: భారతీయుడి మృతి
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)కి చెందిన రెండు చమురు ట్యాంకర్లపై ఒమన్ ప్రాదేశిక జలాల్లో ఇరాన్ క్రూయిజ్ క్షిపణులతో దాడికి తెగబడిందని యూఏఈ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ధృవీకరించింది. హర్మూజ్ జలసంధి దక్షిణ నౌకాయాన మార్గంలో జరిగిన ఈ ఘోర దాడిలో ఒక భారతీయ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిలో ఆరుగురు భారతీయులు కావడం గమనార్హం.
మరోవైపు ఇరాన్ సైన్యం కువైట్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్ దాడులు నిర్వహించినట్లు అక్కడి స్థానిక వార్తా సంస్థలు వెల్లడించాయి.
అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
ఇరాన్ సముద్ర రవాణాను పూర్తిగా అడ్డుకునేలా అమెరికా కొత్త ఆంక్షలను అమలు చేస్తోంది. అమెరికా ఈస్టర్న్ టైమ్ ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి ఇరాన్ ఓడరేవులు, తీరప్రాంతాలపై యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ దిగ్బంధనాన్ని అమలు చేయడం ప్రారంభిస్తుందని జాయింట్ మారిటైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ స్పష్టం చేసింది.
"హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలకు రక్షణ కల్పిస్తున్నందుకు బదులుగా అమెరికాకు తగిన పరిహారం చెల్లించాలి," అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్, బహ్రెయిన్, కువైట్ వంటి దేశాలు ఈ రక్షణ వ్యయం భరించాల్సి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ట్రంప్ ప్రతిపాదనను ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తీవ్రంగా ఎద్దేవా చేశారు. అమెరికా తమ ఒప్పంద నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తోందని, ఇకపై తాము ఎలాంటి నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండబోమని టెహ్రాన్ ప్రకటించింది.
భారత దేశంపై పడే ప్రభావం ఏంటి?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడిచమురులో ఐదో వంతు కేవలం ఈ హర్మూజ్ జలసంధి గుండానే రవాణా అవుతుంది. భారతదేశం తన ముడిచమురు అవసరాల కోసం 80 శాతానికి పైగా ఇతర దేశాల దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల నుంచి వచ్చే చమురు రవాణాకు ఈ జలసంధి అత్యంత కీలకం. ఇక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరిగి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 85 డాలర్లు దాటితే, ఆ ప్రభావం నేరుగా భారత్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై పడుతుంది. రవాణా ఖర్చులు పెరిగి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటే ప్రమాదం ఉంది, ఇది రూపాయి విలువపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
అంతేకాకుండా, రష్యా నుంచి చమురు, సహజ వాయువును కొనుగోలు చేసే దేశాలపై కొత్త ఆంక్షలు విధించే బిల్లుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు లభ్యతను తగ్గించి ధరలు మరింత పెరగడానికి దోహదం చేయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More