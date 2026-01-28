నేటి స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో రాజా వెంకట్రామన్ టాప్ పిక్స్ ఇవే
స్టాక్ మార్కెట్లో జనవరి 28న ట్రేడింగ్ కోసం గ్రాసిమ్, ఐషర్ మోటార్స్, బ్లూ స్టార్ షేర్లను నిపుణుడు రాజా వెంకట్రామన్ సూచించారు. మార్కెట్ అస్థిరత మధ్య ఇన్వెస్టర్లు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, టార్గెట్ ధరల పూర్తి విశ్లేషణ మీకోసం.
స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. ప్రపంచ పరిణామాలు ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని పరీక్షిస్తున్న వేళ, మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎటు వెళ్తుందో ఊహించడం కష్టంగా మారింది. ఇలాంటి అస్థిరత ఉన్న సమయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయడమే ఉత్తమమని నియోట్రేడర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, సెబీ రిజిస్టర్డ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ రాజా వెంకట్రామన్ సూచిస్తున్నారు. జనవరి 28, బుధవారం ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించాల్సిన 3 కీలక స్టాక్స్ గురించి ఆయన పంచుకున్న విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది.
మార్కెట్ రికవరీ: నిఫ్టీకి ఊపిరిపోసిన భారత్-ఈయూ ఒప్పందం
జనవరి 27న భారత మార్కెట్లు కోలుకున్నాయి. ప్రారంభంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ, చివరి గంటల్లో కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడంతో బెంచ్మార్క్ సూచీలు లాభాల్లో ముగిశాయి. ముఖ్యంగా భారత్ - యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం ఇన్వెస్టర్లలో సానుకూలతను నింపింది. మెటల్, ఫైనాన్స్, ఐటీ, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రంగాలు మార్కెట్ పెరుగుదలకు కీలకంగా మారాయి.
సెన్సెక్స్ 319.78 పాయింట్ల (0.39%) లాభంతో 81,857 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 126.75 పాయింట్ల (0.51%) పెరుగుదలతో 25,175 వద్ద ముగిసింది.
నేటి ట్రేడింగ్ వ్యూహం: ఈ 3 స్టాక్స్పై ఓ కన్నేయండి
1. గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ (Grasim Industries Ltd): ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్కు చెందిన ఈ దిగ్గజ సంస్థలో ప్రస్తుతం సానుకూల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అస్థిరత తర్వాత ఈ స్టాక్ మళ్లీ పుంజుకుంటోంది. రాబోయే వారాల్లో ఈ ట్రెండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఎందుకు కొనాలి?: మొమెంటం పెరుగుతోంది, టెక్నికల్ చార్టులు పైకి వెళ్లే సూచనలు ఇస్తున్నాయి.
టార్గెట్: ₹3,100 (మల్టీ డే)
స్టాప్ లాస్: ₹2,790
వ్యూహం: ₹2,870 పైన కొనుగోలు చేయవచ్చు.
2. ఐషర్ మోటార్స్ (Eicher Motors Ltd): రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తయారీదారు ఐషర్ మోటార్స్ ప్రస్తుతం ఇంట్రాడే టైమ్ఫ్రేమ్లో బలంగా కనిపిస్తోంది. టెక్నికల్ ఇండికేటర్లు పెరుగుదలను సూచిస్తున్నాయి.
ఎందుకు కొనాలి?: చార్టులో 'లాంగ్ బాడీ క్యాండిల్' ఏర్పడటం బుల్లిష్ ట్రెండ్కు సంకేతం.
టార్గెట్: ₹7,420 (మల్టీ డే)
స్టాప్ లాస్: ₹7,020
వ్యూహం: ₹7,170 పైన కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకం.
3. బ్లూ స్టార్ (Blue Star Ltd): హోమ్ అప్లయన్సెస్ రంగంలోని ఈ సంస్థ షేర్లలో ప్రస్తుతం అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. ధరలు స్థిరంగా ఉన్న జోన్ నుంచి కిందికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
ఎందుకు అమ్మాలి? (Sell Call): చార్టులో సెల్లింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలను దాటలేకపోతోంది.
టార్గెట్: ₹1,625 (ఇంట్రాడే)
స్టాప్ లాస్: ₹1,680
వ్యూహం: ₹1,660 దిగువన విక్రయించవచ్చు (Sell Call).
నిఫ్టీ అవుట్లుక్: ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 25,000 స్థాయిని నిలబెట్టుకుంది. 25,150 మార్కును దాటడం వల్ల సానుకూల మార్గం ఏర్పడిందని, తదుపరి అడ్డంకి (Resistance) 25,400 వద్ద ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. "ప్రతి పతనాన్ని ఒక కొనుగోలు అవకాశంగా చూడవచ్చు. అయితే మార్కెట్ కీలక రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలను చేరుతున్నప్పుడు లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) జరిగే అవకాశం ఉంది" అని రాజా వెంకట్రామన్ వివరించారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ 57,000 స్థాయిని అధిగమించే దిశగా సాగుతోందని, ఆప్షన్స్ డేటా ప్రకారం ఈ వారం మార్కెట్ బుల్లిష్గా ఉండే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకోగలరు.)