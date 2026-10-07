స్టాక్ మార్కెట్: నేడు నష్టాలతో ప్రారంభం? సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ అంచనాలు ఇవే
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రతికూల సంకేతాలతో నేడు భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. క్రితం సెషన్లో భారీ లాభాలు సాధించిన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీల నేటి కీలక మద్దతు, నిరోధక స్థాయిల సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వస్తున్న ప్రతికూల సంకేతాల నడుమ నేడు (అక్టోబర్ 7, బుధవారం) భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీలో లావాదేవీలవుతున్న గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (GIFT Nifty) ఉదయం పూట దాదాపు 35 పాయింట్ల నష్టంతో 22,760.50 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతూ, మన సూచీలకు నెగెటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది.
మంగళవారం ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా రెండో రోజు భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధరలు బారెల్కు 100 డాలర్ల కంటే కిందకు దిగిరావడం, బ్యాంకింగ్ షేర్లతో పాటు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో కొనుగోళ్ల మద్దతు మార్కెట్లను పరుగులు తీయించింది. బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 685.34 పాయింట్లు (0.95%) పెరిగి 73,067.81 వద్ద స్థిరపడింది. అలాగే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 220.35 పాయింట్లు (0.98%) లాభపడి 22,776.10 వద్ద ముగిసింది.
"ఇండియా వీఐఎక్స్ (India VIX) ఏకంగా 7.9 శాతం పడిపోవడం, చమురు ధరలు తగ్గడం మార్కెట్లకు బాగా కలిసి వచ్చింది. రూపాయి క్షీణత కొనసాగుతూ డాలర్తో పోలిస్తే 27 పైసలు తగ్గి 96.56 వద్దకు చేరడం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది" అని బజాజ్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పవిత్రో ముఖర్జీ వెల్లడించారు.
సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ నేటి అంచనాలు
సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం సెన్సెక్స్ షార్ట్ టర్మ్ నిర్మాణం మెరుగైంది. "సెన్సెక్స్ 73,000 స్థాయి పైన స్థిరపడితే కొనుగోళ్ల వేగం పెరిగి 73,400 నుంచి 73,500 స్థాయిల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ 72,500 మద్దతు స్థాయిని నిలబెట్టుకోలేకపోతే సూచీ కొంతకాలం కన్సాలిడేషన్కు గురికావచ్చు" అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా వివరించారు.
మరోవైపు నిఫ్టీ 22,600 నిరోధక స్థాయిని దాటి కీలకమైన 22,800 స్థాయికి చేరువగా ముగిసింది. "నిఫ్టీ 22,600 పైన ఉన్నంత వరకు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ సానుకూలంగానే ఉంటుంది. సూచీకి 22,850 వద్ద బలమైన నిరోధం ఉంది. ఈ స్థాయిని దాటితే మరింత రికవరీ ఉంటుంది, లేనిపక్షంలో లాభాల స్వీకరణతో మార్కెట్ స్వల్పంగా దిగిరావచ్చు" అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రూపక్ డే తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం
అమెరికా మార్కెట్లు మంగళవారం సెషన్లో రికార్డు లాభాలతో ముగిశాయి. ఎస్ అండ్ పీ 500 సూచీ మొదటిసారిగా 7,800 మార్కును దాటగా, నాస్డాక్ కూడా ఆల్టైమ్ హై నమోదు చేసింది. డో జోన్స్ 253.14 పాయింట్లు లాభపడి 51,521.04 వద్ద ముగిసింది.
ఆసియా మార్కెట్లలో భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. జపాన్ నిక్కీ స్వల్ప లాభాల్లో ఉండగా, దక్షిణ కొరియా కోస్పీ సూచీ టెక్నాలజీ షేర్ల అమ్మకాల వల్ల 1.11 శాతం మేర పడిపోయి 6,864.25 వద్ద ట్రేడవుతోంది. తైవాన్ సూచీ 0.23 శాతం పెరిగింది. ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాలు నేడు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు వేచి చూసే ధోరణి అవలంబించే అవకాశముంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More