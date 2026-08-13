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    Stock market : పడుతున్న చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​లకు లాభాలా? నష్టాలా?

    Stocks to buy today : ఆగస్టు 13, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Aug 13, 2026, 08:15:42 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 188 పాయింట్లు పడి 77,966 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 36 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,436 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 4 పాయింట్లు పెరిగి 57,886 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,002.50 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,841.66 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “24,400 ఎగువన నిఫ్టీ50 ఉన్నంత వరకు రికవరీ జరుగుతున్నట్టే. 24,500- 24,550 బ్రేక్ అయితే, సూచీ మరింత పెరగొచ్చు,” అని చాయిస్​ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరక్టర్ సుమీత్ బగాడియా తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.04 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.3శాతం పెరిగింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.5 శాతం వృద్ధిచెందింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడి చమురు ధర పడుతోంది. గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో బ్రెంట్ క్రూడ్ 1.5శాతం పడి బ్యారెల్​కి 87.6 డాలర్లకు చేరింది.

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్​ టు బై..

    బర్జర్ పెయింట్స్ ఇండియా- బై రూ. 558, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 533, టార్గెట్​ రూ. 600

    ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ ఇండియా- బై రూ. 193.6, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 183, టార్గెట్​ రూ. 210

    ఇండో బోరాక్స్ అండ్ కెమికల్స్- బై రూ. 449, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 425, టార్గెట్​ రూ. 490

    కేఆర్​ఎన్ హీట్ ఎక్స్​ఛేంజ్ అండ్ రిఫ్రిజరేషన్- బై రూ. 1332, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1260, టార్గెట్​ రూ. 1414

    హెచ్​ఎఫ్​సీఎల్- బై రూ. 221.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 209, టార్గెట్​ రూ. 240

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Stock Market : పడుతున్న చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​లకు లాభాలా? నష్టాలా?
    Home/News/Stock Market : పడుతున్న చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​లకు లాభాలా? నష్టాలా?
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